Священник назвал чернокнижниками алтайских коммунистов, решивших вызвать дух Сталина
Микушин подчеркнул, что по Библии и канонам РПЦ участие в данном мероприятии верующих, считающих себя православными, является недопустимым и духовно опасным
13 мая 2024, 21:35, ИА Амител
Священник барнаульской часовни святой Татьяны Александр Микушин назвал "бесовским шабашем депутатов-коммунистов" планы провести в "Сталин-центре" спиритический сеанс, чтобы вызвать дух Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
Микушин призвал не участвовать в "делах тьмы" и не посещать "оккультное мероприятие". Священник напомнил, что по Библии и канонам РПЦ участие в данном мероприятии верующих, считающих себя православными, является недопустимым и духовно опасным.
"Это мерзость пред Богом. Оккультизм – это огонь. И этот огонь очень сильно обжигает. Участие в оккультных ритуалах (всерьез или просто так, ради интереса и прикола) приносит не только духовный вред, но и душевный", – написал он.
Священник подчеркнул, что подобная акция неверна не только с духовной точки зрения, но и с точки зрения "почитания памяти усопших, знания истории и здравого смысла".
"Неужели авторам идеи "спиритического сеанса" не очевиден его абсурдный и глумливый характер? Ну то есть они не подумали, как бы Сталин отнесся к подобному мероприятию и в каких местах при нем "отдыхали" собеседники потусторонних сил. Они уважают Сталина или смеются над ним? Тут вопрос, скорее всего, об адекватности авторов этой задумки", – написал Микушин.
Отдельно он раскритиковал депутата АКЗС Сергея Матасова, назвав его "чернокнижником". Микушин напомнил о существовании в России закона "О свободе совести и религиозных объединениях", а также майском указе президента, где говорится о защите и поддержке российских духовно-нравственных ценностей.
"Вы не только нарушаете духовные законы, вы оскорбляет память тех, кто погиб в сталинских лагерях здесь на Алтае, на строительстве Чуйского тракта в том числе. Вы как депутат-чернокнижник никогда, наверное, не слышали, что говорит наш президент, или просто игнорируете его слова, иначе как еще объяснить ваше позорное и мерзкое поведение", – написал Микушин.
22:04:24 13-05-2024
Микушин является служителем культа и нам, образованным людям неинтересен, пусть свое никчемное мнение оставит при себе.
23:16:29 13-05-2024
- "Священник подчеркнул, что подобная акция неверна не только с духовной точки зрения, но и с точки зрения "почитания памяти усопших, знания истории и здравого смысла"." = ------- = Есть здравый смысл, когда нескончаемая вереница прихожан целует мощи "святых", которые путешествуют по храмах?
04:26:00 14-05-2024
Дух Сталина ты с нами?
05:37:14 14-05-2024
Тонко коммунисты сами себя и служителя культа потролили.
1. Коммунист не может быть ни христианином, ни оккультистом.
2. Ну а если это какие-то новые коммунисты, то помните - Сталин поругаем не бывает.
3. Не по чину Вождя тревожить.
09:35:06 14-05-2024
Да какие же это коммунисты? это клоуны какие то.
15:59:13 14-05-2024
Коммунисты == (тождественно равны) атеисты, не?