СВР: США начали создавать на Украине колониальную администрацию
Белый дом настоятельно рекомендовал Зеленскому совершить перестановки в кабмине
22 января 2024, 17:01, ИА Амител
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине, назначив посла страны в США Оксану Маркарову на пост премьера. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-бюро службы, об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
По его словам, таким образом Белый дом начал формировать на Украине колониальную администрацию. Он сравнил современных американских советников в ключевых украинских ведомствах с "политическими агентами" в колониях Британской империи. Глава СВР добавил, что администрация под контролем США будет состоять из прошедших обучение в странах Запада украинцев, которые присягнули интересам Соединенных Штатов.
Нарышкин также отметил, что сейчас американцы продвигают на должность министра финансов замглавы Минфина Александра Каву – он учился в Гарварде. А на пост министра экономики рекомендовали нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку, учившегося в Польше.
17:31:39 22-01-2024
Прям как у нас с 90-х...
18:57:26 22-01-2024
Пока одни слова без какого-либо подтверждения.
19:55:24 22-01-2024
Гость (18:57:26 22-01-2024) Пока одни слова без какого-либо подтверждения. ... Подобные вещи скрывают до последнего, сколько можно долго.
22:34:26 22-01-2024
Сын народного артиста России Родион Газманов тоже учился за рубежом, в Англии, и что теперь, его тоже нельзя продвигать?