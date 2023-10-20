"Историческая справедливость". Каким может быть собор на площади Свободы в Барнауле

Концепцию представили 19 октября на градсовете города

20 октября 2023, 09:50, Вячеслав Кондаков

















Проект Петропавловского собора в Барнауле

Градсовет Барнаула 19 октября рассмотрел эскизные проекты восстановления Петропавловского собора в Барнауле, который ранее располагался на площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки, которое разрушили при советской власти в 30-е годы. Сейчас у РПЦ нет четкого понимания, где должно стоять здание: на историческом месте, что повлечет за собой изменения концепции площади, или на участке сквера рядом с памятником жертвам политической репрессии. Однако построить объект по второму сценарию нет юридической возможности. Рассказываем о том, каким может быть собор и как эксперты отнеслись к идее восстановить исторический объект.

Как будет выглядеть собор?

Представлять и защищать проект восстановления пришел митрополит алтайской епархии Сергий. Он призвал членов градсовета довериться своему сердцу и восстановить историческую справедливость. За восстановление собора отвечала команда мастерской "Классика" и лично Александр Деринг. Архитектор рассказал, что уже несколько специалистов разрабатывали эскизы здания. Однако недавно ученые нашли чертежи собора, как он выглядел в 1771 году. Оказалось, что совсем иначе, чем считалось раньше. В середине XIX века его пришлось изменить, чтобы водрузить десятитонный колокол. Тогда надстроили башню, укрепили фундамент и в целом провели капремонт храма.

По задумке Александра Деринга, собор сложно возвести на историческом месте: для этого придется перекладывать коммуникации, занять часть площади Свободы и частично перекрыть движение. Поэтому один из вариантов – поставить здание на территории сквера рядом с памятником жертвам политических репрессий. Однако на время работ зеленая зона может стать недоступной для барнаульцев. Кроме того, рядом с собором планируют установить небольшую часовню.

Что думают об идее архитекторы?

В целом эксперты положительно отнеслись к идее вернуть историческую справедливость и восстановить собор, который больше двух веков был одним из символов Барнаула. В частности, об этом сказал архитектор Владимир Золотов.

"У нашего поколения есть возможность вернуть историческую справедливость", – уверен архитектор.

Однако члены градсовета усомнились, что по закону можно возводить собор на территории сквера. Рядом находятся памятники архитектуры, и восстанавливать объект можно только на том месте, где он был изначально. Об этом, в частности, намекнула представительница Алтайохранкультуры. По ее словам, ведомство просто не даст разрешение на строительство объекта на территории сквера.

При этом эксперты уверены, что восстанавливать собор нужно. Причем в том виде, который был изначально, и на том же самом месте. Тогда не придется нарушать законодательство.

"Времена меняются, и общество созрело для восстановления главного храма города. Уверен, что нужно восстанавливать его на историческом месте. Об этом говорит законодательство и градостроительные документы, разработанные для этой части города. Надо ставить амбициозные задачи, чтобы получить результат", – пояснил свою позицию главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Члены градсовета предложили разработать план собора на историческом месте. При этом подходе не нужно было бы "ставить" здание на территории исторического кладбища, где похоронены изобретатель Иван Ползунов и начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр.

Общественник Евгений Носенко и вовсе предложил пересмотреть концепцию площади Свободы. Рядом находятся шиномонтажка, магазины и сгоревшее здание купца Морозова. По словам Носенко, храм только улучшит облик центра города. И для этого можно пожертвовать частью дороги на площади Свободы, которая не загружена автомобилями.

С ним согласились и другие эксперты.

А вот Сергей Боженко в качестве альтернативы предложил воссоздать собор в другой части Барнаула, чтобы не менять уже сложившийся облик территории сквера на площади Свободы.

Завершая обсуждение проекта, первый заместитель главы города Барнаула Андрей Федоров пояснил, что восстановление собора – важное событие для города. Поэтому необходимо создать рабочую группу из архитекторов, представителей РПЦ и общественности, чтобы изучить вопрос и понять, где лучше всего разместить храм. Сначала необходимо проработать юридические вопросы. В любом случае, пришли к выводу эксперты, восстановление храма – длительный и ответственный процесс.