Свинину нашли в халяльной колбасе от российского производителя

Производителям сделали замечание, данные отдали прокуратуре

03 октября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Свинину нашли в халяльной колбасе, продаваемой на прилавках Екатеринбурга. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на данные регионального Россельхознадзора.

По сообщению ведомства, следы свинины нашли в изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль".

Производителю сделали замечание, информацию передали в прокуратуру.

За подобные нарушения фирма рискует лишиться декларации о соответствии качества продукта.