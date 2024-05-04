Выбрасывать нельзя. Священник рассказал, что делать с испорченной освященной едой

Обычную еду Дмитрий Бабкин посоветовал тоже не выкидывать

04 мая 2024, 21:50, ИА Амител

Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky

Испорченную пасхальную еду надо только сжигать, сказал изданию "АиФ Новосибирск" священник Каинской епархии Дмитрий Бабкин.

Он призвал следить за продуктами независимо от того, освящены они или нет, поскольку не нужно пренебрегать тем, что дает Бог и что зарабатывается трудом.

"Если вдруг что-то произошло, например, с куличом или яйцом, то их следует предать огню – сжечь в печке. Главное, чтобы это не выкидывалось в помойку", – сказал он и добавил, что это касается и окрашенной яичной скорлупы.

Ранее нутрициолог Анастасия Явхута рассказала, сколько можно хранить окрашенные яйца, куличи и творожную пасху.