Раскрыл все цифры. Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет
Например, в ближайшем будущем регион станет главным центром оздоровительного туризма в России
25 мая 2023, 12:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 25 мая выступил с отчётом о работе правительства региона за 2022 год. Он подвёл итоги не только прошедшего года, но и пятилетки, а также анонсировал амбициозные планы развития края. Отчёт губернатора слушали депутаты Госдумы и АКЗС, члены Совфеда, главы муниципальных образований, студенты, представители бизнеса, силовых структур, а также участники СВО. Amic.ru рассказывает, о чём говорил Томенко во время отчёта, а также что ждёт регион в будущем.
Забота об участниках СВО
В Алтайском крае сейчас действует больше 30 различных мер поддержки участников СВО и их семей, сообщил губернатор. За год власти решили проблемные вопросы по двум тысячам обращений. Так, семьи участников СВО освобождены от платы за детский сад, а в школах, колледжах и техникумах детям предоставляют бесплатное горячее питание. Солдаты получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы – в краевых больницах, сказал глава региона.
В 2023 году регион обеспечил адресное сопровождение каждой семьи участников СВО. Так, в кризисных центрах воины и их семьи могут получить психологическую, правовую помощь лично или через онлайн-кабинеты.
Из регионального бюджета участникам СВО и членам их семей за прошедший год выделили материальную помощь почти на 1,2 млрд рублей, напомнил Томенко. И такая поддержка продолжится, пообещал он.
Рост экономики в два раза
Виктор Томенко рассказал об экономических успехах края. Он указал, что в 2022 году валовой региональный продукт региона достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в 2017 году.
Расходы консолидированного бюджета Алтайского края также выросли. В 2022 году они составили 200 миллиардов рублей – в два раза больше, чем пять лет назад.
По объёмам производства за прошлый год на треть выросли оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение. Также, по словам Томенко, сейчас в крае активно развивается текстильная отрасль и производство лекарств.
В 2022 году из федерального бюджета Алтайский край получил 80 миллиардов рублей. В 2018 году сумма составляла лишь чуть более 35 миллиардов, напомнил Томенко.
Сокращение оттока кадров в медицине
Когда в 2018 году губернатор Томенко возглавил Алтайский край, в регионе уже несколько лет проводилась оптимизация здравоохранения. Кроме того, с 2021 по 2022 год произошла пандемия коронавируса и только с 2022 года система здравоохранения начала возвращаться к норме. Губернатор отметил, что одно из достижений в этом вопросе то, что удалось сократить масштабный отток кадров из отрасли. И сейчас система здравоохранения региона вернулась к нормальной работе.
При этом Томенко подчеркнул, что проблемы с дефицитом кадров, состоянием медучреждений и доступностью врачебной помощи станут приоритетами в работе губернатора на ближайшую пятилетку.
Так, в рамках регионального проекта за три года планируется направить на привлечение новых медиков в больницы около 1,5 миллиарда рублей. Из этих денег молодые специалисты и врачи-наставники получат доплаты.
С 1 июля край будет доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам – по 6 тысяч рублей, отметил Томенко. А 400 миллионов рублей уже выплачено сельским медикам, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.
Получила поддержку и краевая инициатива о строительстве жилых домов для врачей и учителей. Томенко напомнил, что поднимал этот вопрос на встречах и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, федеральные власти готовы помогать краю в этом вопросе.
Медучреждения в регионе активно ремонтируют, отметил губернатор. Так, капитальными ремонтами за пять лет охвачено 882 объекта здравоохранения, 90 зданий возведено с нуля. Общая сумма вложений составила 17 млрд рублей.
К 2022 году в регионе было построено 18 ФАПов, 10 новых амбулаторий и один центр общей врачебной практики. В больницах появляется новое оборудование. За несколько лет на него потратили 12 миллиардов рублей.
Обновляется и автопарк скорой помощи. За пять лет половину старых машин заменили на новые. Практически с нуля создана служба неотложек при поликлиниках: если в 2017 году было всего 26 таких машин, то сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка 200 карет скорой помощи. Водители скорых получают дополнительную региональную доплату – по 5 тысяч рублей в месяц.
Социальные выплаты и забота о пенсионерах
Растёт в крае и объём социальной помощи: с 20 до 44 миллиардов рублей за пять лет. А на 2023 год заложено уже 53 миллиарда рублей, сообщил губернатор.
В крае введена дополнительная выплата детям войны. Это около 170 миллионов рублей, их пенсионеры уже получили.
Организована работа службы сиделок, функционируют дома-интернаты и центры дневного пребывания. Помощь работников социальной защиты с 2020 года получили 147 тысяч человек, сказал Томенко.
Дорожная и транспортная "революция"
Настоящая "дорожная и транспортная революция" происходит в Алтайском крае в последние годы, сообщил губернатор. Он напомнил, что наш регион – лидер по протяжённости дорог в России (больше 55 тысяч километров).
За пять лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено 75 миллиардов рублей. Только в 2022 году в эту сферу вложено около 23 миллиардов рублей – почти в 1,5 раза больше, чем в 2021-м. В 2022 году построено и отремонтировано порядка четырёх тысяч километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов – 800 километров в год.
Реализуются и большие инфраструктурные проекты, отметил губернатор. Завершён ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трёхуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 миллиарда рублей. В приоритете у властей – расширение трассы Р-256 "Чуйский тракт".
Из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей. Подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту Барнаул – Павловск – Кулунда.
В ближайших планах властей – глубокая модернизация регионального аэропорта и реконструкция взлётно-посадочной полосы.
Сухопутный зерновой коридор на Китай и поддержка сельского хозяйства
Губернатор напомнил, что в мае 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. И Алтайский край стремится стать частью проекта.
Томенко подчеркнул, что уже два года край получает рекордные урожаи и продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, удерживает лидерство по многим другим позициям.
По поголовью крупного рогатого скота Алтайский край занимает четвертое место среди всех регионов России.
Регион бьёт рекорды инвестиций в сельское хозяйство, отметил Томенко. Только в прошлом году край закупил более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 миллиарда рублей.
Объём поддержки муниципалитетов также увеличился вдвое: с 24 миллиардов в 2018 году до 60 миллиардов в 2023-м.
Почти в четыре раза увеличен размер зерновых субсидий в этом году по сравнению с прошлым.
Сейчас в Алтайском крае изучают опыт Белоруссии по созданию благоустроенных "агрогородков" на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Томенко отметил, что примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском районе, посёлок Кировский в Смоленском районе и многие другие.
А в будущем в крае планируется внедрение стандарта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе – так называемого "алтайского сельского стандарта".
Импортозамещение и строительство заводов
Особое внимание губернатор Томенко уделил промышленности. В 2023 году в регионе будет завершено строительство несколько заводов, напомнил губернатор. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе, а также полностью обновлённая Рубцовская обогатительная фабрика.
Есть успехи и в импортозамещении. Например, Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для автомобилей КамАЗ. Ещё один крупный импортозамещающий проект – производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш", отметил Томенко.
В 2022 году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, которые показали рост производства продукции более чем на 10%. По словам губернатора, на рынке сельхозмашиностроения в ближайшем будущем край должен стать регионом № 1 в России.
Барнаул, Рубцовск и Бийск
Отдельное внимание Виктор Томенко уделил развитию трёх крупных городов Алтайского края: Барнаула, Рубцовска и Бийска. Глава региона отметил, что Барнаул должен стать самым комфортным городом в Сибири.
Наукоград губернатор назвал центром оборонной промышленности и перспективным "фармаполисом": объём продукции, которую выпускают бийские оборонные заводы, увеличился на треть в 2022 году и ещё на треть – в первом квартале этого года. Томенко подчеркнул, что в Бийске сейчас куётся "ракетный щит России".
На ремонт социально значимых объектов в Рубцовске за пять лет власти Алтайского края потратили 1,3 млрд рублей. Там завершено строительство ледовой арены, начинается капремонт ДК "Тракторостроитель". Вводятся в строй детские ясли-сад почти на 300 мест. Увеличены суммы на дорожные ремонты до 250 миллионов рублей в год. Запущен промышленный технопарк "Юг Алтая" с объёмом финансирования в полмиллиарда рублей, напомнил Томенко.
По словам губернатора, в будущем Рубцовск будет ориентирован на зарубежные рынки, в частности на Казахстан, Узбекистан. В перспективе город может стать важными "воротами" России в страны Азии, на Восток, подчеркнул Томенко.
"Алтайский край – второй Сочи"
Томенко назвал Алтайский край вторым Сочи и подчеркнул, что регион может круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. По его словам, в ближайшем будущем край станет главным центром оздоровительного туризма в России.
В прошлом году регион посетили больше двух миллионов человек. Предприниматели оказали услуги в сфере туризма на общую сумму 9,6 млрд рублей. А бюджеты всех уровней пополнились более чем на 2 млрд рублей.
В развитие туристической отрасли вкладываются и инвесторы. Так, объём заявленных вложений инвесторов только в "Бирюзовую Катунь" – самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа – уже превышает 23 миллиарда рублей, сообщил Томенко.
Строительство, газификация и благоустройство
В Алтайском крае активно идёт строительство новых домов, отметил Томенко. Так, в 2022 году построен почти 1 млн квадратных метров – это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. За пятилетку новые квартиры купили 250 тысяч семей.
В 2023 году досрочно (на два года раньше) завершится программа по расселению людей из домов, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. Сразу после неё начнут расселять тех, чьи дома были признаны аварийными после 2023 года.
Край сумел договориться с "Газпромом" о расширении краевой программы с изначальным объёмом 60 миллиардов рублей. Газовые магистрали впервые проложат до западной и южной границ Алтайского края, сказал Томенко. Газ появится в Рубцовске и Славгороде. Доступ к голубому топливу получат жители и предприятия в 26 населённых пунктах семи районов Алтайского края.
По плану социальной догазификации к газу подключат почти 56 тысяч домовладений в 106 населённых пунктах края.
Томенко напомнил и о благоустройстве общественных территорий. За пять лет сюда вложено 4,7 миллиарда рублей. В регионе отремонтировали и привели в порядок 42 площади, 46 парков, 48 аллей и пешеходных зон.
Ремонт сельских школ и развитие алтайской инженерной школы
Последним крупным блоком в выступлении Томенко стали вопросы образования. Сейчас в регионе более тысячи школ. Не менее половины из них – старше 30 и даже 50 лет. Томенко подчеркнул, что в регионе уже отремонтировали 450 из них, на работы потратили 7,5 млрд рублей.
Также за пять лет в крае в порядок привели более сотни детсадов, сообщил Томенко.
Кроме того, губернатор поделился планами усилить алтайскую инженерную школу. Он напомнил, что в 2022 году по федеральному проекту "Профессионалитет" в регионе заработал первый современный образовательно-производственный кластер лёгкой промышленности. В 2023 году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной сферы в крае создадут ещё два аналогичных центра.
13:09:34 25-05-2023
И нищета, а для него благосостояние
13:49:01 25-05-2023
А про повышение зарплаты у бюджетников он ничего не сказал? Потом удивляемся почему из Алтая как минимум в Новосибирск спецы валят.
13:59:29 25-05-2023
Хорошо языком маслать и чухню народу "в уши вкручивать", Особенно когда народ эти цифры официально проверить сам не может!!!!!! Если говорит о росте экономи зарплатах, так почему об инфляции умолчал, и об стагнации зарплат в натуральном выражении, сколь чего народ на свою зарплату купить мог и сейчас может. А о медицине так вообще насмешил, прям ржу в голос. И народ то не дурак, по поликлиникам и магазинам ходит, но там рост не виден, Совсем не виден!!!
14:02:29 25-05-2023
Ну да через 5 лет будет светлое будущее. А по факту окажется что лучшее было сегодня. Медицину расшатали, командами увольнялись врачи, а через 5 лет будут работать специалисты. Честно, не смог всю статью осилить, вес лапши на ушах стал невыносимо тяжелым. Слова будет должен..., даже батька мой в пьяном угаре столько не обещал.
14:14:24 25-05-2023
Ну усё, заживем.
14:46:19 25-05-2023
Короче, медиков нет, так воздухом будем лечиться!
15:27:19 25-05-2023
Ты скажи лучше когда войну закончите, остальное мелочи жизни!
15:33:29 25-05-2023
Дед (15:27:19 25-05-2023) Ты скажи лучше когда войну закончите, остальное мелочи жизни... Так это не в его компетенции. Но это правда, по сравнению с этим, остальное реально мелочи
08:43:02 26-05-2023
канализацией когда у такого чудесного губера перестанет вонять в центре Барнаула?