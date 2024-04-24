По многим направлениям край уже добился хороших результатов, сказал губернатор

24 апреля 2024, 11:50, ИА Амител

Медработники в поликлинике / Фото: amic.ru

В 2023 году на медицину в Алтайском крае потратили более 58 млрд рублей, а учреждения здравоохранения существенно нарастили показатели своей деятельности. Об этом в ходе годового отчета о работе правительства рассказал губернатор региона Виктор Томенко. Тем не менее ключевые проблемы в отрасли остаются прежними, отметил глава края. И рассказал, как их будут решать в 2024-м.

Прогресс есть, но нужно еще

По словам Томенко, в 2023 году в Алтайском крае провели около 250 тысяч операций – это на 24 тысячи больше, чем в 2022-м. На 17 тысяч увеличилось и количество госпитализаций.

Тем не менее главные проблемы, которые нужно решать в алтайском здравоохранении, остаются прежними, считает глава региона.

"Ключевыми проблемами системы здравоохранения продолжают оставаться ее доступность, качество и безопасность", – сказал Томенко.

Нужно больше врачей

Одним из самых важных Виктор Томенко считает кадровый вопрос. По его словам, в 2023 году Алтайский край добился огромного прогресса. Губернатор напомнил, что уже несколько лет в регионе реализуют целый комплекс мероприятий, которые должны свести дефицит врачей к минимуму.

"Он уже позволил остановить отток врачей и среднего медицинского персонала. Если по итогам 2022 года отток составил 421 человек, то по итогам 2023-го мы его уже остановили. Численность даже увеличилась на 94 человека. Отток средних медработников в 2022-м был порядка 1200 человек. В 2023-м мы его почти остановили. Сотрудников стало меньше на 65 человек, но это уже совсем другого масштаба показатели", – пояснил Томенко. Тем не менее медиков на Алтае все еще не хватает. Основной дефицит, заметил губернатор, наблюдается в поликлиниках.

"В целом, если подсчитать грубо, наша потребность – порядка трех тысяч. Это полторы тысячи врачей и полторы тысячи средних медработников. Мы продолжаем работать по этим направлениям, обучаем и растим специалистов", – сказал Томенко.

Как будут развивать медицину на селе?

Решение вопроса доступности губернатор видит в развитии выездных форм работы. По его мнению, особое внимание нужно уделять сельскому населению, где наиболее сложная ситуация.

"В населенных пунктах с численностью менее ста человек первичная медпомощь осуществляется с помощью выездных мобильных ФАПов. У нас 522 таких населенных пункта, в них проживает около 25-28 тысяч человек. Также мы значительно усилили выездную работу в районные больницы врачей из краевых специализированных учреждений. Продолжаем оснащать поликлиники автомобилями для оказания неотложной помощи", – рассказал глава региона. Еще одним ключевым пунктом Томенко назвал развитие телемедицинских технологий. Он сообщил, что в 2023 году в регионе провели более 26 тысяч дистанционных консультаций. Это на 7% больше, чем было в 2022-м.

Строят новое и ремонтируют старое

Еще одним важнейшим вопросом Томенко назвал развитие инфраструктуры. Он напомнил, что в 2023-м в регионе завершили строительство сразу нескольких крупных медучреждений. Это поликлиника в Алтайском районе, инфекционный корпус для Павловской ЦРБ, а также "суперполиклиника" № 14 в Барнауле.

"В 2024 году все эти медучреждения работают, там уже оказывают медпомощь", – сказал Томенко.Кроме того, на Алтае в прошлом году построили девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий.

Еще более сотни действующих медучреждений было отремонтировано в прошлом году. А на закупку оборудования для больниц потратили более 1,2 млрд рублей.

Томенко подчеркнул, что в 2024 году процесс обновления инфраструктуры будет продолжен, а планы уже сформированы.

По словам губернатора, в 2024 году на медицину потратят почти на 10% больше, чем в прошлом, – около 64 млрд рублей.

Главные тезисы, которые Виктор Томенко озвучил в ходе своего отчета, читайте в нашем материале.