Барнаульцы обратили внимание на пробки, возникшие после перенастройки светофора
Водители столкнулись с проблемой на пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна
01 апреля 2025, 11:55, ИА Амител
Жители Барнаула обратили внимание на большие автомобильные пробки, сковывающие перекресток Павловский тракт – ул. Солнечная Поляна. Об этом сообщает "В курсе 22".
Как пишут участники сообщества, заторы на дорогах начали возникать после перенастройки светофора.
"Изменили режим работы светофора на перекрестке Павловский тракт – Солнечная Поляна, вследствие чего стали собираться пробки во всех направлениях", – рассказали очевидцы.
Помимо этого, в комментариях водители жалуются на пробки еще на двух перекрестках: ул. Власихинская – Павловский тракт и ул. Трактовая – Павловский тракт.
Не остались в стороне и пешеходы, которых также затронула проблема перенастройки светофоров:
"Пешеходам тоже стало невозможно ходить: чтобы попасть на остановку, нужно пройти три светофора по две минуты, либо бежать наискосок, пока все стоят, что тоже неудобно", – делятся горожане.
Ранее барнаульские водители также обращали внимание на заторы, собирающиеся на перекрестках: пр. Ленина – ул. Пионеров, ул. Эмилии Алексеевой – ул. 40 лет Октября и ул. Эмилии Алексеевой – ул. 80-й Гвардейской Дивизии. Здесь жалобы также возникли в связи с перенастройкой светофоров – пешеходам выделили больше времени, чтобы переходить дорогу.
12:03:55 01-04-2025
Думаю если бы у барнаульцев было предпочтение пользоваться общественным транспортом, пробки могло и не быть, ведь вместо 50 автомобилей на дороге был бы один полноразмерный автобус/трамвай/тролейбус
12:41:08 01-04-2025
Гость (12:03:55 01-04-2025) Думаю если бы у барнаульцев было предпочтение пользоваться о... Предпочтение может быть когда есть преимущество в выборе чего то.
12:45:15 01-04-2025
Гость (12:03:55 01-04-2025) Думаю если бы у барнаульцев было предпочтение пользоваться о... 1. После комфортной поездки на автомобиле, возвращаться в вонючие переполненные автобусы думаю мало кому захочется.
2. Стоимость поездки на автомобиле семьи из 4-х человек в 2 раза выгоднее поездки на общестенном транспорте.
3. Никого не надо ждать, сел и поехал
13:19:38 01-04-2025
Гость (12:03:55 01-04-2025) Думаю если бы у барнаульцев было предпочтение пользоваться о... который ходит раз в час?
12:09:29 01-04-2025
Норм там все - Павлик движется что туда, что обратно.
12:17:16 01-04-2025
совершенно верно! с поправкой! если бы автобусы ходили по расписанию, если бы они останавливались на остановках, хорошо кто на конечной садится. стоячих не берут, а через пару остановок уже битком все. можно продолжать этот список
12:41:29 01-04-2025
перекрестках: ул. Власихинская – Павловский тракт --- Где они пересекаются?
13:22:05 01-04-2025
Гость (12:41:29 01-04-2025) перекрестках: ул. Власихинская – Павловский тракт --- Где он... Карту открой и посмотри
13:25:45 01-04-2025
Гость (12:41:29 01-04-2025) перекрестках: ул. Власихинская – Павловский тракт --- Где он... С другой планеты, что-ли? Например на МАККе........ Или с Леруа Мерлен (Лемана ПРО)
15:00:08 01-04-2025
Да, со светофорами реально стала беда. Выезжаю с Солнечной поляны, стрелка направо горит, а выехать невозможно, т.к. несутся прямо по Павлику все. Приходится все равно ждать , пока не загорится полноценный зеленый. Работаю на Трактовой , вот здесь то начинается самая @опа от Леруа, встал на красный, далее воткнулся на красный на Просторной, потом тут жу встал на поворот на Трактовую в очередь, потому что стрелку сократили до нЕльзя, пешеходов там особо нет, чтобы для них преимущество такое делать , зачем? И вместо 15 минут до работы без пробок , ты едешь минимум 30 мин. но с пробками. Я так понимаю, у нас все для людей делается же , только сами бы проехались и посмотрели как работает ваше тестирование.
18:48:15 01-04-2025
Скоро бенз будет по 200 руб тогда сами запрыгнете на велики и будет вам счастье
19:46:07 01-04-2025
с трактовой на стрелку на павловский в город лезут в 3 ряда по павловскому в это время горит зеленый
07:17:50 02-04-2025
ща за ареной домов настроят, через березовку ездить будете, в 5 утра.
09:25:37 16-04-2025
Светофоры настраивают геи.