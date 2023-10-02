Иногда причиной появления насекомых становятся любители подкармливать уличных животных

02 октября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Бийске, несмотря на борьбу с тараканами, их становится все больше по вине человека, рассказала "Бийскому рабочему" сертифицированный дезинфектор Ольга Варганова.

"Появились тараканы различных экзотичных видов: это и казахстанские, которых все привыкли называть американскими, и крылатые (при помощи крыльев могут планировать на значительное расстояние). Есть привычные рыжие, черные и многие другие", – отметила эксперт.

Она напомнила, что тараканы всегда стремятся к людям. И если рядом поселились эти насекомые, то необходимо искать причину в себе, а не перекладывать на других.

Если заметили насекомых, нужно постараться обработать помещение собственными силами или вызвать специалиста.