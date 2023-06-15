В Барнауле установили светофор у новой поликлиники на улице Лазурной

В работу устройство запустили почти на месяц раньше, чем планировали

15 июня 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 15 июня заработал новый светофор на пересечении Северного Власихинского проезда и улицы Лазурной, сообщили в мэрии.

Устройство здесь установили в связи с завершением строительства поликлиники № 14. В работу его запустили почти на месяц раньше, чем планировали.

Обустройство светофора обошлось более чем в 1,7 млн рублей. Его режим работы будут корректировать с учетом дорожной обстановки.