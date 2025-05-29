СВР: сербские оборонщики поставили на Украину сотни тысяч снарядов

Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями

29 мая 2025, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Сербские предприятия оборонной промышленности поставили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также 1 млн патронов для стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В СВР заявили, что участие сербских производителей в вооруженном конфликте, развязанном Западом с целью добиться стратегического поражения России, выражается в масштабных поставках боеприпасов.

Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями, поскольку очевидным назначением передаваемых товаров является нанесение ущерба российским войскам и гражданскому населению.