Вблизи краевой столицы Обь уже очистилась, но массового ледохода на реке еще не было

08 апреля 2024, 12:30, ИА Амител

Река Обь / Фото: скриншот с онлайн-трансляции "Катунь 24"

Река Обь в районе города Барнаула вскрылась ото льда 7 апреля, но массового ледохода на главной водной артерии Алтайского края еще не было. В верховьях лед еще стоит. В районе Барнаула уровень воды 8 апреля в 08:00 составил 399 сантиметров при отметке 560, сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Паводковая обстановка на Оби сейчас спокойная. Вчера вблизи Барнаула пошел редкий ледоход. Но, судя по снимкам со спутника, в верховьях Оби лед еще стоит: участок льда, участок чистой воды. Массовый ледоход будет со дня на день. В Шелаболихе у нас идут подвижки, в Камне-на-Оби лед только приподняло", – рассказала Ольга Прахт.

Напомним, специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды давали прогноз, что река Обь в районе Барнаула вскроется 10 апреля плюс-минус пять дней. Ольга Прахт отметила, что прогноз по вскрытию оправдался.