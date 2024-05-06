Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц
И с крошками куличей
06 мая 2024, 15:20, ИА Амител
Остатки пасхальных продуктов не являются чем-то сакральным, поэтому их можно утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
"Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освящаем, на самом деле, не куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", – подчеркнул Волков.
Он отметил, что когда люди молятся перед едой, это не означает, что им придется что-то делать с остатками, например, колбасы.
"То же самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову", – указал священник.
16:05:24 06-05-2024
вчера здесь же говорили "сжечь в печи". Они уже сами запутались в своем вранье
11:13:51 07-05-2024
Народ настолько глуп что ему следует дать разъяснения, куда девать крошки)))))))) Вспомнил сразу старый еврейский анекдот про налогового инспектора в синагоге, там раввин заяснял куда там они девают крошки от мацы и обрезки после проведения обряда обрезания)
11:43:46 07-05-2024
А мы все что не съели курочкам отдаем