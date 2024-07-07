Женщину с ребенком снесло потоком воды после дождя в Барнауле
На улице Попова временно остановили движение трамваев
07 июля 2024, 14:45, ИА Амител
Фонтан на улице Попова / Фото: "Толк"
В Барнауле после сильного ливня снесло женщину с ребенком. Об этом сообщает "Толк".
По словам очевидцев, улицу Попова сильно затопило на пересечении с Павловским трактом. Ситуация оказалась проблемной не только для автомобилей, но и для пешеходов.
Потоком воды снесло женщину, которая переходила дорогу с коляской. Прохожие помогли подняться. При этом вещи и игрушки унесло течением.
Также на Попова временно остановили движение трамваев. На месте работает ДПС.
15:17:03 07-07-2024
Стихийное бедствие под названием, улица Попова
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стихийное бедствие под ыидом борьбы с гололедом. Забивание ливневок грязью из оби. Возите, Шура, возите. Больше грязи на дороги, больше
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