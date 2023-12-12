Барнаулец пожаловался на знак "Остановка запрещена" перед новым мостом на Ленина

Путепровод открыли для движение 30 ноября

12 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Барнаулец пожаловался на дорожный знак "Остановка запрещена", который так и не убрали с троллейбусной остановки после открытия путепровода.

По словам горожанина, знак размещен у здания № 106 по проспекту Ленина.

"В день открытия моста остановку демонтировали, но знак так и остается, хотя после знака имеются парковочные карманы", – цитирует мужчину Barnaul 22.

Путепровод на Новом рынке открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодовой реконструкции. Работы при этом еще не закончены, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.

Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Стоимость ремонта превысила 2,2 млрд рублей.