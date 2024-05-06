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Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

И с крошками куличей

06 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Крашеные яйца / Фото: unsplash.com
Крашеные яйца / Фото: unsplash.com

Остатки пасхальных продуктов не являются чем-то сакральным, поэтому их можно утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

"Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освящаем, на самом деле, не куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", – подчеркнул Волков.

Он отметил, что когда люди молятся перед едой, это не означает, что им придется что-то делать с остатками, например, колбасы.

"То же самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову", – указал священник.

пасха советы эксперта
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Комментарии 3

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Гость

16:05:24 06-05-2024

вчера здесь же говорили "сжечь в печи". Они уже сами запутались в своем вранье

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Гость

11:13:51 07-05-2024

Народ настолько глуп что ему следует дать разъяснения, куда девать крошки)))))))) Вспомнил сразу старый еврейский анекдот про налогового инспектора в синагоге, там раввин заяснял куда там они девают крошки от мацы и обрезки после проведения обряда обрезания)

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Гость

11:43:46 07-05-2024

А мы все что не съели курочкам отдаем

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