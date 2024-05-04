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Выбрасывать нельзя. Священник рассказал, что делать с испорченной освященной едой

Обычную еду Дмитрий Бабкин посоветовал тоже не выкидывать

04 мая 2024, 21:50, ИА Амител

Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky
Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky

Испорченную пасхальную еду надо только сжигать, сказал изданию "АиФ Новосибирск" священник Каинской епархии Дмитрий Бабкин.

Он призвал следить за продуктами независимо от того, освящены они или нет, поскольку не нужно пренебрегать тем, что дает Бог и что зарабатывается трудом.

"Если вдруг что-то произошло, например, с куличом или яйцом, то их следует предать огню – сжечь в печке. Главное, чтобы это не выкидывалось в помойку", – сказал он и добавил, что это касается и окрашенной яичной скорлупы.

Ранее нутрициолог Анастасия Явхута рассказала, сколько можно хранить окрашенные яйца, куличи и творожную пасху. 

пасха советы эксперта
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Комментарии 7

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Маша

03:49:29 05-05-2024

Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё это?Домика в деревне, чтобы мангал- костёр развести тоже нет.

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Элен без ребят

09:58:35 05-05-2024

Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ... возможно, об этом стоит позаботиться заранее, если вам это важно? перед покупкой 100 яиц и мешка муки, например.

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Гость

10:21:55 05-05-2024

Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ... за мангал костер еще и штраф впендюрить могут. В итоге , все равно на мусорном полигоне сгорит рано или поздно= предано огню.

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Гость

10:37:08 05-05-2024

Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ...
Бедным раздай. А как вообще освященная еда может испортиться?

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Гость

11:42:39 05-05-2024

Гость (10:37:08 05-05-2024) Бедным раздай. А как вообще освященная еда может испорт... священникам, например

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Гость

07:56:08 06-05-2024

Т.е испорченную "святую" воду надо сжечь? А она сгорит? Она -же "святая"?

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Марина

13:03:38 08-05-2024

К любым продуктам конечно нужно относиться бережно и не пренебрежительно.
Но освящение яств на Пасху это благословение еды для разговления, не делает ее святыней, как и любое личное благословение еды перед употреблением, как освящение машины, квартиры и тп.

Вы вводите в заблуждение

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