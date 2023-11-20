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СВР: США посоветовали Киеву снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст

По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста

20 ноября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста с учетом предложения западных союзников. В СВР подчеркнули, что если в республике утвердят такие изменения, то власти Киева подтвердят свою "нацистскую сущность".

Напомним, что в ноябре на Украине прошли акции протеста с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года. В них приняли участие несколько десятков человек.

украина спецоперация

Комментарии 7

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Олег

22:57:36 20-11-2023

Хохлы давно бы сдались, но им тех же хохлоначальников поставят.

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Гость

07:48:24 21-11-2023

Это не фейк?

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Гость

07:56:14 21-11-2023

65 лет уже факт, это официально на украинских каналах. Вот как дедушка даже в 65, почти стопудово с давлением, в атаку бежит

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Гость

14:53:50 21-11-2023

Гость (07:56:14 21-11-2023) 65 лет уже факт, это официально на украинских каналах. Вот к... Это хахол хахлячий бежит, а не дедеушка.

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Гость

09:24:37 21-11-2023

помню как наши смеялись, когда они зеков призывать начали. Сегодня повод для шутки. а завтра наша реальность.

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Гость

11:23:53 21-11-2023

Гость (09:24:37 21-11-2023) помню как наши смеялись, когда они зеков призывать начали. С... Тут даже мобилизаций больше не проводили. Вот зачем ты розжигаешь?

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Гость

12:56:06 21-11-2023

Гость (11:23:53 21-11-2023) Тут даже мобилизаций больше не проводили. Вот зачем ты розжи... У него работа такая - разжигать. За грОши...

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