Выбрасывать нельзя. Священник рассказал, что делать с испорченной освященной едой
Обычную еду Дмитрий Бабкин посоветовал тоже не выкидывать
04 мая 2024, 21:50, ИА Амител
Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky
Испорченную пасхальную еду надо только сжигать, сказал изданию "АиФ Новосибирск" священник Каинской епархии Дмитрий Бабкин.
Он призвал следить за продуктами независимо от того, освящены они или нет, поскольку не нужно пренебрегать тем, что дает Бог и что зарабатывается трудом.
"Если вдруг что-то произошло, например, с куличом или яйцом, то их следует предать огню – сжечь в печке. Главное, чтобы это не выкидывалось в помойку", – сказал он и добавил, что это касается и окрашенной яичной скорлупы.
Ранее нутрициолог Анастасия Явхута рассказала, сколько можно хранить окрашенные яйца, куличи и творожную пасху.
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03:49:29 05-05-2024
Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё это?Домика в деревне, чтобы мангал- костёр развести тоже нет.
09:58:35 05-05-2024
Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ... возможно, об этом стоит позаботиться заранее, если вам это важно? перед покупкой 100 яиц и мешка муки, например.
10:21:55 05-05-2024
Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ... за мангал костер еще и штраф впендюрить могут. В итоге , все равно на мусорном полигоне сгорит рано или поздно= предано огню.
10:37:08 05-05-2024
Маша (03:49:29 05-05-2024) Ну и где я в городской квартире печь найду, чтобы сжечь всё ...
Бедным раздай. А как вообще освященная еда может испортиться?
11:42:39 05-05-2024
Гость (10:37:08 05-05-2024) Бедным раздай. А как вообще освященная еда может испорт... священникам, например
07:56:08 06-05-2024
Т.е испорченную "святую" воду надо сжечь? А она сгорит? Она -же "святая"?
13:03:38 08-05-2024
К любым продуктам конечно нужно относиться бережно и не пренебрежительно.
Но освящение яств на Пасху это благословение еды для разговления, не делает ее святыней, как и любое личное благословение еды перед употреблением, как освящение машины, квартиры и тп.
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