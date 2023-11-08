К Новому году цены на перевозки могут вырасти еще на 20%, считают эксперты

08 ноября 2023, 09:15, Анастасия Чебакова

Фото: pxhere.com

Количество гневных постов в соцсетях о "нечеловеческих" ценах на такси в Барнауле заметно увеличилось осенью 2023 года, особенно с наступлением холодов и выпадением снега. Сейчас стоимость поездок по городу достигла, как отмечают сами барнаульцы, рекордных значений. Услуга становится роскошью даже для людей со "средним кошельком". Аmic выяснил, с чем связан рост цен (кстати, закон о такси здесь ни при чем) и когда произойдет следующее увеличение стоимости поездок.

"Сдерут три шкуры"

По словам читателей amic.ru, стоимость поездки по городу в час пик в последнее время доходит до 600-700 рублей, в то время как раньше заказ обходился в 300-400 рублей. В обратном направлении проезд обходится еще дороже.

"Я в шоке с цен на такси. Раньше от района ТЦ "Огни" я могла доехать в центр утром максимум за 300 рублей, сейчас я вижу все чаще цифру 500-600. Приходится выбирать автобус. Тратить даже за одну поездку в день 400-500 рублей уже не могут позволить себе даже люди со средним доходом. До каких пор это будет продолжаться?" – возмутилась читательница amic.ru Елена.

Жительница Барнаула Ирина добавляет:

"Еще в августе на работу от парка "Изумрудного" в центр можно было уехать за 110-160 рублей. Вчера хотела вызвать такси в центр – буквально обалдела: ценник на "эконом" составил почти 600 рублей. И это даже не в ливень, не в снегопад, не в час пик. А если реально будет ливень, то сколько будет цена? Страшно подумать! Таксисты сдерут три шкуры! Почему их никто не контролирует?!"

Другая собеседница, Инна, работает на одном из предприятий Барнаула на улице Калинина. Женщина часто задерживается на работе, поэтому вынуждена возвращаться домой на такси.

"В прошлом году в дождь я могла доехать на Балтийскую за 300-350 рублей. Сейчас это уже 600 рублей при таких же погодных условиях. Бывает, в приложении показывает, что водитель едет, а через несколько минут он отменяет заказ. И ты уставшая, раздраженная после работы ждешь заказ по часу. Какой-то апокалипсис", – негодует горожанка.

Такси / Фото: amic.ru

"К Новому году подорожает еще на 20%"

С начала лета стоимость поездки на такси выросла минимум на 30%, отметил amic.ru председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков. И к Новому году проезд может подорожать еще на 20%, опасается он.

По его словам, цены на услуги такси традиционно повышают минимум раз в полгода, в том числе осенью. Прежде всего, это вызвано началом учебного года и ростом спроса. В этом сезоне ситуацию усугубил еще рост курса доллара и инфляция. А в основе подорожания услуг такси, по его словам, лежит рост стоимости автомобилей, запчастей и топлива, которые зависят от зарубежной валюты.

"Сейчас все столкнулись с покупкой резины на зиму. Я сам покупал ее недавно, у меня глаза на лоб вылезли от цен. Фильтры для авто подорожали почти вдвое. Еще недавно их можно было купить за 600-700, сейчас они стоят тысячу и более. У нас идет жесткая инфляция, но о ней никто не говорит", – поделился собеседник.

"Китайский "хлам"

Попков отмечает, что после ухода с рынка многих марок авто городской таксопарк значительно обновился. Сейчас он состоит в основном из китайских автомобилей. Однако на российский рынок машины поступают с сильной наценкой. И желание агрегатора отбить затраты – еще одна причина подорожания услуг.

"Цены на китайский "хлам" достигли конских пределов. История, когда крупнейший автомобильный завод покупает китайскую машину за 1 миллион рублей, приклеивает шильдики и продает за три миллиона – не редкость. Причем автомобиль неполноприводный и с объемом мотора 1,5 литра, представляете! Какая-то машина класса "Лада" стоит 1,5-2 миллиона рублей, притом как в Китае ее цена – 800 тысяч. Прибавляйте сюда еще банковские инструменты и лизинги… Поэтому чтобы отбить затраты, агрегатор повышает стоимость перевозок", – добавляет эксперт.

С начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла, по некоторым данным, примерно на 25% в регионах России и на 40% – в Москве. При этом услуги на перевозки непрерывно дорожают с апреля 2021 года. Предыдущий рекорд за последние десять лет произошел в первой половине 2023 года, когда такси подорожало на 4,03%.

К китайскому автопрому Попков относится скептически. Говорит, качество автомобилей заметно уступает ушедшим с рынка западным, японским и корейским автопроизводителям.

"Есть проблемы с лакокрасочным покрытием, часто выходят из строя агрегаты, возникают проблемы с коробкой передач. На вид машины красивые. Но в такси автомобиль ездит больше 100 тысяч километров в год. Раньше китайские автомобили разваливались после 150 тысяч километров. Посмотрим, как они себя покажут через год", – отметил специалист.

Но все же главную роль, по его словам, в формировании цен на поездки играют не внешние факторы, а сам агрегатор, "который ищет способы обогатиться в сложившейся ситуации".

"Цены назначает агрегатор. Потом уже идут вопросы, связанные с таксопарком, топливом и прочим. Агрегатор, а он у нас в стране по факту один, наживается на ситуации. Он забирает себе 30-40% от стоимости поездки. Если бы процент был ниже, цены были бы другие", – добавляет он.

При этом новый закон о такси, который заработал в сентябре этого года и заметно осложнил жизнь и перевозчикам, и агрегаторам, практически не повлиял на рост цен, несмотря на подобные прогнозы, отмечает Попков. Большинство водителей получили разрешение на поездки и остались в отрасли. С ним согласен и начальник сектора такси регионального Минтранса Денис Касьянов.

"Закон явно не повлиял на стоимость. Его цель состоит в том, чтобы вывести нелегальных лиц из тени и сформировалась здоровая конкуренция. А при здоровой конкуренции цены явно не растут – наоборот, все борются за своего клиента и чем-то заманивают: кто-то сервисом, кто-то ценой. На данный момент выходит из тени весь бизнес", – отметил Касьянов.

Так или иначе, эксперты отрасли уверены, что стоимость поездок на такси со временем будет только расти. Пока предпосылок к снижению цен они не видят. И, похоже, очередной потолок цены пробьют уже через месяц, в канун новогодних праздников, когда весь город, как это часто бывает, встанет в 10-балльных пробках.