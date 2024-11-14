Священник призвал отменить материнский капитал в России
Он считает, что женщинам нужно выплачивать МРОТ
14 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
Максим Миняйло, старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге, выступил с предложением отменить программу материнского капитала. По его мнению, эта мера поддержки направлена не на матерей, а на застройщиков и девелоперов. Об этом сообщает издание ura.ru.
Миняйло считает, что вместо материнского капитала женщинам следует выплачивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за каждого ребенка.
"Вы посчитайте, сколько будет на пятерых – это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина, возобновит наш род", – заявил он в ходе выступления на полях форума "Города России".
Ранее эксперт призвал связать размер пенсии в России с количеством детей в семье.
16:50:30 14-11-2024
А может лучше отменить попОв?
17:05:18 14-11-2024
Кстати, не такая уж плохая идея. Только платить ребенку с рождения и до 18 лет безусловный базовый доход на питание и поддержание штанов.
17:34:45 14-11-2024
По ходу священник не в курсе зачем нужен именно материнский капитал. Надо шарить в политике - взрослый человек вроде.
20:18:15 14-11-2024
Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
09:19:04 15-11-2024
Раньше не платили