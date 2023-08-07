Светофор временно отключат на оживленном перекрестке в Барнауле

Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях

07 августа 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на продолжительное время отключат светофор на оживленном перекрестке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировка не будет работать на пересечении Павловского тракта и Солнечной Поляны. Отключение продлится с 10 до 18 часов. Это необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. На перекрестке при неработающем светофоре нужно пользоваться знаками.