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"Историческая справедливость". Каким может быть собор на площади Свободы в Барнауле

Концепцию представили 19 октября на градсовете города

20 октября 2023, 09:50, Вячеслав Кондаков

Градсовет Барнаула 19 октября рассмотрел эскизные проекты восстановления Петропавловского собора в Барнауле, который ранее располагался на площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки, которое разрушили при советской власти в 30-е годы. Сейчас у РПЦ нет четкого понимания, где должно стоять здание: на историческом месте, что повлечет за собой изменения концепции площади, или на участке сквера рядом с памятником жертвам политической репрессии. Однако построить объект по второму сценарию нет юридической возможности. Рассказываем о том, каким может быть собор и как эксперты отнеслись к идее восстановить исторический объект.

Как будет выглядеть собор?

Представлять и защищать проект восстановления пришел митрополит алтайской епархии Сергий. Он призвал членов градсовета довериться своему сердцу и восстановить историческую справедливость. За восстановление собора отвечала команда мастерской "Классика" и лично Александр Деринг. Архитектор рассказал, что уже несколько специалистов разрабатывали эскизы здания. Однако недавно ученые нашли чертежи собора, как он выглядел в 1771 году. Оказалось, что совсем иначе, чем считалось раньше. В середине XIX века его пришлось изменить, чтобы водрузить десятитонный колокол. Тогда надстроили башню, укрепили фундамент и в целом провели капремонт храма.

По задумке Александра Деринга, собор сложно возвести на историческом месте: для этого придется перекладывать коммуникации, занять часть площади Свободы и частично перекрыть движение. Поэтому один из вариантов – поставить здание на территории сквера рядом с памятником жертвам политических репрессий. Однако на время работ зеленая зона может стать недоступной для барнаульцев. Кроме того, рядом с собором планируют установить небольшую часовню.

Что думают об идее архитекторы?

В целом эксперты положительно отнеслись к идее вернуть историческую справедливость и восстановить собор, который больше двух веков был одним из символов Барнаула. В частности, об этом сказал архитектор Владимир Золотов.

"У нашего поколения есть возможность вернуть историческую справедливость", – уверен архитектор.

Однако члены градсовета усомнились, что по закону можно возводить собор на территории сквера. Рядом находятся памятники архитектуры, и восстанавливать объект можно только на том месте, где он был изначально. Об этом, в частности, намекнула представительница Алтайохранкультуры. По ее словам, ведомство просто не даст разрешение на строительство объекта на территории сквера.

При этом эксперты уверены, что восстанавливать собор нужно. Причем в том виде, который был изначально, и на том же самом месте. Тогда не придется нарушать законодательство.

"Времена меняются, и общество созрело для восстановления главного храма города. Уверен, что нужно восстанавливать его на историческом месте. Об этом говорит законодательство и градостроительные документы, разработанные для этой части города. Надо ставить амбициозные задачи, чтобы получить результат", – пояснил свою позицию главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Члены градсовета предложили разработать план собора на историческом месте. При этом подходе не нужно было бы "ставить" здание на территории исторического кладбища, где похоронены изобретатель Иван Ползунов и начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр.

Общественник Евгений Носенко и вовсе предложил пересмотреть концепцию площади Свободы. Рядом находятся шиномонтажка, магазины и сгоревшее здание купца Морозова. По словам Носенко, храм только улучшит облик центра города. И для этого можно пожертвовать частью дороги на площади Свободы, которая не загружена автомобилями.

С ним согласились и другие эксперты.

А вот Сергей Боженко в качестве альтернативы предложил воссоздать собор в другой части Барнаула, чтобы не менять уже сложившийся облик территории сквера на площади Свободы.

Завершая обсуждение проекта, первый заместитель главы города Барнаула Андрей Федоров пояснил, что восстановление собора – важное событие для города. Поэтому необходимо создать рабочую группу из архитекторов, представителей РПЦ и общественности, чтобы изучить вопрос и понять, где лучше всего разместить храм. Сначала необходимо проработать юридические вопросы. В любом случае, пришли к выводу эксперты, восстановление храма – длительный и ответственный процесс.

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НОВОСТИКультура

Барнаул религия архитектура градсовет

Комментарии 48

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Гость

09:59:15 20-10-2023

Андрей Федоров пояснил, что восстановление собора – важное событие для города. Какое?

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Гость

14:49:31 20-10-2023

Гость (09:59:15 20-10-2023) Андрей Федоров пояснил, что восстановление собора – важное с... Культурное, туристическое, духовное

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Олег

10:00:42 20-10-2023

Госпиталь для ветеранов СВО постройте?

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Гость

14:55:42 20-10-2023

Олег (10:00:42 20-10-2023) Госпиталь для ветеранов СВО постройте?... Купи автомобиль соседям. Понял суть разных карманов с деньгами? Бред не пиши

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Гость

10:01:32 20-10-2023

Не нужен там собор, не нужен!

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Гость

15:46:41 20-10-2023

Гость (10:01:32 20-10-2023) Не нужен там собор, не нужен! ... Не твой дедушка его взрывал? Или прадедушка?

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Олег

10:01:54 20-10-2023

У РПЦ лишние деньги завелись? Кто инвестор? За чей счет?

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Гость

10:21:38 20-10-2023

Олег (10:01:54 20-10-2023) У РПЦ лишние деньги завелись? Кто инвестор? За чей счет?... Деньги стремительно дешевеют, надо наработанное в недвигу обратить... Причём в такую, какую не отнимут...

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Гость

10:31:07 20-10-2023

Гость (10:21:38 20-10-2023) Олег (10:01:54 20-10-2023) У РПЦ лишние деньги завелис... Ну, строить то они будут не на свои деньги. Сейчас полетят во все организации слезные письма с просьбой о пожертвованиях. Знаю из личного опыта.

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Гость

10:37:47 20-10-2023

Олег (10:01:54 20-10-2023) У РПЦ лишние деньги завелись? Кто инвестор? За чей счет?... оо. там столько денег что никому и не снилось

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Владимир

10:05:57 20-10-2023

Храм нужно строить в другом месте.

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Гость

10:11:30 20-10-2023

Ну вот для чего он там?!Зачем такая концепция?!

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Гость

11:55:15 20-10-2023

Гость (10:11:30 20-10-2023) Ну вот для чего он там?!Зачем такая концепция?!... Понты!

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Гость

10:17:54 20-10-2023

А потом опять будут удивляться - "а нас-то за что"...

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Афиноген

10:52:28 20-10-2023

Гость (10:17:54 20-10-2023) А потом опять будут удивляться - "а нас-то за что"... ... В городе в последнее время построено немало храмов ,помимо тех которые уже имелись.У нас наблюдается их нехватка?Я допускаю восстановление Петропавловского собора со временем ,когда город ещё увеличится и возникнет потребность .При чём ,если его восстанавливать как памятник архитектуры ,то привязывать его к первоначальному месту нет необходимости,тем более что имеются проблемы с его строительством на прежнем месте.

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Гость

10:20:10 20-10-2023

Что такое с нашими архитекторами? Так дружно топят за храм, что прям задаюсь вопросом: "Где это вы так нагрешить успели? Или, чем дело ближе, тем отчётливее становится перспектива попадания в ад за то, во что вы превратили красивый зелёный город Барнаул?". Так я вам скажу- не поможет.

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Гость

10:22:50 20-10-2023

Давайте не будем портить исторически сложившийся образ города новоделами!!!

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Гость

14:52:01 20-10-2023

Гость (10:22:50 20-10-2023) Давайте не будем портить исторически сложившийся образ город... Какой там образ? Два исторических здания, одно из которых в аварийном состоянии, и торговый центр. Всё. Сходи хоть прогуляйся там

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Гость

10:25:51 20-10-2023

Мест много где его можно построить, где ещё нет достопримечательностей, чтобы и другие районы были привлекательны для туристов... А мне показалось или на старых фото там не кресты? И колокола раньше не было? Что это было за здание?

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Владимир

10:34:43 20-10-2023

"... фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому название его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избирать другое наименование. А если кто-нибудь назовет свое движение прежним именем («фашизм» или «национал-социализм»), то это будет истолковано, как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки прошлого. Эти пробелы и ошибки состояли в следующем: 1. Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религии, исповеданиям и церквам вообще. ... Эти ошибки скомпрометировали фашизм, восстановили против него целые исповедания, партии, народы и государства, привели его к непосильной войне и погубили его. Его культурно-политическая миссия не удалась, и левая стихия разлилась с еще большей силой. 1. Фашизм не должен был занимать позиции, враждебной христианству и всякой религиозности вообще. Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит раскол в души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания и начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно. Муссолини скоро понял, что в католической стране государственная власть нуждается в честном конкордате с католической церковью. Гитлер с его вульгарным безбожием, за которым скрывалось столь же вульгарное самообожествление, так и не понял до конца, что он идет по путям антихриста, предваряя большевиков. 2. Фашизм мог и не создавать тоталитарного строя; он мог удовлетвориться авторитарной диктатурой, достаточно крепкой для того, чтобы а) искоренить большевизм и коммунизм и б) предоставить религии, печати, науке, искусству, хозяйству и некоммунистическим партиям свободу суждения и творчества в меру их политической лояльности. ... 6. Величайшей ошибкой фашизма было возрождение идолопоклоннического цезаризма. «Цезаризм» есть прямая противоположность монархизма. Цезаризм безбожен, безответственен, деспотичен; он презирает свободу, право, законность, правосудие и личные права людей; он демагогичен, террористичен, горделив; он жаждет лести, «славы» и поклонения; он видит в народе чернь и разжигает ее страсти; он аморален, воинствен и жесток. Он компрометирует начало авторитарности и единовластия, ибо правление его преследует цели не государственные и не национальные, а личные. Франко и Салазар поняли это и стараются избежать указанных ошибок. Они не называют своего режима «фашистским». Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их." Иван Ильин, "О фашизме", 1948г.

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Гость

10:46:18 20-10-2023

Владимир (10:34:43 20-10-2023) "... фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, ... и какое отношение ва опус имеет к теме статьи?

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Гость

11:00:18 20-10-2023

Гость (10:46:18 20-10-2023) Владимир (10:34:43 20-10-2023) "... фашизм совершил це... Это ответ на вопросы Гостя 10:11:30 20-10-2023 "Ну вот для чего он там?!Зачем такая концепция?!"

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Гость

11:15:41 20-10-2023

Владимир (10:34:43 20-10-2023) "... фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, ... Религия и церковники- это разные понятия. И не надо постить тексты предателей Родины. Вы бы ещё Солженицына приплели...

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Гость

11:33:14 20-10-2023

Гость (11:15:41 20-10-2023) Владимир (10:34:43 20-10-2023) "... фашизм совершил це... Вы это Владимиру Владимировичу Путину скажите и его пособникам для которых данная работа Ильина является истинной программой к действию по установлению фашистской диктатуры в России.

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Гость

11:55:10 20-10-2023

Гость (11:33:14 20-10-2023) Вы это Владимиру Владимировичу Путину скажите и его пособник... Уж такая это фашистская диктатура, что прям в интернет страшно выйти... самому-то не смешно?

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Гость

00:11:49 21-10-2023

Владимир (10:34:43 20-10-2023) "... фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, ... весть больного!

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Гость

11:39:45 20-10-2023

пояснил свою позицию главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников ------- Эт сколько ему церковники отвалили за такое антинародное мнение?

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Гость

14:54:04 20-10-2023

Гость (11:39:45 20-10-2023) пояснил свою позицию главный архитектор Алтайского края Викт... Местный народ за храм

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Гость

15:00:40 20-10-2023

Гость (14:54:04 20-10-2023) Местный народ за храм ... рясоносец, какой местный народ? там до жилых домов полдня на собаках добираться. и в шаговой доступности и так 3 церкви есть, в нагорном, на олонской и на спартака

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Иван

11:40:11 21-10-2023

Гость (14:54:04 20-10-2023) Местный народ за храм ... Местный народ за больницы, детские сады, парки и скверы, учебные заведения, научные центры, новые предприятия и заводы! А вам попам храм вообще для проповедей не нужен, Иисус на улице без всяких храмов людям нес святое слово. Откажитесь от всего мирского и последуйте его примеру!

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Евгений

11:44:11 20-10-2023

Архитекторы, может, в Барнауле и есть. А вот архитектуры точно нет.

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Николай Наздрачев

12:10:01 20-10-2023

Когда соборов и церквей становится больше, чем школ, музеев, больниц, домов культуры и др. важных социальных объектов, то совершается "историческая справедливость", как в 1917 г., с последующем сносом "объектов религиозного культа". Возникает закономерный вопрос - зачем тратить деньги и время???

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Гость

12:51:05 20-10-2023

Николай Наздрачев (12:10:01 20-10-2023) Когда соборов и церквей становится больше, чем школ, музеев,... Нужно не забывать, что эти храмы мракобесия и невежества могут со временем быть превращены в храмы науки или другое нужное административное здание. История всегда повторяется.

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Гость

12:25:33 20-10-2023

Давайте тогда восстановим историческую справедливость- откатим на тысячу лет назад,тогда христианства на Руси не было. Или вернём имущество и средства потомкам раскулаченных. Или вернём земли помещикам.... Много чего исторического надо восстановить!

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Гость

12:41:45 20-10-2023

Гость (12:25:33 20-10-2023) Давайте тогда восстановим историческую справедливость- откат... Не надо им идеи подкидывать!!!

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Гость

12:45:22 20-10-2023

У меня тоже вопрос зачем столько ТЦ и магазинов?

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Гость

13:30:30 20-10-2023

А ещё, восстановить историческую справедливость - значит строить по 200 заводов и фабрик в год! Как при Советах!.. Клубы, спортивные школы, бесплатные!!! Больницы ВУЗы и СУЗы бесплатные...! Вот это я понимаю справедливость будет! А домики для прославления бородатого дедушки на облаке... Как то по современному, по научному, не понятно, что за справедливость такая!?

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Реzидент

13:57:57 20-10-2023

Храм это свет!

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Гость

00:08:18 21-10-2023

Реzидент (13:57:57 20-10-2023) Храм это свет!... Ну ничё- с солнцем проживём!

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ГадкийЯ

14:10:18 20-10-2023

Пока бывшие коммунисты будут посещать церкви и истово молиться-церковь будет в фаворе!

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Гость

14:17:43 20-10-2023

ГадкийЯ (14:10:18 20-10-2023) Пока бывшие коммунисты будут посещать церкви и истово молить... При чем тут коммунисты? Их уже нет лет 30, а все их винят во всем!

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Николай Наздрачев

16:04:17 20-10-2023

ГадкийЯ (14:10:18 20-10-2023) Пока бывшие коммунисты будут посещать церкви и истово молить... Пока бывшие архитекторы будут работать на буржуев и гоняться за прибылью строиться будет один шлак....

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гость

14:58:51 20-10-2023

Уже в каждом спальном квартале по собору. Солить их собираться?

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Юзер.

21:22:31 20-10-2023

Если у РПЦ много денег, может будет более благородно потратить их на лечение детей, ветеранов? А и почему историческая справедливость начала 20 века?! может обратимся к истории 15 века и сделаем на месте площади луг??

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Гость

23:13:26 20-10-2023

А ещё раньше церкви там языческое капище было давайте там лучше его, или ещё раньше там волки срали

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Горожанин

23:45:03 20-10-2023

Надеюсь, в адм. города возобладают здравые люди и на будут лепить там очереднцю церковь. Возможно, эта площадь и не играет в транспортной инфраструктуре города важнаую роль, но лучше тогда там сделать пространство для всех - для взрослых и молодежи, детей. Хотя, есть подозрения, что люди в рясах - заход сделали с края - градсовет как ширма.

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юрий

00:06:54 21-10-2023

Дань с пожилого народа собирать надо! запугивая адом!

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юрий

00:09:51 21-10-2023

Попы - дармоеды на новый храм насобирали!

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