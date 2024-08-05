Священники в реанимации. В Госдуме рассказали, как еще улучшится российская медицина
Развитие, в частности, получат высокотехнологичные генетические препараты, которые создают под конкретного пациента
05 августа 2024, 12:20, ИА Амител
В Госдуме приняли законы, благодаря которым жителям деревень не придется ездить за лекарствами в города, онкологические заболевания будут лечить еще и персональными препаратами, а священник сможет прийти прямо в палату к тяжелобольным пациентам. Депутат ГД Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", как еще планируется улучшать медицину в стране.
Башанкаев отметил, что перед Госдумой стоит важная цель – обеспечить россиян качественными и доступными лекарствами.
"Чтобы правильно оценить ситуацию, 23 сентября мы проведем парламентские слушания по лекарственной безопасности в России. Рассмотрим все вопросы, начиная от создания активных молекул до импортозамещения и работы аптек. Оценим, кто и как продает лекарства, какие варианты уже существуют и как улучшить этот процесс", – указал он.
На развитие медицинской промышленности направлен закон об общем фармацевтическом пространстве на территории стран ЕАЭС. Регистрировать препараты будет проще, а отечественные производители получат преференции.
Развитие получат и высокотехнологичные генетические препараты, которые создают под конкретного пациента с онкологическими, онкогематологическими или орфанными заболеваниями. Эти персональные препараты очень сложны в производстве.
Также Госдума продолжит решать проблему дефицита кадров в медицине. Работа, в частности, будет касаться темы целевого обучения.
"Некоторые молодые люди используют целевую форму обучения как беспроцентный кредит. А если отказываются от исполнения обязательств, то штрафы мизерные. Что получается? Государство потратило на них время и средства. Районная больница ждала целевика, чтобы заменить врача, которому пора на пенсию, и не дождалась. Так быть не должно, и эту проблему нужно решить", – подчеркнул парламентарий.
Башанкаев отметил, что будущих врачей необходимо взращивать уже со школьной парты. Читать лекции, подтягивать по химии и биологии, чтобы дети точно оставались в медицине.
12:59:57 05-08-2024
Бесплатная медицина становится только хуже с каждым годом, на нее все меньше выделяется средств, чтобы там депутаты не обещали, лучше не будет.
15:16:00 05-08-2024
Гость (12:59:57 05-08-2024) Бесплатная медицина становится только хуже с каждым годом, н... Поинтересуйтесь чьи в основном платные клиники, и поймёте почему убивают бесплатную медицину.
13:55:41 05-08-2024
Заходит в палату человек в белом халате:
-Кто вчера сдавал анализы?
Один больной:
-Я.
Тот померил его взглядом,развернулся и пошёл из палаты.Больной:
-Но,доктор,как у меня с анализами?
Тот:
-Я не доктор, я плотник.
14:33:45 05-08-2024
Гость (13:55:41 05-08-2024) Заходит в палату человек в белом халате:-Кто вчера сдава...
*священник
14:33:44 05-08-2024
Со священниками хорошая задумка👍😄
16:08:08 05-08-2024
из заголовка можно подумать, что некие священники оказались в реанимации. и такой подкол - как же еще улучшится медицина?