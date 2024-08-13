Священник рассказал россиянам, как усмирить гнев
Ключом он считает молитву и пост
13 августа 2024, 15:20, ИА Амител
Протоиерей Русской Православной Церкви, ныне покойный Дмитрий Смирнов, поделился со своими прихожанами своим взглядом на то, как бороться с гневом. Об этом пишет "Кулик", передает "Новосвят".
По мнению отца Дмитрия, обуздать гнев можно только с помощью Божьей. Он считал, что ключ к победе над гневом — это молитва и пост. Священнослужитель советовал верующим начать с ежедневной искренней молитвы, обращенной к Богу. Постепенно, через молитву и сознательное воздержание от гнева, человек сможет изменить себя и забыть о прежней раздражительности.
Когда гнев особенно силен, протоиерей рекомендовал обращаться к Богу с краткой молитвой: "Господи, помоги". Если же и это не приносило облегчения, отец Дмитрий советовал выпить полстакана святой воды с молитвой: "Господи, очисти меня грешного".
19:59:52 13-08-2024
До молился и умер. Боку, к черту не нужны эти трафаретные молитвы, ему достаточно два, три слова, но свои.
09:04:48 14-08-2024
для паствы, для овец божьих сойдет. А сам-то поп себя чем утешал?? Постом?? "Не верю!!"(с)Станиславский.
09:54:45 14-08-2024
водка помогает. проверено.
не синячить, конечно...