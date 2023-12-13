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Светофоры отключат в центре Барнаула 13 декабря

Устройства не будут работать на трех участках

13 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 13 декабря из-за ремонта электросетей отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 09:00 до 12:00 на следующих участках:

  • пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
  • ул. Челюскинцев – ул. Молодежная;
  • пр. Строителей, 54.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

08:35:23 13-12-2023

Ну всё, транспортный коллапс. Ждем сообщений о гиганских пробках и авариях на этих участках.

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Гость

08:41:57 13-12-2023

Зачем? Другого времени не нашли?

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