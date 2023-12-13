Светофоры отключат в центре Барнаула 13 декабря

Устройства не будут работать на трех участках

13 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 13 декабря из-за ремонта электросетей отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 09:00 до 12:00 на следующих участках:

пр. Строителей – ул. Челюскинцев;

ул. Челюскинцев – ул. Молодежная;

пр. Строителей, 54.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.