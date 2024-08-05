Священники в реанимации. В Госдуме рассказали, как еще улучшится российская медицина

Развитие, в частности, получат высокотехнологичные генетические препараты, которые создают под конкретного пациента

05 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Пациент больницы / Фото: unsplash.com

В Госдуме приняли законы, благодаря которым жителям деревень не придется ездить за лекарствами в города, онкологические заболевания будут лечить еще и персональными препаратами, а священник сможет прийти прямо в палату к тяжелобольным пациентам. Депутат ГД Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", как еще планируется улучшать медицину в стране.

Башанкаев отметил, что перед Госдумой стоит важная цель – обеспечить россиян качественными и доступными лекарствами.

"Чтобы правильно оценить ситуацию, 23 сентября мы проведем парламентские слушания по лекарственной безопасности в России. Рассмотрим все вопросы, начиная от создания активных молекул до импортозамещения и работы аптек. Оценим, кто и как продает лекарства, какие варианты уже существуют и как улучшить этот процесс", – указал он.

На развитие медицинской промышленности направлен закон об общем фармацевтическом пространстве на территории стран ЕАЭС. Регистрировать препараты будет проще, а отечественные производители получат преференции.

Развитие получат и высокотехнологичные генетические препараты, которые создают под конкретного пациента с онкологическими, онкогематологическими или орфанными заболеваниями. Эти персональные препараты очень сложны в производстве.

Также Госдума продолжит решать проблему дефицита кадров в медицине. Работа, в частности, будет касаться темы целевого обучения.

"Некоторые молодые люди используют целевую форму обучения как беспроцентный кредит. А если отказываются от исполнения обязательств, то штрафы мизерные. Что получается? Государство потратило на них время и средства. Районная больница ждала целевика, чтобы заменить врача, которому пора на пенсию, и не дождалась. Так быть не должно, и эту проблему нужно решить", – подчеркнул парламентарий.

Башанкаев отметил, что будущих врачей необходимо взращивать уже со школьной парты. Читать лекции, подтягивать по химии и биологии, чтобы дети точно оставались в медицине.