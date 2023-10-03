Свинину нашли в халяльной колбасе от российского производителя
Производителям сделали замечание, данные отдали прокуратуре
03 октября 2023, 15:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Свинину нашли в халяльной колбасе, продаваемой на прилавках Екатеринбурга. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на данные регионального Россельхознадзора.
По сообщению ведомства, следы свинины нашли в изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль".
Производителю сделали замечание, информацию передали в прокуратуру.
За подобные нарушения фирма рискует лишиться декларации о соответствии качества продукта.
15:20:58 03-10-2023
удивительно что там даже хоть какое то мясо нашли
15:25:56 03-10-2023
Слышал что если мусульманину сказали что пища халяль, то она для него считается халяль.
15:45:14 03-10-2023
Подложили свинью...