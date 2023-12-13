Светофоры отключат в центре Барнаула 13 декабря
Устройства не будут работать на трех участках
13 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 13 декабря из-за ремонта электросетей отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 09:00 до 12:00 на следующих участках:
- пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
- ул. Челюскинцев – ул. Молодежная;
- пр. Строителей, 54.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
08:35:23 13-12-2023
Ну всё, транспортный коллапс. Ждем сообщений о гиганских пробках и авариях на этих участках.
08:41:57 13-12-2023
Зачем? Другого времени не нашли?