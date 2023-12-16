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Светофоры установят на трех пешеходных переходах в Барнауле

Их введут в эксплуатацию уже 18 декабря

16 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org
Фото: t.me/barnaul_org

Светофоры установят на трех пешеходных переходах в Барнауле 18 декабря.

Как сообщили в мэрии, заработают устройства на следующих участках:

  • ул. Северо-Западная, 222 (остановка "Краевая спортивная школа");
  • Павловский тракт, 52в ("Теплый" рынок);
  • ул. Челюскинцев, 75 (остановка "Улица Партизанская").

Стоимость работ составила порядка 4,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей.

Барнаул светофоры

Комментарии 4

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R22

12:04:39 16-12-2023

ну ладно на "Спортшколе", но на "теплом рынке"-то зачем? пробки плодить?

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Гость

13:13:54 16-12-2023

Неужели. 2 месяца на Челюскинцев не подключенный стоит. Думали бракованный поставили

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Гость

13:27:45 17-12-2023

Да и на С-Западной уже с месяц стоит не подключенный. Два раза отрапортовать за один и тот же объект?

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Гость

16:43:37 17-12-2023

А зачем на Челюскинцев 2 светофора подряд???

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