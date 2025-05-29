СВР: сербские оборонщики поставили на Украину сотни тысяч снарядов
Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями
29 мая 2025, 20:59, ИА Амител
Сербские предприятия оборонной промышленности поставили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также 1 млн патронов для стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР заявили, что участие сербских производителей в вооруженном конфликте, развязанном Западом с целью добиться стратегического поражения России, выражается в масштабных поставках боеприпасов.
Действия этих компаний трудно оправдать гуманитарными соображениями, поскольку очевидным назначением передаваемых товаров является нанесение ущерба российским войскам и гражданскому населению.
03:24:28 30-05-2025
Друзья узнаются в трудностях и невзгодах. Теперь знаем цену их дружбы.
09:17:55 30-05-2025
Колхозник (03:24:28 30-05-2025) Друзья узнаются в трудностях и невзгодах. Теперь знаем цену ... бизнес, ничего личного.
05:16:37 30-05-2025
"Россия, традиционный союзник Сербии, была одним из самых ярых и последовательных противников независимости Косово..."
Что то пошло не так???
06:16:01 30-05-2025
9мая президент Сербии Вучич был на параде в Москве ....
07:16:25 30-05-2025
ну здрасьте, приехали...
не хотела бы я, чтобы пришло время перефразировать бородатый мем про Косово, но, видимо, придется.
09:30:05 30-05-2025
И не только Сербы....погреть руки на костре войны, много желающих.