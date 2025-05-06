Светофор временно отключат на одном из барнаульских перекрестков

Ограничения продлятся больше суток

06 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

В центре Барнаула временно отключат светофор. Устройство не будет работать больше суток. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что такие меры связаны с работами на сетях наружного освещения.

"С 13:00 6 мая до 17:00 7 мая будет отключен светофор на пересечении улицы Максима Горького с улицей Никитина", – уточнили в мэрии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать ПДД.