В Бийске нашествие экзотических тараканов: от "американских" до "летающих"
Иногда причиной появления насекомых становятся любители подкармливать уличных животных
02 октября 2023, 12:28, ИА Амител
В Бийске, несмотря на борьбу с тараканами, их становится все больше по вине человека, рассказала "Бийскому рабочему" сертифицированный дезинфектор Ольга Варганова.
"Появились тараканы различных экзотичных видов: это и казахстанские, которых все привыкли называть американскими, и крылатые (при помощи крыльев могут планировать на значительное расстояние). Есть привычные рыжие, черные и многие другие", – отметила эксперт.
Она напомнила, что тараканы всегда стремятся к людям. И если рядом поселились эти насекомые, то необходимо искать причину в себе, а не перекладывать на других.
Если заметили насекомых, нужно постараться обработать помещение собственными силами или вызвать специалиста.
"Эти насекомые очень непривередливы к еде. Главное – сырость и вода, чего в подвалах предостаточно. Почти в каждом доме есть бабулечки, которые любят кормить уличных собак и кошек, а тараканы обожают сухой корм. Для их размножения такие условия просто шикарны", – указала специалист.
15:31:54 02-10-2023
"Иногда причиной появления насекомых становятся любители подкармливать уличных животных" - более, чем странный коммент!
17:33:39 02-10-2023
Понятно теперь, что виноваты бабулечки и кошки. Ну что скажете, котоманы?
21:26:17 03-10-2023
Боремся всеми силами. И довольно успешно. Но уже заметили, как только появляется на двери под'езда об'явление с предложением о дезинсекции от сомнительных фирм, так сразу начинают ползти вновь родившиеся тараканы. Не пора ли заняться этими фирмами на предмет проверки распространения тараканов эттими же фирмами? Вся страна уже кишит тараканами, судя по статьям в ленте.