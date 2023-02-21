Светофоры отключат на улице Челюскинцев и проспекте Строителей 21 февраля в Барнауле

Ограничения будут действовать полтора часа

21 февраля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на улице Челюскинцев и проспекте Строителей 21 февраля отключат несколько светофоров. Причина – плановый ремонт на электросетях, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 11:30 на следующих участках:

на перекрёстке Строителей – Челюскинцев;

на перекрёстке Челюскинцев – Молодёжная;

по проспекту Строителей, 54 (в районе ТЦ Galaxy в сторону Павловского тракта).

Ранее рассказали, какие дороги в Барнауле перекроют 23 февраля и как будет ходить транспорт.