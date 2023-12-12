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Барнаулец пожаловался на знак "Остановка запрещена" перед новым мостом на Ленина

Путепровод открыли для движение 30 ноября

12 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Барнаулец пожаловался на дорожный знак "Остановка запрещена", который так и не убрали с троллейбусной остановки после открытия путепровода.

По словам горожанина, знак размещен у здания № 106 по проспекту Ленина.

"В день открытия моста остановку демонтировали, но знак так и остается, хотя после знака имеются парковочные карманы", – цитирует мужчину Barnaul 22.

Путепровод на Новом рынке открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодовой реконструкции. Работы при этом еще не закончены, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.

Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Стоимость ремонта превысила 2,2 млрд рублей.

Барнаул жалобы и просьбы
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 11

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Гость

11:43:47 12-12-2023

И правильно сделали! А то напаркуются в два ряда и пробки создают!

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Гость

11:48:23 12-12-2023

Там знак не нужно убирать. Чтобы планктон-офисный своими жоповозками проспект Ленина не перекрывали

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Гость

12:36:43 12-12-2023

Гость (11:48:23 12-12-2023) Там знак не нужно убирать. Чтобы планктон-офисный своими жоп... завидуете ?

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Гость

12:56:52 12-12-2023

Гость (11:48:23 12-12-2023) Там знак не нужно убирать. Чтобы планктон-офисный своими жоп... На каком заводе работаете?

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Гость

14:08:43 12-12-2023

Гость (12:56:52 12-12-2023) Гость (11:48:23 12-12-2023) Там знак не нужно убирать.... В твоём колхозе, инвестором

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Гость

12:35:44 12-12-2023

У нас очень много ненужных запрещающих знаков по городу! Надо провести проверку и лишние убрать!

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Гость

12:36:03 12-12-2023

Ну карман и знак вместе не логично

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Гость

12:38:41 12-12-2023

Взял бы по табло дал этому знаку. А то жалуется...

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Чучмек

12:47:21 12-12-2023

Там разве не оставили выделенку для ОТ? Если оставили, то и знак должен оставаться, а карманы и вовсе нужно ликвидировать

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Гость

13:02:04 12-12-2023

Зря около Дома Быта убрали троллейбусную остановку, ещё бы и на другой стороне сделали. До обозначенного мста с остановки, что с Матросова, что с Нового Рынка далеко шагать.

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Гость

20:42:53 12-12-2023

Гость (13:02:04 12-12-2023) Зря около Дома Быта убрали троллейбусную остановку, ещё бы и... Согласен. Хотя и не живу там

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