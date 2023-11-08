Еще не конец. Стоимость такси в Барнауле доросла до "антисоциальных" значений
К Новому году цены на перевозки могут вырасти еще на 20%, считают эксперты
08 ноября 2023, 09:15, Анастасия Чебакова
Количество гневных постов в соцсетях о "нечеловеческих" ценах на такси в Барнауле заметно увеличилось осенью 2023 года, особенно с наступлением холодов и выпадением снега. Сейчас стоимость поездок по городу достигла, как отмечают сами барнаульцы, рекордных значений. Услуга становится роскошью даже для людей со "средним кошельком". Аmic выяснил, с чем связан рост цен (кстати, закон о такси здесь ни при чем) и когда произойдет следующее увеличение стоимости поездок.
"Сдерут три шкуры"
По словам читателей amic.ru, стоимость поездки по городу в час пик в последнее время доходит до 600-700 рублей, в то время как раньше заказ обходился в 300-400 рублей. В обратном направлении проезд обходится еще дороже.
"Я в шоке с цен на такси. Раньше от района ТЦ "Огни" я могла доехать в центр утром максимум за 300 рублей, сейчас я вижу все чаще цифру 500-600. Приходится выбирать автобус. Тратить даже за одну поездку в день 400-500 рублей уже не могут позволить себе даже люди со средним доходом. До каких пор это будет продолжаться?" – возмутилась читательница amic.ru Елена.
Жительница Барнаула Ирина добавляет:
"Еще в августе на работу от парка "Изумрудного" в центр можно было уехать за 110-160 рублей. Вчера хотела вызвать такси в центр – буквально обалдела: ценник на "эконом" составил почти 600 рублей. И это даже не в ливень, не в снегопад, не в час пик. А если реально будет ливень, то сколько будет цена? Страшно подумать! Таксисты сдерут три шкуры! Почему их никто не контролирует?!"
Другая собеседница, Инна, работает на одном из предприятий Барнаула на улице Калинина. Женщина часто задерживается на работе, поэтому вынуждена возвращаться домой на такси.
"В прошлом году в дождь я могла доехать на Балтийскую за 300-350 рублей. Сейчас это уже 600 рублей при таких же погодных условиях. Бывает, в приложении показывает, что водитель едет, а через несколько минут он отменяет заказ. И ты уставшая, раздраженная после работы ждешь заказ по часу. Какой-то апокалипсис", – негодует горожанка.
"К Новому году подорожает еще на 20%"
С начала лета стоимость поездки на такси выросла минимум на 30%, отметил amic.ru председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков. И к Новому году проезд может подорожать еще на 20%, опасается он.
По его словам, цены на услуги такси традиционно повышают минимум раз в полгода, в том числе осенью. Прежде всего, это вызвано началом учебного года и ростом спроса. В этом сезоне ситуацию усугубил еще рост курса доллара и инфляция. А в основе подорожания услуг такси, по его словам, лежит рост стоимости автомобилей, запчастей и топлива, которые зависят от зарубежной валюты.
"Сейчас все столкнулись с покупкой резины на зиму. Я сам покупал ее недавно, у меня глаза на лоб вылезли от цен. Фильтры для авто подорожали почти вдвое. Еще недавно их можно было купить за 600-700, сейчас они стоят тысячу и более. У нас идет жесткая инфляция, но о ней никто не говорит", – поделился собеседник.
"Китайский "хлам"
Попков отмечает, что после ухода с рынка многих марок авто городской таксопарк значительно обновился. Сейчас он состоит в основном из китайских автомобилей. Однако на российский рынок машины поступают с сильной наценкой. И желание агрегатора отбить затраты – еще одна причина подорожания услуг.
"Цены на китайский "хлам" достигли конских пределов. История, когда крупнейший автомобильный завод покупает китайскую машину за 1 миллион рублей, приклеивает шильдики и продает за три миллиона – не редкость. Причем автомобиль неполноприводный и с объемом мотора 1,5 литра, представляете! Какая-то машина класса "Лада" стоит 1,5-2 миллиона рублей, притом как в Китае ее цена – 800 тысяч. Прибавляйте сюда еще банковские инструменты и лизинги… Поэтому чтобы отбить затраты, агрегатор повышает стоимость перевозок", – добавляет эксперт.
С начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла, по некоторым данным, примерно на 25% в регионах России и на 40% – в Москве. При этом услуги на перевозки непрерывно дорожают с апреля 2021 года. Предыдущий рекорд за последние десять лет произошел в первой половине 2023 года, когда такси подорожало на 4,03%.
К китайскому автопрому Попков относится скептически. Говорит, качество автомобилей заметно уступает ушедшим с рынка западным, японским и корейским автопроизводителям.
"Есть проблемы с лакокрасочным покрытием, часто выходят из строя агрегаты, возникают проблемы с коробкой передач. На вид машины красивые. Но в такси автомобиль ездит больше 100 тысяч километров в год. Раньше китайские автомобили разваливались после 150 тысяч километров. Посмотрим, как они себя покажут через год", – отметил специалист.
Но все же главную роль, по его словам, в формировании цен на поездки играют не внешние факторы, а сам агрегатор, "который ищет способы обогатиться в сложившейся ситуации".
"Цены назначает агрегатор. Потом уже идут вопросы, связанные с таксопарком, топливом и прочим. Агрегатор, а он у нас в стране по факту один, наживается на ситуации. Он забирает себе 30-40% от стоимости поездки. Если бы процент был ниже, цены были бы другие", – добавляет он.
При этом новый закон о такси, который заработал в сентябре этого года и заметно осложнил жизнь и перевозчикам, и агрегаторам, практически не повлиял на рост цен, несмотря на подобные прогнозы, отмечает Попков. Большинство водителей получили разрешение на поездки и остались в отрасли. С ним согласен и начальник сектора такси регионального Минтранса Денис Касьянов.
"Закон явно не повлиял на стоимость. Его цель состоит в том, чтобы вывести нелегальных лиц из тени и сформировалась здоровая конкуренция. А при здоровой конкуренции цены явно не растут – наоборот, все борются за своего клиента и чем-то заманивают: кто-то сервисом, кто-то ценой. На данный момент выходит из тени весь бизнес", – отметил Касьянов.
Так или иначе, эксперты отрасли уверены, что стоимость поездок на такси со временем будет только расти. Пока предпосылок к снижению цен они не видят. И, похоже, очередной потолок цены пробьют уже через месяц, в канун новогодних праздников, когда весь город, как это часто бывает, встанет в 10-балльных пробках.
09:22:25 08-11-2023
Авто в 3 раза подорожали, это не может не сказаться на цене поездки. Статься в одно предложение укладывается.
10:37:40 08-11-2023
Гость (09:22:25 08-11-2023) Авто в 3 раза подорожали, это не может не сказаться на цене ... Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинство, подорожали конечно, ага, в 3 раза. Новых то машин в такси в Барнауле уж точно наверное не найти, в Москве разве что.
10:57:19 08-11-2023
Гость (10:37:40 08-11-2023) Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинст... Открою вам небольшой секрет - поддержание в рабочем состоянии старого ведра как вы изволили выразиться стоит немалых денег, значительно дороже чем нового ведра. Люди бы и рады от него избавиться, да заменить его нечем - купить свежее авто нереально стало со средней зарплаты (только такое же ведро но чуть моложе). Поэтому автопарк страны и стареет каждый год уже несколько лет. Сейчас уже (данные 2022 года) возраст среднего авто 17 лет. В 2023 году наверное будет уже 18 лет
11:47:07 08-11-2023
Гость (10:37:40 08-11-2023) Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинст... Старые авто обслуживать намного сложнее, они сыпяться буквально, а запчасти и работы в три раза подорожали.
17:19:47 08-11-2023
Гость (11:47:07 08-11-2023) Старые авто обслуживать намного сложнее, они сыпяться буквал... Да нифига они не сыпятся, что вы рассказываете сказки. Сейчас находится на реставрации в гараже Королла 95 года, пробег 400 т с лишним, дак она живее многих новых будет, и у нее все работает. Делаю из нее сейчас конфетку, сам подвариваю арки, пороги, подкрашиваю. И запчасти нифига не дорогие, подвеска вообще копеечная, хотя на ней уже лет 10 прошло как последний раз туда лазили, все работает хорошо, пробег в год 20-25 т. км. Если вы гробите машину, дак у вас люьая рассыпется
17:53:17 08-11-2023
Гость (17:19:47 08-11-2023) Да нифига они не сыпятся, что вы рассказываете сказки. Сейча... И это называется не сыпется!!! =)))
10:01:50 10-11-2023
Гость (17:19:47 08-11-2023) Да нифига они не сыпятся, что вы рассказываете сказки. Сейча... Ваш пробег в год, машина в такси проедит за 4 месяца, чувствуете разницу?
17:52:07 08-11-2023
Гость (10:37:40 08-11-2023) Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинст... Тебе какая разница? Тебе же его не продают!
17:54:19 08-11-2023
Гость (10:37:40 08-11-2023) Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинст... Вот именно - вёдра тоже подорожали. Может у Вас а Америке не так?
20:22:23 08-11-2023
Гость (10:37:40 08-11-2023) Особенно 20-30 летние ведра, которых в такси у нас большинст... Бензин , запчасти , масла , осаго , и т..д Проблема в чем ??? Не устраивает вперёд автобус б
21:08:34 08-11-2023
Гость (09:22:25 08-11-2023) Авто в 3 раза подорожали, это не может не сказаться на цене ... В Алтайском крае практически все подорожало! Посмотрите,насколько взлетели цены на квартиры, на съемное жилье. Чем таксисты хуже!
09:24:34 08-11-2023
У Яндекс.такси, пока таксист не прибудет на место, он не узнает, куда ему везти пассажира. И когда доехал, увидел что пункт прибытия его не устраивает. Он отменяет заказ. Типа дёшево ему. Вечером недавно вызывал, с Эмильки на гору уехать, один так же отменил заказ. Другой довез за 400руб за 20 минут без пробок, сказал, что мало платят Яндекс
20:23:50 08-11-2023
Гость (09:24:34 08-11-2023) У Яндекс.такси, пока таксист не прибудет на место, он не узн... Плохие познания у вас , с золотом или платиной все видно .
09:29:29 08-11-2023
Здравствуйте местные и родные "бомбилы"!!! Досвиданья далёкие и жадные агрегаторы. Катайте у себя, по Садовом кольцу, богатых москвичей
09:34:08 08-11-2023
Гость (09:29:29 08-11-2023) Здравствуйте местные и родные "бомбилы"!!! Досвиданья далёки... А не с кем здороваться. Агрегатов полностью изменили рынок.
09:31:48 08-11-2023
Где местные экономисты, которые говорят что доллар ни на что не влияет? Пусть заодно объяснят как при инфляции в 7% всё подорожало в 2 раза
10:58:54 08-11-2023
Гость (09:31:48 08-11-2023) Где местные экономисты, которые говорят что доллар ни на что... Они скажут, что надо чаще летать самолетами, чтобы не чувствовать высокую инфляцию
14:03:29 09-11-2023
Гость (09:31:48 08-11-2023) Где местные экономисты, которые говорят что доллар ни на что... доллару пришел конец, телевизор внимательней смотри....
09:50:45 08-11-2023
отвыкайте кататься на такси за хлебушком, такси не для нищих, запомните)
10:00:12 08-11-2023
Страна стонет. Что будет завтра или, как в той песне "с нашим атаманом не приходится тужить"?
10:38:07 08-11-2023
Гость (10:00:12 08-11-2023) Страна стонет. Что будет завтра или, как в той песне "с наши... Стонешь пока здесь только ты, нытик
23:46:01 08-11-2023
Гость (10:38:07 08-11-2023) Стонешь пока здесь только ты, нытик... слышь оптимист!!!!голову прячешь в песок? это придурь? или приплачивают?
11:05:04 08-11-2023
Гость (10:00:12 08-11-2023) Страна стонет. Что будет завтра или, как в той песне "с наши... Без Путина ты вмиг в 90е свалишься, так что такси тебе не понадобится вообще!
11:11:57 08-11-2023
Гость (11:05:04 08-11-2023) Без Путина ты вмиг в 90е свалишься, так что такси тебе не п... 90-е никуда и не уходили.
12:32:34 08-11-2023
Гость (11:11:57 08-11-2023) 90-е никуда и не уходили. ... Ты не жил в 90-е! Раз так пишешь. Или был сопляком, которого мама с папой обслуживали.
12:57:27 08-11-2023
Гость (12:32:34 08-11-2023) Ты не жил в 90-е! Раз так пишешь. Или был сопляком, которого... И нефиг минусовать. Если не помнишь, как грабили и избивали прямо на улицах в 90-е. Как зарплаты не платили месяцами. Или платили тряпками и мясорубками. Значит ты не жил в 90-е. Или был сопляком на полном родительском обеспечении. Вот тебе и кажется, что сейчас как тогда.
13:27:40 08-11-2023
Гость (12:57:27 08-11-2023) И нефиг минусовать. Если не помнишь, как грабили и избивали ... оно еще не родилось в 90е, откуда ему знать)
16:56:59 08-11-2023
Гость (12:57:27 08-11-2023) И нефиг минусовать. Если не помнишь, как грабили и избивали ... Так сейчас не грабят и не убивают на улицах, потому что мир изменился, наступила эра цифровизации. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что по всему миру снижение уличной преступности, не только у нас. Кроме разве, совсем отсталых стран типа африканских и пр. Так что заслуги Путина тут нет, от слова совсем. Это скорее заслуга С.Джобса, М. Цукерберга, Б.Гейтса и далее по списку. Мир изменился и мы открылись ему 25 лет назад, и с радостью приняли западные товары и технологии - интернет, мобильная связь, компьютеры, планшеты и т.д., они плотно вошли в нашу жизнь, изменили и Россию. И преступники ведь ни в изоляции находятся на другой планете, они тоже идут в ногу со временем и сегодня нет нужды в открытом разбое, что бы кого то ограбить, теперь они вам звонят по мобильному или другими аналогичными способами вас грабят. Подростки не бьются толпами "район на район", как в 90х, потому что все теперь сидят по домам в гаджетах, тик токи снимают.
10:14:28 09-11-2023
Иван (16:56:59 08-11-2023) Так сейчас не грабят и не убивают на улицах, потому что мирсразу видно что ты еще дитё возрастом лет 15 не старше.
12:39:59 09-11-2023
Гость (10:14:28 09-11-2023) ... пхмхкххвхвкхеее...простите, корвалолом поперхнулся
11:28:24 08-11-2023
Гость (11:05:04 08-11-2023) Без Путина ты вмиг в 90е свалишься, так что такси тебе не п... В 90ые, значит прогресс будет! Ибо сейчас промышленность на уровне 30ых.
11:31:24 08-11-2023
Гость (11:05:04 08-11-2023) Без Путина ты вмиг в 90е свалишься, так что такси тебе не п... Путина люблю и уважаю. Это лучший правитель нашей великой страны. Говорю без сарказма.
11:45:09 08-11-2023
гость (11:31:24 08-11-2023) Путина люблю и уважаю. Это лучший правитель нашей великой ст... вы, видимо, при других не жили
12:40:13 08-11-2023
Гость (11:45:09 08-11-2023) вы, видимо, при других не жили... Жили. При алкаше Ельцине и продажном Горбачеве. При советских генсеках последних годов СССР жили. Тоже бездарные личности.
14:52:10 08-11-2023
Гость (12:40:13 08-11-2023) Жили. При алкаше Ельцине и продажном Горбачеве. При советски... О, кто-то захотел при Ельцине пожить =) Флаг вам в руки =) Всё-таки как много дураков в России...
17:23:05 08-11-2023
Гость (14:52:10 08-11-2023) О, кто-то захотел при Ельцине пожить =) Флаг вам в руки =) В... Не, не дай бог все это снова. При Путине намного лучше и обеспеченнее народ живет, это однозначно. Тут ноют только те кто 90-е не застал, а мне и моей семье хватило хлебнуть этого по полной, повторения не хочу.
23:54:46 08-11-2023
Гость (17:23:05 08-11-2023) Не, не дай бог все это снова. При Путине намного лучше и обе... не жило ты в 90х, или малое было, или флегма
23:34:10 08-11-2023
Гость (12:40:13 08-11-2023) Жили. При алкаше Ельцине и продажном Горбачеве. При советски... какой герой!!! оттоптался на покойниках,главное безопасно и вроде как и потявкал грозно
12:02:54 08-11-2023
гость (11:31:24 08-11-2023) Путина люблю и уважаю. Это лучший правитель нашей великой ст... А в чем лучше то). В том что изменил под себя конституцию, в ежегодной индексации т.е инфляции запредельной с обманом граждан, в жонглировании данными статистики и откровенной лжи с экранов, в том что все заводы оборонного сектора были развалены сначала, а потом волшебным образом собраны ( нужные) под Ростех созданный Путиным и возглавивший его даыним другом Чемизовым. Напоминает классический рейдерский захват. Говорить о нефтенной сфере даже не стоит, демфер придумвнный ими под себя, не желание богатства страны использовать для блага страны, для роста промышленности и экономики. Не хотят продавать все у себя, им надо типа быть в единой экономике Европы и Азии... Вреда нанес столько, что ни один генсек еще не натворил. А уж народу сколько вымерло за 20 лет правления...больше чем за ВОВ. Гордитесь конечно. До 2012 года еще куда ни шло, а потом по наклонной вниз, после укрепления вертикали власти. Коррупция и кумавство запредельное, пропаганда лютая, за любое инакомыслие ты враг из пятой колонны типа. Неужели люди смирились!? Сибирь вымирает, люди едут в Питер, Москву, Владик, Сочи, Краснодар. Страна Лимония.
13:37:46 08-11-2023
Гость (12:02:54 08-11-2023) А в чем лучше то). В том что изменил под себя конституцию, в... сколько ж здесь свиноботов своим плюсуют. А из каждого второго комментария и минуса пятачок торчит. Што вас сюда тянет? Идите про свою страну пишите у себя на форумах, или реальных достижений на поле боя нет, так тут пэрэмогу устраиваете за счет наших пенсов и овальнят? Ха, смешные вы, недолго вам осталось
14:54:43 08-11-2023
Гость (13:37:46 08-11-2023) сколько ж здесь свиноботов своим плюсуют. А из каждого второ... Реально дебилов среди комментаторов много. Потом удивляемся, а чего так плохо в Барнауле живём? Да потому что дебилов много, которые пятой точкой думают.
23:39:48 08-11-2023
Гость (14:54:43 08-11-2023) Реально дебилов среди комментаторов много. Потом удивляемся,... да ты не переживай!!! пройдет немного времени и ты познаешь всю глубину и прелесть реально и по чесноку всю прелесть жизни, , непуганное , розовое пони с претензией на интеллект и избранность
23:30:59 08-11-2023
гость (11:31:24 08-11-2023) Путина люблю и уважаю. Это лучший правитель нашей великой ст... а кого тебе уважать то, ты других и не видел, при других не жил, плюс телевизор вместо головы
14:57:46 08-11-2023
Гость (11:05:04 08-11-2023) Без Путина ты вмиг в 90е свалишься, так что такси тебе не п... Девяностые годы? Эти годы прожил легко истремительно. Работая на многих госпредприятиях, где у руководителей были остатки совести, зарплата была 2500 -3500 к эквиваленту доллару. Если руководитель организации очубайсовался, то быстро находил другую эквивалентную работу. Не сидел на одном месте до полного краха шараги. Так что пугать Васильевичем не надо.
23:43:37 08-11-2023
Гость (10:00:12 08-11-2023) Страна стонет. Что будет завтра или, как в той песне "с наши... суровые годы проходят в борьбе за свободу страны,за ними другие приходят, которые будут трудны...
10:03:42 08-11-2023
Пешком ходите, для здоровья полезно, разнылись тут.
12:38:19 08-11-2023
Сергей (10:03:42 08-11-2023) Пешком ходите, для здоровья полезно, разнылись тут.... С удовольствием ходили бы пешком. Но пешеходные дорожки в Барнауле есть лишь кое-где. Вдоль того же Павловского попробуйте пройтись пешком. Особенно зимой.
10:10:02 08-11-2023
"Почему их никто не контролирует?!" ахахаха . Если бы их контролировали цена еще бы в три раза больше была бы
10:17:09 08-11-2023
Работаю в такси около 10 лет. В 2013 году делал чистыми около 4-5 тыс. За смену. Пачка сигарет стоила 30руб бензин 13 р. литр. Запчасти копейки. Сейчас бензин. 52 руб. Сигареты 160 руб. Продукты..... Делаю в смену 3-4 тыс. Запчасти из золота. Такси, говорите дорогое.....
10:52:41 08-11-2023
Гость (10:17:09 08-11-2023) Работаю в такси около 10 лет. В 2013 году делал чистыми окол... Не ври не стоил бензин 13 руб литр также как и пачка сигарет. В 2010 году бенз больше 20 руб стоил уже. Да и чистыми ты врядли постоянно делал 4-5 тыс. Если только разово рекордно в какие то дни то согласен.
20:48:47 08-11-2023
Гость (10:52:41 08-11-2023) Не ври не стоил бензин 13 руб литр также как и пачка сигар... В 2010 Аи92 стоил 23.50 Аи95 25рублей
19:57:15 10-11-2023
Гость (10:52:41 08-11-2023) Не ври не стоил бензин 13 руб литр также как и пачка сигар... Он не врёт, было так.
12:04:25 08-11-2023
Гость (10:17:09 08-11-2023) Работаю в такси около 10 лет. В 2013 году делал чистыми окол... в 13 году бензин по 13 руб?????
14:40:11 08-11-2023
Гость (10:17:09 08-11-2023) Работаю в такси около 10 лет. В 2013 году делал чистыми окол... Не верите, в 2013 году 92 бензин стоил 25 рублей
15:24:46 11-11-2023
Гость (10:17:09 08-11-2023) Работаю в такси около 10 лет. В 2013 году делал чистыми окол... Сигареты 50р.ЛМ красный Бенз 30р.92 Роснефть 3-4 в смену?Тяжело!Вообще не спал??? Врёте много
10:18:44 08-11-2023
В 90-е такси мало кто пользовался, это было для простых людей очень дорого и недоступно. А мы туда сейчас и идем, не быстро так, размеренно, но поступательно. ".... у нас идет жесткая инфляция, но о ней никто не говорит" – поделился собеседник. Трудно спорить с этим
11:16:30 08-11-2023
Гость (10:18:44 08-11-2023) В 90-е такси мало кто пользовался, это было для простых люде... Про инфляцию говорят каждый день, это в СССР мы такого слова не слышали, всё было тайной. И уверенным шагом шли на дно. Так что, не всё было хорошо и гладко тогда. Забудьте. Обещали коммунизм)))) ага, так и не узнали что это такое, оказалось, мы тогда уже пожили, и богато,))))) Живите уже реальностью, а не прошлым. И дай Бог, чтоб Путин был ещё минимум 12 лет у руля!!!
10:20:14 08-11-2023
И в СССР проезд на трамвае стоил 3 коп., а на такси рубль и больше. Просто избаловались все копеечными ценами на такси, привыкли за 50-100 руб. кататься, на бензин и расходники цену посмотрите.
10:38:52 08-11-2023
Гость (10:20:14 08-11-2023) И в СССР проезд на трамвае стоил 3 коп., а на такси рубль и ... В СССР на такси за 1 руб. только в соседний двор. От докучаево до ЦУМа в 80-х был тариф на такси 3-3,5 руб., что при средней зарплате 150 руб. было запредельно (46-50 поездок на зарплату). Сейчас если берем среднюю зарплату 50 тыс. руб., то при средней поездке в 500 руб., можно проехать 100 раз. Иными словами, доступность такси даже с такими конскими ценами пока в 2 раза выше чем в СССР.
11:52:21 08-11-2023
Гость (10:38:52 08-11-2023) В СССР на такси за 1 руб. только в соседний двор. От докучае... не правы вы, 20коп.за км, плюс посадка те же 20коп., если от центра, то Южный 2,80 был, Ближние Черемушки 1,50-2,2, дальние 2,5-3,00. на чай кто давал, кто нет, заранее озвучивать цену можно, но можно было и нарваться, причем очень круто.
22:03:05 08-11-2023
Гость (10:38:52 08-11-2023) В СССР на такси за 1 руб. только в соседний двор. От докучае... 1983 год, от Спартака до Ж/Д вокзала 60 коп., до аэропорта от пр. Комсомольский 3 руб.
13:53:13 08-11-2023
Гость (10:20:14 08-11-2023) И в СССР проезд на трамвае стоил 3 коп., а на такси рубль и ... с Горы от прекрасного к/т "Алтай", на месте которого сейчас попы, до ЦУМа проезд стоил 2р 20 коп. в советское время.
10:23:29 08-11-2023
Мдя... ну и цены. Пользуюсь такси 2 раза в год на НГ туда обратно в гости. копить надо деньги сколько там уже будет по тысяче/две?
10:29:16 08-11-2023
Наши люди на такси в булочную не ездят! Пора привыкать ездить на общественном транспорте. Ни чего не поделаешь при буржуизме живем, надеюсь пассажиропоток упадет и цены придут в соответствии со спросом!
10:33:45 08-11-2023
ВЕТЕРАН 22 ru (10:29:16 08-11-2023) Наши люди на такси в булочную не ездят! Пора привыкать ездит... Можно подумать, что у нас ОТ прямо-таки прекрасно ходит. Кое-как часов до восьми вечера с копейками, а дальше только пехом) Раз такси для нас классово чуждо.
10:31:43 08-11-2023
Барнаул стоит в пробках из-за закрытого Путепровода на пр. Ленина (ремонт которого был искуствено затянут из-за жадности чиновников). Всего 9 полос для движения автотранспорта из "спальных" районов в "Центр" было до закрытия моста, а осталось 6 полос - это всего 66,6 % из 100% имевшихся. В пробке стоимость такси возрастает. Эта статья должна быть направлена к тем Чинушам, которые обоготились на ремонте этого Путепровода, а простой народ заплатил из "своего кармана" за стояние в пробках и завышеную цену в такси!!!!
11:10:11 08-11-2023
Маша (10:31:43 08-11-2023) Барнаул стоит в пробках из-за закрытого Путепровода на пр. Л... А ты спишь и видишь, прям мечтал наверняка как 100 летний мост рухнул?!!! Сам-то че ворушь!? Про себя расскажи! Или предоставь доказательства, честнейший ты наш... Тебя больше волнует что дележка прошла без тебя, а не правда..
16:38:38 08-11-2023
Мне те "бюджетные" не нужны, верните мои потраченные на стоянии в пробках за 2 года ремонта в путепровода
16:44:20 08-11-2023
В "нормальных" регионах Рассии прежде чем закрыть "ГЛАВНУЮ" магистраль города, вначале делают объездную альтернативную - дорогу!!! Чинуши "взяли" дополнительно средства из кармана пассажиров такси и водителей своих авто.
22:09:49 08-11-2023
,, (11:10:11 08-11-2023) А ты спишь и видишь, прям мечтал наверняка как 100 летний мо... Этот мост еще 200 лет простоял бы, а все ремонты затеваются, чтобы деньги поворовать. Такие как ты кладут плитку на асфальт, а потом поверх плитки снова асфальт и деньги бюджетные себе в карман.
10:36:54 08-11-2023
Наши на такси в булочную не ездят! )))))) Надо понимать, что такси всегда было дорогим удовольствием. Я не помню, чтоб мы в детстве разъезжали на такси с родителями, автобусы, поезда... Поездка на такси была не позволительно дороговата для нашей семьи. Вот вернулись времена((((
10:48:04 08-11-2023
Гость (10:36:54 08-11-2023) Наши на такси в булочную не ездят! )))))) Надо понимать, что... Ну так это же плохо. Про это и речь, что все плохо и все протухло.
10:42:02 08-11-2023
Да, при СССР билет на автобус был 5 копеек. А на такси со Старого базара до Сулимы полтора рубля. Разница в 30 раз. Сейчас билет на ОТ 30 рублей. Множим на 30, получаем 900 рублей такси. Так что еще не дорого)
10:52:16 08-11-2023
Гость (10:42:02 08-11-2023) Да, при СССР билет на автобус был 5 копеек. А на такси со Ст... За полтора рубля в то время такси можно было ловить полдня, реальные цены были выше в два раза от того, что вы написали. Сам ездил, платил, помню еще. А на вокзале вообще и пятерку могли содрать за поездку и выше даже (там всегда самые ушлые терлись)
22:18:33 08-11-2023
Гость (10:52:16 08-11-2023) За полтора рубля в то время такси можно было ловить полдня, ... В такси был счетчик. А если счетчик не включали, можно пожаловаться и таксисту не поздоровилось бы. Не, ну сдуру можно и 10-ку и 5-ку заплатить. Я всегда по счетчику платил, и как то никто не борзел. А если счетчик выключен, то можно вообще не платить.
10:55:46 08-11-2023
Гость (10:42:02 08-11-2023) Да, при СССР билет на автобус был 5 копеек. А на такси со Ст... Ага если учесть, что раньше авто только были у заслуженных космонавтов героев целинного освоения марса, выступавших с Пьером Ришаром на подмостках Мариинского театра и имея в племянницах Марину Влади.
11:06:46 08-11-2023
Гость (10:55:46 08-11-2023) Ага если учесть, что раньше авто только были у заслуженных ... Неправда. Каждый советский гражданин мог купить себе Москвич 412, Жигули 2101 или на худой конец ушастый Запорожец. Цены на новые были примерно 5-7 тыс. руб. (на Москвич и Жигули), но очередь ожидания доходила до 10 лет (или быстрее, но по блату). Можно было также купить на барахолке трех-пятилетний Москвич/Жигули, но уже за 8-10 тыс. руб.
12:00:39 08-11-2023
Гость (11:06:46 08-11-2023) Гость (10:55:46 08-11-2023) Ага если учесть, что рань... Ну да ага мог мог. Только зимней резины не было - многие ездили зимой на летней. Тосол в жутком дефиците. Зимой тачки ставили на прикол в гараж либо заливали в охлаждающую систему воду а по приезду домой сливали. Гемор еще тот. С Запчастями проблема. Посмотрите фильм "Вокзал для двоих"
13:21:56 08-11-2023
Гость (12:00:39 08-11-2023) Гость (11:06:46 08-11-2023) Гость (10:55:46 08-11-2023... В советское время зимней резины не было как класса. Была "резина автомобильная", без деления на лето и зиму.
20:58:33 08-11-2023
Гость (13:21:56 08-11-2023) В советское время зимней резины не было как класса. Была "ре... Снежинка в дефиците, но была
22:25:22 08-11-2023
Гость (11:06:46 08-11-2023) Гость (10:55:46 08-11-2023) Ага если учесть, что рань... 1980 год, Москвич 412 - 7 100 руб., ВАЗ 2106 - 7 500 руб, Волга ГАЗ-24 - 9 500 руб.
18:02:25 08-11-2023
Гость (10:55:46 08-11-2023) Ага если учесть, что раньше авто только были у заслуженных ... Только не авто, а иномарки..
10:46:41 08-11-2023
"Цены на китайский "хлам" достигли конских пределов. Китайский хлам в кавычках, а конских пределов без кавычек)
10:56:11 08-11-2023
Может это и есть конкуренция? Просто мы в капитализме мало живём, опыта маловато. Будут цены расти на такси - люди перестанут ездить на такси. Перестанут ездить - цены упадут.
11:26:04 08-11-2023
Сделайте так, Закажите такси, а сами езжайте на автобусе или др. виде транспорта... Приеду в город попробую так сделать))) А то тоже придумали, люди, заказали, ждут, а они бац и отменили... Думаю справедливо будет...
11:41:02 08-11-2023
Гость (11:26:04 08-11-2023) Сделайте так, Закажите такси, а сами езжайте на автобусе или... А неадекваты так и делают. Приезжаешь уже на адрес, а клиенты заказ отменяют. Или просто не выходят.
12:00:43 08-11-2023
Санкции нам только на пользу, утверждали нам с экранов телевизора. Вот вам польза. Пользуйтесь.
12:54:27 08-11-2023
Амик, вы на кого работаете? Папа же сказал, инфляция 7,5 %! Точка. Нет никаких повышений!
12:58:03 08-11-2023
Внимательный из Б (12:54:27 08-11-2023) Амик, вы на кого работаете? Папа же сказал, инфляция 7,5 %! ... Ну ты Истеричка.
13:03:21 08-11-2023
Очень скоро агрегатор прикрутит фишку, что отменить заказ можно будет только с согласия заказавшего, либо после ожидания на точке заказа более 10 минут. Факт посадки в такси будет подтверждать пассажир. 10 минут постоял, пассажир не подтвердил - можешь отменять. Водитель и пассажир подтверждают посадку - тогда только водитель видит куда. - хош не хош едь в пункт Б иначе ракамакафо) Тогда все эти любители проехать мимо - побреются.
20:27:33 08-11-2023
Гость (13:03:21 08-11-2023) Очень скоро агрегатор прикрутит фишку, что отменить заказ м... Это только в ваших влажных мечтах , автобус есть вперёд .
13:39:49 08-11-2023
гость (11:31:24 08-11-2023) Путина люблю и уважаю. Это лучший правитель нашей великой ст... После таких слов надо рот с хлоркой помыть
14:12:32 08-11-2023
Гость (13:03:21 08-11-2023) Очень скоро агрегатор прикрутит фишку, что отменить заказ м... Тогда водитель будет отказывать везти пассажиру лично , после приезда и того как узнает куда ехать. Будет больше конфликтов и драк
16:00:49 08-11-2023
Помню такси "Город" кажется ввело в 2000-е демпинговые цены 50 рублей по городу. На завершающем этапе этого замечательного нововведения по телевизору зачастили ролики о том, что "таксист избил двух пожилых женщин" и "пассажир избил таксиста, отказавшегося ехать". Закончилось всё приходом агрегаторов, фактически уничтоживших бомбил и локальные службы. И появлением приятных ценников. Теперь агрегаторы обнаглели и совершают ошибку. Потому что при повышении цены в 2 раза число пассажиров уменьшится не вдвое, это не так работает, а раз в десять. Я вот точно раз в десять меньше ездить на такси стал. И столько таксистов будет просто ненужно.
18:54:41 08-11-2023
Гость (16:00:49 08-11-2023) Помню такси "Город" кажется ввело в 2000-е демпинговые цены ... А плбс с этого несомненно есть. Ты не пользуешься такси и некоторые другие. Отсев нищебродов.
15:36:20 08-11-2023
только что заказал убер с никитина на солнечную поляну. Весь город поперек. 348 руб. Что я делаю не так?
16:02:55 08-11-2023
гость (15:36:20 08-11-2023) только что заказал убер с никитина на солнечную поляну. Весь... Это потому что время 15:36. А попробуй в 17:30 например и неприятно удивишься. В воскресенье во второй половине дня тоже такси сильно дешевле, чем в субботу вечером.
17:13:23 08-11-2023
17.10 Яндекс с Речного до Сов армии/С-Западная - 521 р
20:49:53 08-11-2023
Гость (17:13:23 08-11-2023) 17.10 Яндекс с Речного до Сов армии/С-Западная - 521 р... Кроме Яндекса море других агрегаторов
17:51:15 08-11-2023
"...Еще в августе на работу от парка "Изумрудного" в центр можно было уехать за 110-160 рублей..." А ничего, что парк Изумрудный и так находится в самом Центре города???
09:55:03 09-11-2023
Август прошёл, а с Сентября начался учебный год и количество студентов и школьников увеличелось в пассажиропотоке. Соответственно длина "пробок" увеличелась, а в след за длиной пробок увеличилась стоимость такси!
18:38:52 08-11-2023
На самом деле таксисты тоже люди и тоже хотят кушать и кормить семью. На фоне роста цен на всё + конского роста цен на автозапчасти подъем цен вполне адекватен. Вы сами поедете через полгорода за 200 рублей? Думаю, что желающих немного будет. Спрос упадёт - пусть. Кто-то на завод пойдёт, чтобы уровень достатка сохранить. А администрации нужно общественный транспорт развивать. А то каждый второй таксист, а работать некому.
18:49:43 08-11-2023
Все амба ребята,трамвай,тройлебус,вам в помощь)
18:52:32 08-11-2023
Цены на такси должны быть еще выше. Минимум рублей 800. А то привыкли кататься за "соточку". "Я в шоке с цен на такси. Раньше от района ТЦ "Огни" я могла доехать в центр утром максимум за 300 рублей, сейчас я вижу все чаще цифру 500-600"- это вообще что за дичь? Езжай на ОТ за 30 рублей. Никто не обязан к тебе за "соточку" ехать и потом твой зад в центр по пробкам везти.
22:07:32 08-11-2023
Васян (18:52:32 08-11-2023) Цены на такси должны быть еще выше. Минимум рублей 800. А то... Не обязан, а будешь
20:44:41 08-11-2023
Гость (11:47:07 08-11-2023) Старые авто обслуживать намного сложнее, они сыпяться буквал... Да эти нищеброды привыкли за 100 рублей ехать 10 км, а про обслуживанию авто они не считают. Пусть или пешком ходят или на общественном транспорте ездят.
20:48:48 08-11-2023
Кому не нравятся цены бегайте бегом, спорт это вещь)))))
21:08:57 08-11-2023
Много слов в статье. А вся суть статьи в одном предложении « Но все же главную роль, по его словам, в формировании цен на поездки играют не внешние факторы, а сам агрегатор, "который ищет способы обогатиться в сложившейся ситуации". Вот и вся причина
22:10:09 08-11-2023
Минусаторо/плюсаторы это таксеро/бомбилы отметились?
22:41:48 08-11-2023
У меня есть приложение такси, иногда беру пассажира, когда по пути ехать, но только если цена нормальная. Если цена смешная, лучше один поеду, чем за копейки кого то везти. А если еду по трассе и кто то машет рукой, подвожу бесплатно.
00:10:44 09-11-2023
В утреннее и вечернее время, цен более 500р не видел, после 10 утра цены копеешные, от 120 до 200 край, так что не надо ляля
09:59:22 09-11-2023
Я очень была удивлена наличием и длиной "пробки" на пр. Строителей у "Гелакси" с 30 августа и по сей день. "Пробка" в этом месте летом заканчивалась в 20,00 примерно в будние дни, а с началом Учебного года (Сентября) "пробка" в этом месте заканчивается только после 22.00 И во всём этом виноват Закрытый на ремонт путепровод на пр. Ленина!!!