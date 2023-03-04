Светофоры погасли на оживлённом перекрёстке в Барнауле
По словам очевидицы, устройства не работают со вчерашнего вечера
04 марта 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле погасли светофоры на пересечении улиц Власихинской и Лазурной, сообщила amic.ru очевидица. По её словам, устройства не работают там с вечера 3 марта.
"Вечером и с утра не работают светофоры на перекрёстке Лазурная – Власихинская, поворот на "Ленту", – рассказала горожанка.
Об этой же проблеме сообщают и пользователи 2ГИС.
Напомним, 3 марта в Барнауле гасли светофоры на пяти участках. Ещё на одном перекрёстке устройство отключали из-за плановых работ на сетях электроснабжения.
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