Их введут в эксплуатацию уже 18 декабря

16 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Светофоры установят на трех пешеходных переходах в Барнауле 18 декабря.

Как сообщили в мэрии, заработают устройства на следующих участках:

ул. Северо-Западная, 222 (остановка "Краевая спортивная школа");

Павловский тракт, 52в ("Теплый" рынок);

ул. Челюскинцев, 75 (остановка "Улица Партизанская").

Стоимость работ составила порядка 4,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей.