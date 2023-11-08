Светофоры отключат на нескольких участках барнаульских дорог 8 ноября

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения

08 ноября 2023, 10:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

8 ноября светофоры отключат сразу не нескольких участках дорог в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

Так, светофоры уже обесточены на пересечениях улицы Попова с Павловским трактом и улицей 280-летия Барнаула, а также в районе здания № 156 по Павловскому тракту ("Гипер Лента"). Регулирующие устройства должны включить к 12:00.

Также с 13:00 до 16:00 не будет работать светофор в районе дома № 113 по улице Малахова.

Водителей и других участников дорожного движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков Госавтоинспекции.