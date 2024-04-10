СВО, зарплаты медиков, транспорт. О чем спросят депутаты Виктора Томенко на отчете?

Ежегодный отчет перед парламентом станет шестым по счету для главы региона

10 апреля 2024, 11:25, ИА Амител

Алтайское Заксобрание / Фото: akzs.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на апрельской сессии представит депутатам АКЗС отчет о деятельности правительства за 2023 год. Вопросы к главе региона депутаты уже подготовили, сообщает пресс-служба АКЗС. Рассказываем, когда пройдет отчет и что хотят услышать от губернатора парламентарии.

Когда пройдет отчет губернатора Алтайского края в 2024 году?

Точная дата выступления губернатора пока неизвестна. Однако в качестве основной рассматривается 23 или 24 апреля. Отметим, что отчет станет для главы региона уже шестым по счету.

О чем депутаты спросят губернатора в 2024 году?

В этом году фракции и внефракционные депутаты направили более 80 вопросов в Совет АКЗС. Коллегиальный орган краевого парламента обобщил и утвердил итоговый перечень, в него вошло 10 вопросов.

И вот что хотят услышать от Виктора Томенко депутаты:

реализация программы индивидуального развития региона (насколько она выполняет свою главную цель – повышение уровня жизни и роста доходов жителей);

соблюдение сроков сдачи объектов при реализации краевой адресной инвестиционной программы и других проектов;

реализация федерального проекта "Модернизация школьных систем образования";

CВО (будет ли совершенствоваться законодательство в части мер социальной поддержки участников, увековечивания памяти погибших и регулирования работы волонтерских организаций);

поддержка медиков (будут ли им увеличивать зарплаты и расширять меры поддержки);

межпоселковое и межрайонное автобусное сообщение (будут ли восстанавливать сети межмуниципальных перевозок);

промышленность (как в регионе поддерживают отрасль и решают проблему серьезного кадрового дефицита);

сельхозсфера (будут ли расширять меры господдержки для аграриев, учитывая серьезную нагрузку из-за экономических и климатических причин);

реорганизация государственных и муниципальных предприятий (должна завершиться к 2025 году). Депутаты интересуются, в какую форму будут преобразованы Колыванский камнерезный завод и газета "Алтайская правда";

нехватка средств в муниципальных бюджетах для решения вопросов местного значения (например, организация теплоснабжения населения и благоустройство территорий). Парламентариев интересует, какие программы поддержки муниципалитетов действуют в регионе и планируют ли власти разрабатывать новые.

Как прошел отчет губернатора в 2023 году?

В 2023 году губернатор Виктор Томенко выступил с ежегодным отчетом 25 мая. В своем докладе он уделил внимание большинству ключевых аспектов социально-экономического развития региона, акцентировав внимание не только на отчетном периоде, но на и всей пятилетке своего губернаторства. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии, приведя ключевые показатели по разным сферам и отраслям; организации помощи семьям участников СВО со стороны социальных служб и волонтеров; успехах агропромышленного комплекса и рекордных за два года урожаях; ситуации в медицине; развитии крупнейших городов Алтайского края (Барнаул, Бийск, Рубцовск) и других направлениях. Тогда он подчеркнул, что слышит все замечания и критику, которые жители высказывают лично ему, в адрес правительства и других органов власти. Отчет поддержали большинство депутатов.