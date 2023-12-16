Светофоры установят на трех пешеходных переходах в Барнауле
Их введут в эксплуатацию уже 18 декабря
16 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Светофоры установят на трех пешеходных переходах в Барнауле 18 декабря.
Как сообщили в мэрии, заработают устройства на следующих участках:
- ул. Северо-Западная, 222 (остановка "Краевая спортивная школа");
- Павловский тракт, 52в ("Теплый" рынок);
- ул. Челюскинцев, 75 (остановка "Улица Партизанская").
Стоимость работ составила порядка 4,5 млн рублей.
Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей.
12:04:39 16-12-2023
ну ладно на "Спортшколе", но на "теплом рынке"-то зачем? пробки плодить?
13:13:54 16-12-2023
Неужели. 2 месяца на Челюскинцев не подключенный стоит. Думали бракованный поставили
13:27:45 17-12-2023
Да и на С-Западной уже с месяц стоит не подключенный. Два раза отрапортовать за один и тот же объект?
16:43:37 17-12-2023
А зачем на Челюскинцев 2 светофора подряд???