Священник призвал отменить материнский капитал в России

Он считает, что женщинам нужно выплачивать МРОТ

14 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге, выступил с предложением отменить программу материнского капитала. По его мнению, эта мера поддержки направлена не на матерей, а на застройщиков и девелоперов. Об этом сообщает издание ura.ru.

Миняйло считает, что вместо материнского капитала женщинам следует выплачивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за каждого ребенка.

"Вы посчитайте, сколько будет на пятерых – это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина, возобновит наш род", – заявил он в ходе выступления на полях форума "Города России".

Ранее эксперт призвал связать размер пенсии в России с количеством детей в семье.