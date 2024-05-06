Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

И с крошками куличей

06 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Крашеные яйца / Фото: unsplash.com

Остатки пасхальных продуктов не являются чем-то сакральным, поэтому их можно утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

"Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освящаем, на самом деле, не куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", – подчеркнул Волков.

Он отметил, что когда люди молятся перед едой, это не означает, что им придется что-то делать с остатками, например, колбасы.