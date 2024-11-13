Эксперт призвал связать размер пенсии с количеством детей
Перенос основной части материнского капитала на первого ребенка он считает неэффективным
13 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
В Российской Федерации размер пенсионных выплат должен определяться не только на основе трудового стажа, но и с учетом вклада в общество, который человек внес как родитель. Это мнение высказал Владимир Тимаков, демограф и аналитик Центра консультирования некоммерческих организаций и неправительственных объединений "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета.
Он также отметил, что активная демографическая политика вряд ли сможет обеспечить простое воспроизводство населения, но она способна замедлить снижение рождаемости.
Тимаков считает неэффективным перенос основной части материнского капитала на первого ребенка. По его мнению, стимулирование вторых и особенно третьих детей должно стать приоритетной задачей, пишет ТАСС.
18:35:56 13-11-2024
Разогнать этих экспертов всю эту лишнюю шушеру и отдать людям их зарплаты чтоб жить нормально можно было...
19:53:33 13-11-2024
ихперт может еще расскажет из чего они будут пенсию платить, если все перестанут работать и пойдут детей рожать?
20:47:53 13-11-2024
Гость (19:53:33 13-11-2024) ихперт может еще расскажет из чего они будут пенсию платить,...
Ыксперты и это предусмотрели. Стремительный, согласно официальной статистике, рост продолжительности жизни, непременно приведёт и к дальнейшему поднятию возраста выхода на пенсию, вплоть до возраста, де-факто равному, отмене таковой.
20:04:37 13-11-2024
Почему-то никто не призывает учесть 'вклад в общество' советскими сбережениями, безвозмездно экспроприированными государством, более тридцати лет игнорирующим свой долг перед гражданами!? Хотя бы тем из вкладчиков успело его вернуть (не в прямой, так в косвенной форме), которым удалось выжить в буржуазных условиях и которых теперь, вероятно, едва ли не кратно меньше, чем усопших!
21:37:52 13-11-2024
" с учетом вклада в общество, который человек внес как родитель" Вопрос: кто и как будет учитывать. Многодетные семьи , к сожалению, очень часто в детей ничего не вкладывают и государство потом тратит наши налоги на пенсию этим детям по инвалидности либо содержание в колониях. Кто-нибудь сначала бы провел статистическое исследование из каких семей выходят специалисты, которые приносят действительно пользу обществу, развивают науку и технику, создают здоровые благополучные семьи. А так давайте платить повышенную пенсию двум не просыхающим алкашам, которые нарожали кучу детей, потому что лень до больницы дойти, а тем кто вырастил 1-2 детей и всю сознательную жизнь работал, платить не будем 6 сами еще заработают или дети их прокормят. Многодетных родителей кормить некому, все дети безработные.
08:59:15 14-11-2024
Связывать размер пенсии надо с конкретным человеком , с размером его многолетних перечислений в пенсионный фонд.Вот этот фактор и будет определять его вклад в общество.И давно бы надо было сделать персональные пенсионные счета ,где каждый мог контролировать свои перечисления.А также ввести наследование накопленных средств в случае смерти человека.А то сделали всё шито -крыто,да ещё и возраст выхода на пять лет увеличили-попробуй доживи.
09:10:35 14-11-2024
Афиноген (08:59:15 14-11-2024) Связывать размер пенсии надо с конкретным человеком , с разм... Не сработает. Уже не сработает. а) Государство настолько себя дискредитировало в плане отъема и накоплений, и пенсионных накоплений, что ни один человек в здравом уме ничего не понесет в пенсионный фонд, то есть свои деньги дяде, который потом разведет руками и скажет - денег нет, но вы держитесь и б) Государство никогда не это не пойдет в том числе и по причине того, что если человек будет перечислять куда-то свои кровные, а не как сейчас, то он же потом может и спросить, а куда это они делись. Отчасти поэтому у нас единственный налог, который платят физ. лица, НДФЛ, удерживает опять же работодатель. Ну и плюсом это ж надо как-то привить людям дисциплину и ответственность за себя, любимого. А это тоже не в интересах наших слуг народа.
11:36:18 14-11-2024
Гость (09:10:35 14-11-2024) Не сработает. Уже не сработает. а) Государство настолько себ... Я не имел ввиду перечисление денег на пенсионный счёт вами самими.Я имел ввиду ваш контроль за перечислением средств на ваш счёт работодателем.Чтобы вы ,сами были в курсе кто ,сколько и когда вам перечислил.А так ,чтобы самому взять и из своих средств перечислять в пенсионный фонд,да Боже упаси,мы ,как вы правильно заметили ,имеем горький опыт этого "поля чудес".
13:03:52 14-11-2024
Афиноген (11:36:18 14-11-2024) Я не имел ввиду перечисление денег на пенсионный счёт вами с... Если вы устроены официально, работодатель, который вдруг не перечислит взносы, моментально налетит на требование их уплаты, а дальше списание с р\сч и т.д. Сейчас не девяностые (пока), когда это никто не контролировал и можно было не платить месяцами и годами. Ну а если неофициально, там и контролировать нечего, все равно никто ничего не платит. Но вы же понимаете, что даже если работодатель все исправно перечислит, это отнюдь не гарантия того, что человек что-то потом получит.
13:55:22 14-11-2024
Гость (13:03:52 14-11-2024) Если вы устроены официально, работодатель, который вдруг не ... А я и провожу ту мысль ,что накопленные средства на пенсионном счёте гражданина должны быть неприкосновенными.Воспользоваться ими должен только сам гражданин или его наследники ,в случае смерти.Гражданин должен иметь возможность контроля состояния своего пенсионного счёта в течение трудовой деятельности.
12:08:34 14-11-2024
надо думать не о количестве детей, а о качестве их воспитания и пользе обществу, а то нарожают по десять человек и вырастят из них алкашей, наркоманов и зеков, а кто то родил двоих и воспитал из них порядочных людей, работящих, умных.