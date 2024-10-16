Свисающие провода и мусор. Жители барнаульского дома пожаловались на бездействие УК

По словам горожан, "панелька" находится в ужасном состоянии

16 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Подвальное помещение / Фото: unsplash.com

Жители барнаульской многоэтажки по адресу Попова, 10/2, жалуются на бездействие управляющей компании "ДЕЗ-1". Как сообщает "Толк", жильцы рассказали об удручающем состоянии проводки, незакрывающихся щитках, обугленных почтовых ящиках и иных коммунальных проблемах.

Здание построено в 1985 году и представляет собой типовую девятиэтажку с лифтом и мусоропроводом. По мнению жителя одной из квартир, проблемы можно увидеть уже с улицы: межпанельные швы рассыпаются, а у мусорных баков отломаны колеса. Внутри на некоторых лестничных пролетах лежит мусор: по словам горожан, они долгое время исправно оплачивали уборку, однако та якобы не проводилась. Сейчас уборка охватывает лишь некоторые этажи и проводится ими самостоятельно. Мусоропровод тоже находится в плачевном состоянии.

Отдельную проблему представляет ситуация с проводами. Различные кабели тянутся по подъезду подобно паутине и свисают с потолков, а часть электрических щитков повреждена.

Есть в доме и проблема с влажностью: например, в одной из квартир на стене можно увидеть плесень. Причиной этого жильцы считают забитые вентиляционные шахты дома. Некоторых и вовсе заливало водой с крыши.