По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста

20 ноября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США и Великобритания посоветовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации службы, глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить вопрос понижения минимального призывного возраста с учетом предложения западных союзников. В СВР подчеркнули, что если в республике утвердят такие изменения, то власти Киева подтвердят свою "нацистскую сущность".

Напомним, что в ноябре на Украине прошли акции протеста с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года. В них приняли участие несколько десятков человек.