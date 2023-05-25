Раскрыл все цифры. Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет

Например, в ближайшем будущем регион станет главным центром оздоровительного туризма в России

25 мая 2023, 12:55, ИА Амител

Виктор Томенко/ Фото: Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 25 мая выступил с отчётом о работе правительства региона за 2022 год. Он подвёл итоги не только прошедшего года, но и пятилетки, а также анонсировал амбициозные планы развития края. Отчёт губернатора слушали депутаты Госдумы и АКЗС, члены Совфеда, главы муниципальных образований, студенты, представители бизнеса, силовых структур, а также участники СВО. Amic.ru рассказывает, о чём говорил Томенко во время отчёта, а также что ждёт регион в будущем.

Забота об участниках СВО

В Алтайском крае сейчас действует больше 30 различных мер поддержки участников СВО и их семей, сообщил губернатор. За год власти решили проблемные вопросы по двум тысячам обращений. Так, семьи участников СВО освобождены от платы за детский сад, а в школах, колледжах и техникумах детям предоставляют бесплатное горячее питание. Солдаты получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы – в краевых больницах, сказал глава региона.

В 2023 году регион обеспечил адресное сопровождение каждой семьи участников СВО. Так, в кризисных центрах воины и их семьи могут получить психологическую, правовую помощь лично или через онлайн-кабинеты.

Из регионального бюджета участникам СВО и членам их семей за прошедший год выделили материальную помощь почти на 1,2 млрд рублей, напомнил Томенко. И такая поддержка продолжится, пообещал он.

Рост экономики в два раза

Виктор Томенко рассказал об экономических успехах края. Он указал, что в 2022 году валовой региональный продукт региона достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в 2017 году.

Расходы консолидированного бюджета Алтайского края также выросли. В 2022 году они составили 200 миллиардов рублей – в два раза больше, чем пять лет назад.

По объёмам производства за прошлый год на треть выросли оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение. Также, по словам Томенко, сейчас в крае активно развивается текстильная отрасль и производство лекарств.

В 2022 году из федерального бюджета Алтайский край получил 80 миллиардов рублей. В 2018 году сумма составляла лишь чуть более 35 миллиардов, напомнил Томенко.

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

Сокращение оттока кадров в медицине

Когда в 2018 году губернатор Томенко возглавил Алтайский край, в регионе уже несколько лет проводилась оптимизация здравоохранения. Кроме того, с 2021 по 2022 год произошла пандемия коронавируса и только с 2022 года система здравоохранения начала возвращаться к норме. Губернатор отметил, что одно из достижений в этом вопросе то, что удалось сократить масштабный отток кадров из отрасли. И сейчас система здравоохранения региона вернулась к нормальной работе.

При этом Томенко подчеркнул, что проблемы с дефицитом кадров, состоянием медучреждений и доступностью врачебной помощи станут приоритетами в работе губернатора на ближайшую пятилетку.

Так, в рамках регионального проекта за три года планируется направить на привлечение новых медиков в больницы около 1,5 миллиарда рублей. Из этих денег молодые специалисты и врачи-наставники получат доплаты.

С 1 июля край будет доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам, медсёстрам – по 6 тысяч рублей, отметил Томенко. А 400 миллионов рублей уже выплачено сельским медикам, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат.

Получила поддержку и краевая инициатива о строительстве жилых домов для врачей и учителей. Томенко напомнил, что поднимал этот вопрос на встречах и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, федеральные власти готовы помогать краю в этом вопросе.

Медучреждения в регионе активно ремонтируют, отметил губернатор. Так, капитальными ремонтами за пять лет охвачено 882 объекта здравоохранения, 90 зданий возведено с нуля. Общая сумма вложений составила 17 млрд рублей.

К 2022 году в регионе было построено 18 ФАПов, 10 новых амбулаторий и один центр общей врачебной практики. В больницах появляется новое оборудование. За несколько лет на него потратили 12 миллиардов рублей.

Обновляется и автопарк скорой помощи. За пять лет половину старых машин заменили на новые. Практически с нуля создана служба неотложек при поликлиниках: если в 2017 году было всего 26 таких машин, то сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка 200 карет скорой помощи. Водители скорых получают дополнительную региональную доплату – по 5 тысяч рублей в месяц.

Барнаульские медики/ Фото: amic.ru

Социальные выплаты и забота о пенсионерах

Растёт в крае и объём социальной помощи: с 20 до 44 миллиардов рублей за пять лет. А на 2023 год заложено уже 53 миллиарда рублей, сообщил губернатор.

В крае введена дополнительная выплата детям войны. Это около 170 миллионов рублей, их пенсионеры уже получили.

Организована работа службы сиделок, функционируют дома-интернаты и центры дневного пребывания. Помощь работников социальной защиты с 2020 года получили 147 тысяч человек, сказал Томенко.

Дорожная и транспортная "революция"

Настоящая "дорожная и транспортная революция" происходит в Алтайском крае в последние годы, сообщил губернатор. Он напомнил, что наш регион – лидер по протяжённости дорог в России (больше 55 тысяч километров).

За пять лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено 75 миллиардов рублей. Только в 2022 году в эту сферу вложено около 23 миллиардов рублей – почти в 1,5 раза больше, чем в 2021-м. В 2022 году построено и отремонтировано порядка четырёх тысяч километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов – 800 километров в год.

Реализуются и большие инфраструктурные проекты, отметил губернатор. Завершён ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трёхуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 миллиарда рублей. В приоритете у властей – расширение трассы Р-256 "Чуйский тракт".

Из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей. Подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту Барнаул – Павловск – Кулунда.

В ближайших планах властей – глубокая модернизация регионального аэропорта и реконструкция взлётно-посадочной полосы.

Виктор Томенко на послании депутатам АКЗС и правительству края 25 мая 2023 года/ Фото: Екатерина Смолихина

Сухопутный зерновой коридор на Китай и поддержка сельского хозяйства

Губернатор напомнил, что в мае 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. И Алтайский край стремится стать частью проекта.

Томенко подчеркнул, что уже два года край получает рекордные урожаи и продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, удерживает лидерство по многим другим позициям.

По поголовью крупного рогатого скота Алтайский край занимает четвертое место среди всех регионов России.

Регион бьёт рекорды инвестиций в сельское хозяйство, отметил Томенко. Только в прошлом году край закупил более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 миллиарда рублей.

Объём поддержки муниципалитетов также увеличился вдвое: с 24 миллиардов в 2018 году до 60 миллиардов в 2023-м.

Почти в четыре раза увеличен размер зерновых субсидий в этом году по сравнению с прошлым.

Сейчас в Алтайском крае изучают опыт Белоруссии по созданию благоустроенных "агрогородков" на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Томенко отметил, что примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском районе, посёлок Кировский в Смоленском районе и многие другие.

А в будущем в крае планируется внедрение стандарта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе – так называемого "алтайского сельского стандарта".

Флаг Китая / Фото: unsplash.com

Импортозамещение и строительство заводов

Особое внимание губернатор Томенко уделил промышленности. В 2023 году в регионе будет завершено строительство несколько заводов, напомнил губернатор. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе, а также полностью обновлённая Рубцовская обогатительная фабрика.

Есть успехи и в импортозамещении. Например, Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для автомобилей КамАЗ. Ещё один крупный импортозамещающий проект – производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш", отметил Томенко.

В 2022 году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, которые показали рост производства продукции более чем на 10%. По словам губернатора, на рынке сельхозмашиностроения в ближайшем будущем край должен стать регионом № 1 в России.

Барнаул, Рубцовск и Бийск

Отдельное внимание Виктор Томенко уделил развитию трёх крупных городов Алтайского края: Барнаула, Рубцовска и Бийска. Глава региона отметил, что Барнаул должен стать самым комфортным городом в Сибири.

Наукоград губернатор назвал центром оборонной промышленности и перспективным "фармаполисом": объём продукции, которую выпускают бийские оборонные заводы, увеличился на треть в 2022 году и ещё на треть – в первом квартале этого года. Томенко подчеркнул, что в Бийске сейчас куётся "ракетный щит России".

На ремонт социально значимых объектов в Рубцовске за пять лет власти Алтайского края потратили 1,3 млрд рублей. Там завершено строительство ледовой арены, начинается капремонт ДК "Тракторостроитель". Вводятся в строй детские ясли-сад почти на 300 мест. Увеличены суммы на дорожные ремонты до 250 миллионов рублей в год. Запущен промышленный технопарк "Юг Алтая" с объёмом финансирования в полмиллиарда рублей, напомнил Томенко.

По словам губернатора, в будущем Рубцовск будет ориентирован на зарубежные рынки, в частности на Казахстан, Узбекистан. В перспективе город может стать важными "воротами" России в страны Азии, на Восток, подчеркнул Томенко.

Виктор Томенко на послании депутатам АКЗС и правительству края 25 мая 2023 года / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

"Алтайский край – второй Сочи"

Томенко назвал Алтайский край вторым Сочи и подчеркнул, что регион может круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. По его словам, в ближайшем будущем край станет главным центром оздоровительного туризма в России.

В прошлом году регион посетили больше двух миллионов человек. Предприниматели оказали услуги в сфере туризма на общую сумму 9,6 млрд рублей. А бюджеты всех уровней пополнились более чем на 2 млрд рублей.

В развитие туристической отрасли вкладываются и инвесторы. Так, объём заявленных вложений инвесторов только в "Бирюзовую Катунь" – самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа – уже превышает 23 миллиарда рублей, сообщил Томенко.

Строительство, газификация и благоустройство

В Алтайском крае активно идёт строительство новых домов, отметил Томенко. Так, в 2022 году построен почти 1 млн квадратных метров – это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. За пятилетку новые квартиры купили 250 тысяч семей.

В 2023 году досрочно (на два года раньше) завершится программа по расселению людей из домов, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. Сразу после неё начнут расселять тех, чьи дома были признаны аварийными после 2023 года.

Край сумел договориться с "Газпромом" о расширении краевой программы с изначальным объёмом 60 миллиардов рублей. Газовые магистрали впервые проложат до западной и южной границ Алтайского края, сказал Томенко. Газ появится в Рубцовске и Славгороде. Доступ к голубому топливу получат жители и предприятия в 26 населённых пунктах семи районов Алтайского края.

По плану социальной догазификации к газу подключат почти 56 тысяч домовладений в 106 населённых пунктах края.

Томенко напомнил и о благоустройстве общественных территорий. За пять лет сюда вложено 4,7 миллиарда рублей. В регионе отремонтировали и привели в порядок 42 площади, 46 парков, 48 аллей и пешеходных зон.

Газ/ Фото: unsplash.com

Ремонт сельских школ и развитие алтайской инженерной школы

Последним крупным блоком в выступлении Томенко стали вопросы образования. Сейчас в регионе более тысячи школ. Не менее половины из них – старше 30 и даже 50 лет. Томенко подчеркнул, что в регионе уже отремонтировали 450 из них, на работы потратили 7,5 млрд рублей.

Также за пять лет в крае в порядок привели более сотни детсадов, сообщил Томенко.

Кроме того, губернатор поделился планами усилить алтайскую инженерную школу. Он напомнил, что в 2022 году по федеральному проекту "Профессионалитет" в регионе заработал первый современный образовательно-производственный кластер лёгкой промышленности. В 2023 году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной сферы в крае создадут ещё два аналогичных центра.