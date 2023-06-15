В Барнауле начали асфальтировать улицу Островского
Ремонт выполняют на участке от улицы Юрина до улицы Гущина
15 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле на улице Островского приступили к асфальтированию дороги в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в мэрии.
Ремонт выполняют на участке от улицы Юрина до улицы Гущина. Подрядчик – компания "Патай".
Ранее здесь уже устроили основание под тротуар, частично установили бордюрный камень. После асфальтирования строители приступят к обустройству парковочных карманов и тротуаров, ремонту водоотводных лотков и установке искусственных неровностей.
Ранее в Барнауле также начали укладывать асфальт на улице Звездной.
10:03:30 15-06-2023
НАЧАЛИ??? Уже минимум, как две недели назад начали и пока не закончили...
10:16:31 15-06-2023
Что-то на фото не видео ни основания под тротуар, ни бордюрного камня