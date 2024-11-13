Эксперт призвал связать размер пенсии с количеством детей

Перенос основной части материнского капитала на первого ребенка он считает неэффективным

13 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

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В Российской Федерации размер пенсионных выплат должен определяться не только на основе трудового стажа, но и с учетом вклада в общество, который человек внес как родитель. Это мнение высказал Владимир Тимаков, демограф и аналитик Центра консультирования некоммерческих организаций и неправительственных объединений "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета.

Он также отметил, что активная демографическая политика вряд ли сможет обеспечить простое воспроизводство населения, но она способна замедлить снижение рождаемости.

Тимаков считает неэффективным перенос основной части материнского капитала на первого ребенка. По его мнению, стимулирование вторых и особенно третьих детей должно стать приоритетной задачей, пишет ТАСС.