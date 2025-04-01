Барнаульцы обратили внимание на пробки, возникшие после перенастройки светофора

Водители столкнулись с проблемой на пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна

01 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула обратили внимание на большие автомобильные пробки, сковывающие перекресток Павловский тракт – ул. Солнечная Поляна. Об этом сообщает "В курсе 22".

Как пишут участники сообщества, заторы на дорогах начали возникать после перенастройки светофора.

"Изменили режим работы светофора на перекрестке Павловский тракт – Солнечная Поляна, вследствие чего стали собираться пробки во всех направлениях", – рассказали очевидцы.

Помимо этого, в комментариях водители жалуются на пробки еще на двух перекрестках: ул. Власихинская – Павловский тракт и ул. Трактовая – Павловский тракт.

Не остались в стороне и пешеходы, которых также затронула проблема перенастройки светофоров:

"Пешеходам тоже стало невозможно ходить: чтобы попасть на остановку, нужно пройти три светофора по две минуты, либо бежать наискосок, пока все стоят, что тоже неудобно", – делятся горожане.

Ранее барнаульские водители также обращали внимание на заторы, собирающиеся на перекрестках: пр. Ленина – ул. Пионеров, ул. Эмилии Алексеевой – ул. 40 лет Октября и ул. Эмилии Алексеевой – ул. 80-й Гвардейской Дивизии. Здесь жалобы также возникли в связи с перенастройкой светофоров – пешеходам выделили больше времени, чтобы переходить дорогу.