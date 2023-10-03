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Свинину нашли в халяльной колбасе от российского производителя

Производителям сделали замечание, данные отдали прокуратуре

03 октября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Свинину нашли в халяльной колбасе, продаваемой на прилавках Екатеринбурга. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на данные регионального Россельхознадзора.

По сообщению ведомства, следы свинины нашли в изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль".

Производителю сделали замечание, информацию передали в прокуратуру. 

За подобные нарушения фирма рискует лишиться декларации о соответствии качества продукта. 

Продукты

Комментарии 3

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гость

15:20:58 03-10-2023

удивительно что там даже хоть какое то мясо нашли

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Гость

15:25:56 03-10-2023

Слышал что если мусульманину сказали что пища халяль, то она для него считается халяль.

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Гость

15:45:14 03-10-2023

Подложили свинью...

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