Свисающие провода и мусор. Жители барнаульского дома пожаловались на бездействие УК
По словам горожан, "панелька" находится в ужасном состоянии
16 октября 2024, 12:15, ИА Амител
Жители барнаульской многоэтажки по адресу Попова, 10/2, жалуются на бездействие управляющей компании "ДЕЗ-1". Как сообщает "Толк", жильцы рассказали об удручающем состоянии проводки, незакрывающихся щитках, обугленных почтовых ящиках и иных коммунальных проблемах.
Здание построено в 1985 году и представляет собой типовую девятиэтажку с лифтом и мусоропроводом. По мнению жителя одной из квартир, проблемы можно увидеть уже с улицы: межпанельные швы рассыпаются, а у мусорных баков отломаны колеса. Внутри на некоторых лестничных пролетах лежит мусор: по словам горожан, они долгое время исправно оплачивали уборку, однако та якобы не проводилась. Сейчас уборка охватывает лишь некоторые этажи и проводится ими самостоятельно. Мусоропровод тоже находится в плачевном состоянии.
Отдельную проблему представляет ситуация с проводами. Различные кабели тянутся по подъезду подобно паутине и свисают с потолков, а часть электрических щитков повреждена.
Есть в доме и проблема с влажностью: например, в одной из квартир на стене можно увидеть плесень. Причиной этого жильцы считают забитые вентиляционные шахты дома. Некоторых и вовсе заливало водой с крыши.
12:42:14 16-10-2024
Пора домам до 50 квартир дать полную самостоятельную возможность по обслуживанию. Как сегодня работает закон по 8квартирным домам.
13:57:18 16-10-2024
Гость (12:42:14 16-10-2024) Пора домам до 50 квартир дать полную самостоятельную возможн... Жильцы этого дома инфантильны. Какая им самостоятельность. Сидят ждут, что кто-нибудь за них будет шевелиться. Наверняка, у них нет даже Совета дома. Дому всего 40 лет, а его так запустили.
15:10:32 16-10-2024
Гость (13:57:18 16-10-2024) Жильцы этого дома инфантильны. Какая им самостоятельность. С... Есть управляющая компания,которая отвечает за состояние дома. Люди получают за это деньги.
Кто-то воспитывает малышей, кто- то перевозит грузы,кто-то чистит дороги. Кто должен следить за состоянием дома???
Если управляющие компании не нужны,пусть их ликвидируют!
13:11:14 16-10-2024
в спортлото же надо писать!
15:28:50 16-10-2024
ДЕЗ-1 ликвидируется.
15:43:33 16-10-2024
Ни кто в этот дом посторонний не придёт и не оставит свой мусор скажем на 3 этаже. В подъездах гадят свои . Так кому с кем разбираться. Текущее содержание одного мета площади наверное рублей 8. Когда в городе уже давно другие расценки.