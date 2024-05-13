Священник назвал чернокнижниками алтайских коммунистов, решивших вызвать дух Сталина

Микушин подчеркнул, что по Библии и канонам РПЦ участие в данном мероприятии верующих, считающих себя православными, является недопустимым и духовно опасным

13 мая 2024, 21:35, ИА Амител

Портрет Иосифа Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Священник барнаульской часовни святой Татьяны Александр Микушин назвал "бесовским шабашем депутатов-коммунистов" планы провести в "Сталин-центре" спиритический сеанс, чтобы вызвать дух Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Микушин призвал не участвовать в "делах тьмы" и не посещать "оккультное мероприятие". Священник напомнил, что по Библии и канонам РПЦ участие в данном мероприятии верующих, считающих себя православными, является недопустимым и духовно опасным.

"Это мерзость пред Богом. Оккультизм – это огонь. И этот огонь очень сильно обжигает. Участие в оккультных ритуалах (всерьез или просто так, ради интереса и прикола) приносит не только духовный вред, но и душевный", – написал он.

Священник подчеркнул, что подобная акция неверна не только с духовной точки зрения, но и с точки зрения "почитания памяти усопших, знания истории и здравого смысла".

"Неужели авторам идеи "спиритического сеанса" не очевиден его абсурдный и глумливый характер? Ну то есть они не подумали, как бы Сталин отнесся к подобному мероприятию и в каких местах при нем "отдыхали" собеседники потусторонних сил. Они уважают Сталина или смеются над ним? Тут вопрос, скорее всего, об адекватности авторов этой задумки", – написал Микушин.

Отдельно он раскритиковал депутата АКЗС Сергея Матасова, назвав его "чернокнижником". Микушин напомнил о существовании в России закона "О свободе совести и религиозных объединениях", а также майском указе президента, где говорится о защите и поддержке российских духовно-нравственных ценностей.

"Вы не только нарушаете духовные законы, вы оскорбляет память тех, кто погиб в сталинских лагерях здесь на Алтае, на строительстве Чуйского тракта в том числе. Вы как депутат-чернокнижник никогда, наверное, не слышали, что говорит наш президент, или просто игнорируете его слова, иначе как еще объяснить ваше позорное и мерзкое поведение", – написал Микушин.