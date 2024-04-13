На апрельской сессии АКЗС губернатор расскажет, что делало правительство в 2023 году

13 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году. Отчет руководителя региона пройдет 24 апреля на сессии АКЗС. В распоряжении amic.ru оказались тезисы отчета, которые разослали депутатам парламента. Приводим ключевые из них.

Основные показатели

Доходы бюджета Алтайского края в 2023 году составили более 192 млрд рублей, расходы – 125 млрд рублей. Почти половина всех трат – зарплаты бюджетников. Индекс промпроизводства вырос на 5,8%. Удалось собрать 4,5 млн тонн зерна, получить рекордный урожай гречихи. А еще регион сохранил лидирующие позиции в стране по производству яровой пшеницы, гречихи и овса. Достигнуты исторические максимумы по производству масличных культур, подсолнечника, по урожайности сахарной свеклы.

В эксплуатацию ввели более 945 тысяч квадратных метров жилья (на 2,4% выше уровня 2022 года). Номинальная зарплата жителей выросла на 17,4% и достигла 45,4 тысячи рублей.

Поддержка участников СВО и их семей

В 2023 году открылся филиал государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", были уравнены выплаты мобилизованным и контрактникам. Ветеранам спецоперации и членам их семей оказывают господдержку в получении образования и поиске работы. А участникам СВО и их семьям – психологическую, юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Количество средств, выделенных на эти цели из краевого бюджета, по сравнению с 2022 годом увеличилось вдвое.

Социальная сфера

На "социалку" в прошлом году выделили 59 млрд рублей, что на 35,8% больше, чем в 2022-м. Региональные выплаты проиндексировали на 11,9%, региональный материнский капитал – на 28%.

Решались проблемы с кадрами. Так, стимулирующие выплаты получили более 20 тысяч работников на сумму 1,9 млрд рублей. Введены краевые выплаты медикам, занимающимся лечением социально значимых заболеваний, премии за наставничество и другие поощрения. По программе "Земский доктор" выплаты получили 74 врача и 53 средних медработника.

За год в регионе построили три поликлиники, инфекционный корпус, девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий.

Образование, культура, спорт

В школах региона за год было создано 1,5 тысячи дополнительных мест, в дошкольных образовательных учреждениях – 1,2 тысячи (в 2,2 и 1,6 раза больше, чем в 2022 году). Также открылись 67 центров естественно-научного, технологического и гуманитарного профилей, два центра "IT-куб", школьный кванториум.

Муниципалитетам передали 190 транспортных средств: автомобили скорой и неотложной помощи, школьные автобусы и т.д. Также проведен ремонт 23 объектов культуры.

Развивалась инфраструктура массового спорта. В Бийске открылся ледовый комплекс, в Павловске – физкультурно-оздоровительный комплекс, создано семь площадок ГТО и три умные спортивные площадки.

Транспорт и дороги

В прошлом году на дорожное хозяйство выделили более 23 млрд рублей. Отремонтировано около 800 км дорог, путепровод в Барнауле, коммунальный мост в Бийске, автодороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", приобрели 65 автобусов и 10 новых трамваев для Барнаула. Стартовало строительство нового терминала аэропорта.

Газификация и ЖКХ

Технической возможностью подключения к голубому топливу в прошлом году обеспечили 25 тысяч домовладений, газораспределительные сети подведены к границам более 15 тысяч земельных участков. Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023 году приросли в 1,6 раза – до 5,6 млрд рублей.

Капитально отремонтировано 462 многоквартирных дома, заменено 163 лифта, полностью расселен аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Жилье получили почти 700 детей-сирот.