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Священник призвал отменить материнский капитал в России

Он считает, что женщинам нужно выплачивать МРОТ

14 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге, выступил с предложением отменить программу материнского капитала. По его мнению, эта мера поддержки направлена не на матерей, а на застройщиков и девелоперов. Об этом сообщает издание ura.ru.

Миняйло считает, что вместо материнского капитала женщинам следует выплачивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за каждого ребенка.

"Вы посчитайте, сколько будет на пятерых – это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина, возобновит наш род", – заявил он в ходе выступления на полях форума "Города России".

Ранее эксперт призвал связать размер пенсии в России с количеством детей в семье.

Маткапитал

Комментарии 5

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Гость

16:50:30 14-11-2024

А может лучше отменить попОв?

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Гость

17:05:18 14-11-2024

Кстати, не такая уж плохая идея. Только платить ребенку с рождения и до 18 лет безусловный базовый доход на питание и поддержание штанов.

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Гость

17:34:45 14-11-2024

По ходу священник не в курсе зачем нужен именно материнский капитал. Надо шарить в политике - взрослый человек вроде.

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Олег

20:18:15 14-11-2024

Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.

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Гость

09:19:04 15-11-2024

Раньше не платили

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