Светофор временно отключат на одном из барнаульских перекрестков
Ограничения продлятся больше суток
06 мая 2025, 11:00, ИА Амител
Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com
В центре Барнаула временно отключат светофор. Устройство не будет работать больше суток. Об этом сообщили в администрации города.
Известно, что такие меры связаны с работами на сетях наружного освещения.
"С 13:00 6 мая до 17:00 7 мая будет отключен светофор на пересечении улицы Максима Горького с улицей Никитина", – уточнили в мэрии.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать ПДД.
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