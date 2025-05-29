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СВР: сербские оборонщики поставили на Украину сотни тысяч снарядов

Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями

29 мая 2025, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Сербские предприятия оборонной промышленности поставили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также 1 млн патронов для стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В СВР заявили, что участие сербских производителей в вооруженном конфликте, развязанном Западом с целью добиться стратегического поражения России, выражается в масштабных поставках боеприпасов. 

Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями, поскольку очевидным назначением передаваемых товаров является нанесение ущерба российским войскам и гражданскому населению.

Политика

Комментарии 6

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Колхозник

03:24:28 30-05-2025

Друзья узнаются в трудностях и невзгодах. Теперь знаем цену их дружбы.

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Гость

09:17:55 30-05-2025

Колхозник (03:24:28 30-05-2025) Друзья узнаются в трудностях и невзгодах. Теперь знаем цену ... бизнес, ничего личного.

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Гость

05:16:37 30-05-2025

"Россия, традиционный союзник Сербии, была одним из самых ярых и последовательных противников независимости Косово..."

Что то пошло не так???

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Гость

06:16:01 30-05-2025

9мая президент Сербии Вучич был на параде в Москве ....

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Элен без ребят

07:16:25 30-05-2025

ну здрасьте, приехали...
не хотела бы я, чтобы пришло время перефразировать бородатый мем про Косово, но, видимо, придется.

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ППШариков

09:30:05 30-05-2025

И не только Сербы....погреть руки на костре войны, много желающих.

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