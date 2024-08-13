Священник рассказал россиянам, как усмирить гнев

Ключом он считает молитву и пост

13 августа 2024, 15:20, ИА Амител

Крест / Фото: pxhere.com/ru/photo/611977

Протоиерей Русской Православной Церкви, ныне покойный Дмитрий Смирнов, поделился со своими прихожанами своим взглядом на то, как бороться с гневом. Об этом пишет "Кулик", передает "Новосвят".

По мнению отца Дмитрия, обуздать гнев можно только с помощью Божьей. Он считал, что ключ к победе над гневом — это молитва и пост. Священнослужитель советовал верующим начать с ежедневной искренней молитвы, обращенной к Богу. Постепенно, через молитву и сознательное воздержание от гнева, человек сможет изменить себя и забыть о прежней раздражительности.

Когда гнев особенно силен, протоиерей рекомендовал обращаться к Богу с краткой молитвой: "Господи, помоги". Если же и это не приносило облегчения, отец Дмитрий советовал выпить полстакана святой воды с молитвой: "Господи, очисти меня грешного".