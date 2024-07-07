Женщину с ребенком снесло потоком воды после дождя в Барнауле

На улице Попова временно остановили движение трамваев

07 июля 2024, 14:45, ИА Амител

Фонтан на улице Попова / Фото: "Толк"

В Барнауле после сильного ливня снесло женщину с ребенком. Об этом сообщает "Толк".

По словам очевидцев, улицу Попова сильно затопило на пересечении с Павловским трактом. Ситуация оказалась проблемной не только для автомобилей, но и для пешеходов.

Потоком воды снесло женщину, которая переходила дорогу с коляской. Прохожие помогли подняться. При этом вещи и игрушки унесло течением.

Также на Попова временно остановили движение трамваев. На месте работает ДПС.

