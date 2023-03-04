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Светофоры погасли на оживлённом перекрёстке в Барнауле

По словам очевидицы, устройства не работают со вчерашнего вечера

04 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле погасли светофоры на пересечении улиц Власихинской и Лазурной, сообщила amic.ru очевидица. По её словам, устройства не работают там с вечера 3 марта.

"Вечером и с утра не работают светофоры на перекрёстке Лазурная – Власихинская, поворот  на "Ленту", – рассказала горожанка.

Об этой же проблеме сообщают и пользователи 2ГИС.

Напомним, 3 марта в Барнауле гасли светофоры на пяти участках. Ещё на одном перекрёстке устройство отключали из-за плановых работ на сетях электроснабжения.

Комментарии 1

  • А давайте всё светофоры отключим хотя бы на месяц. Уверен в том, что аварий больше не станет, удобство передвижения повысится ( как водителей так и пешеходов), а пробок станет гораздо меньше да и электричество сэкономим.
    05 марта, Гость   Ответить
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