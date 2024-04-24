Томенко назвал главные проблемы алтайской медицины и рассказал, как их будут решать
По многим направлениям край уже добился хороших результатов, сказал губернатор
24 апреля 2024, 11:50, ИА Амител
В 2023 году на медицину в Алтайском крае потратили более 58 млрд рублей, а учреждения здравоохранения существенно нарастили показатели своей деятельности. Об этом в ходе годового отчета о работе правительства рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Тем не менее ключевые проблемы в отрасли остаются прежними, отметил глава края. И рассказал, как их будут решать в 2024-м.
Прогресс есть, но нужно еще
По словам Томенко, в 2023 году в Алтайском крае провели около 250 тысяч операций – это на 24 тысячи больше, чем в 2022-м. На 17 тысяч увеличилось и количество госпитализаций.
Тем не менее главные проблемы, которые нужно решать в алтайском здравоохранении, остаются прежними, считает глава региона.
"Ключевыми проблемами системы здравоохранения продолжают оставаться ее доступность, качество и безопасность", – сказал Томенко.
Нужно больше врачей
Одним из самых важных Виктор Томенко считает кадровый вопрос. По его словам, в 2023 году Алтайский край добился огромного прогресса. Губернатор напомнил, что уже несколько лет в регионе реализуют целый комплекс мероприятий, которые должны свести дефицит врачей к минимуму.
"Он уже позволил остановить отток врачей и среднего медицинского персонала. Если по итогам 2022 года отток составил 421 человек, то по итогам 2023-го мы его уже остановили. Численность даже увеличилась на 94 человека. Отток средних медработников в 2022-м был порядка 1200 человек. В 2023-м мы его почти остановили. Сотрудников стало меньше на 65 человек, но это уже совсем другого масштаба показатели", – пояснил Томенко. Тем не менее медиков на Алтае все еще не хватает. Основной дефицит, заметил губернатор, наблюдается в поликлиниках.
"В целом, если подсчитать грубо, наша потребность – порядка трех тысяч. Это полторы тысячи врачей и полторы тысячи средних медработников. Мы продолжаем работать по этим направлениям, обучаем и растим специалистов", – сказал Томенко.
Как будут развивать медицину на селе?
Решение вопроса доступности губернатор видит в развитии выездных форм работы. По его мнению, особое внимание нужно уделять сельскому населению, где наиболее сложная ситуация.
"В населенных пунктах с численностью менее ста человек первичная медпомощь осуществляется с помощью выездных мобильных ФАПов. У нас 522 таких населенных пункта, в них проживает около 25-28 тысяч человек. Также мы значительно усилили выездную работу в районные больницы врачей из краевых специализированных учреждений. Продолжаем оснащать поликлиники автомобилями для оказания неотложной помощи", – рассказал глава региона. Еще одним ключевым пунктом Томенко назвал развитие телемедицинских технологий. Он сообщил, что в 2023 году в регионе провели более 26 тысяч дистанционных консультаций. Это на 7% больше, чем было в 2022-м.
Строят новое и ремонтируют старое
Еще одним важнейшим вопросом Томенко назвал развитие инфраструктуры. Он напомнил, что в 2023-м в регионе завершили строительство сразу нескольких крупных медучреждений. Это поликлиника в Алтайском районе, инфекционный корпус для Павловской ЦРБ, а также "суперполиклиника" № 14 в Барнауле.
"В 2024 году все эти медучреждения работают, там уже оказывают медпомощь", – сказал Томенко.Кроме того, на Алтае в прошлом году построили девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий.
Еще более сотни действующих медучреждений было отремонтировано в прошлом году. А на закупку оборудования для больниц потратили более 1,2 млрд рублей.
Томенко подчеркнул, что в 2024 году процесс обновления инфраструктуры будет продолжен, а планы уже сформированы.
По словам губернатора, в 2024 году на медицину потратят почти на 10% больше, чем в прошлом, – около 64 млрд рублей.
Главные тезисы, которые Виктор Томенко озвучил в ходе своего отчета, читайте в нашем материале.
12:02:26 24-04-2024
Отчет в медицинской отрасли вместо министра Попова делает губернатор? Неужели ему никто уже не верит?
12:05:24 24-04-2024
в 2023-м в Алтайском крае провели около 250 тысяч операций
в доковидный период проводили по 650-750 тысяч операций в год
12:43:51 24-04-2024
бгг (12:05:24 24-04-2024) в 2023-м в Алтайском крае провели около 250 тысяч операций
12:11:37 24-04-2024
Вот потому и дефицит, что только новых растят, а опытные работники со стажем неинтересны. Вроде как и так работают и нечего не просят. Но это до поры до времени, как показывает практика им тоже надоедает, и они находят лучшую работу - на лучших условиях и с лучшей зарплатой.
13:27:14 24-04-2024
Все врачи кто мог уехать - уже уехал, потому отток временно прекратился.
13:27:43 24-04-2024
Те что сейчас приходят в алтайскую бюджетную медицину, на 98% врачами то назвать нельзя, элементарного не знают, лечение и то по установленным методичкам назначают. Последний раз в фильтре 12 поликлиники был, мне лечение медсестра назначила, просто распечатку с принтера отдала и все.
14:43:40 24-04-2024
Гость (13:27:43 24-04-2024) Те что сейчас приходят в алтайскую бюджетную медицину, на 98... а ты хотел, чтоб тебе картину маслом написали?
14:24:29 24-04-2024
Да ,неважная перспектива ждать когда вырастят новые кадры.Этак , их до второго пришествия не дождёшь.На мой взгляд ,главная причина всех причин-экономическая слабость региона,низкий уровень жизни.Поэтому и уезжают отсюда все, и не только врачи.Надо добиваться бОльших дотаций из центра,увеличивать бюджет и развивать производство.Чтобы место становилось более и более привлекательным и перспективным для жизни.
15:17:46 24-04-2024
Если студенты перестанут работать в больницах, то дефицит среднего медицинского персонала будет больше 60%.
15:44:49 24-04-2024
Я, решаю свои проблемы просто, в эту медицину не хожу и проблем нет.
16:07:29 24-04-2024
Вот пришел бы кто нибудь из чиновников и посидел бы с врачом на краевом приеме в поликлинике(инкогнито),вот бы и послушал о состоянии медицины в районах.От пациентов.
Уши бы повяли.И не на что было бы лапшу развешивать.
07:41:41 25-04-2024
Единственно, на что можно как-то рассчитывать- это на врачей мигрантов. Среди них встречаются грамотные. Молодежь перспективная здесь не остается.