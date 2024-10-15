В Барнауле проверят на аварийность дом, в котором обрушился потолок

Жильцов пускают в здание за вещами только в сопровождении спасателей

15 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Дом на улице Интернациональной / Фото: barnaul.org

В Барнауле проверят конструкции дома № 302 по улице Интернациональной на аварийность, где вечером 13 октября частично обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Отмечается, что в доме 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживает 11 человек. Аварийным он пока не признан.

Глава администрации Центрального района Максим Сабына рассказал, что сейчас на территории дома действует режим повышенной готовности, а жильцы временно переехали к родственникам. Здание и имущество собственников охраняет полиция. Вход в дом сейчас ограничен, однако жильцов пускают за вещами в сопровождении спасателей.

На заседании комиссия поручила комитету ЖКХ срочно заключить контракт со спецорганизацией для обследования дома на аварийность, а комитету по финансам, налоговой и кредитной политике – выделить деньги из резервного фонда на охрану дома и проведение инструментальной экспертизы.