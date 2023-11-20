СВР: США посоветовали Киеву снизить до 17 и повысить до 70 лет призывной возраст
По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста
20 ноября 2023, 20:59, ИА Амител
США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста с учетом предложения западных союзников. В СВР подчеркнули, что если в республике утвердят такие изменения, то власти Киева подтвердят свою "нацистскую сущность".
Напомним, что в ноябре на Украине прошли акции протеста с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года. В них приняли участие несколько десятков человек.
22:57:36 20-11-2023
Хохлы давно бы сдались, но им тех же хохлоначальников поставят.
07:48:24 21-11-2023
Это не фейк?
07:56:14 21-11-2023
65 лет уже факт, это официально на украинских каналах. Вот как дедушка даже в 65, почти стопудово с давлением, в атаку бежит
14:53:50 21-11-2023
Гость (07:56:14 21-11-2023) 65 лет уже факт, это официально на украинских каналах. Вот к... Это хахол хахлячий бежит, а не дедеушка.
09:24:37 21-11-2023
помню как наши смеялись, когда они зеков призывать начали. Сегодня повод для шутки. а завтра наша реальность.
11:23:53 21-11-2023
Гость (09:24:37 21-11-2023) помню как наши смеялись, когда они зеков призывать начали. С... Тут даже мобилизаций больше не проводили. Вот зачем ты розжигаешь?
12:56:06 21-11-2023
Гость (11:23:53 21-11-2023) Тут даже мобилизаций больше не проводили. Вот зачем ты розжи... У него работа такая - разжигать. За грОши...