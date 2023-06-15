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В Барнауле начали асфальтировать улицу Островского

Ремонт выполняют на участке от улицы Юрина до улицы Гущина

15 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле на улице Островского приступили к асфальтированию дороги в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в мэрии.

Ремонт выполняют на участке от улицы Юрина до улицы Гущина. Подрядчик – компания "Патай".

Ранее здесь уже устроили основание под тротуар, частично установили бордюрный камень. После асфальтирования строители приступят к обустройству парковочных карманов и тротуаров, ремонту водоотводных лотков и установке искусственных неровностей.

Ранее в Барнауле также начали укладывать асфальт на улице Звездной.

Барнаул Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 2

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горожанка

10:03:30 15-06-2023

НАЧАЛИ??? Уже минимум, как две недели назад начали и пока не закончили...

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Гость

10:16:31 15-06-2023

Что-то на фото не видео ни основания под тротуар, ни бордюрного камня

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