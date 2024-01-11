Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников
Инсайдеры указывают, что задержан и посредник, который передал деньги чиновнику из администрации города Барнаула
11 января 2024, 17:10, ИА Амител
Факт задержания в ноябре 2023 года барнаульского предпринимателя Олега Бесчастного по делу о даче взятки в особо крупном размере заместителю главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву amic.ru подтвердили два авторитетных источника. Сейчас перевозчик, обслуживающий маршруты общественного транспорта № 73, 75, 80, на свободе, но по подписке о невыезде, уточняют инсайдеры. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки".
"В отношении посредника тоже возбуждено уголовное дело, он находится под стражей", – уточнил источник.
Дозвониться до Олега Бесчастного amic.ru не удалось. Однако свое отношение к громкому уголовному делу он опроверг изданию "Толк".
"Мной заинтересовались [правоохранительные органы]? Не знаю. Ничего не могу сказать, не знаю, откуда у вас такие сведения, у меня таких сведений нет. При чем тут Шеломенцев и я? Мы на разных планетах", – так ответил на вопрос об интересе со стороны правоохранителей Бесчастный.
Как ранее сообщало наше издание, за 2 миллиона рублей чиновник оказывал покровительство бизнесмену и способствовал беспрепятственной работе на маршрутах, которые считаются среди пассажироперевозчиков выгодными. Хотя автобусы даже не соответствовали требованиям – они были слишком малой вместимости.
Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ 11 января. По месту его жительства и работы были проведены обыски. Чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал чиновнику взятку, также возбуждено уголовное дело. Сейчас оно расследуется.
17:36:22 11-01-2024
Судя по всем рассказам всех сдал Бесчастный. Потому хохлюша и под подпиской , а не на нарах
17:59:01 11-01-2024
Хорошая новость! Имел несчастье общаться с шеломенцевым. Абсолютно зажравшийся, самоуверенный в себе чинуша. То, что положено по закону от него надо добиваться через суд...
18:50:26 11-01-2024
Гость (17:59:01 11-01-2024) Хорошая новость! Имел несчастье общаться с шеломенцевым. Абс... Ну судя по всему потому что вы 2 млн ему не давали😄 а После 2 млн видимо он становится лояльнее и покладистее😄
22:10:32 11-01-2024
Гость (17:59:01 11-01-2024) Хорошая новость! Имел несчастье общаться с шеломенцевым. Абс... имел такой же печальный опыт. А то, что от любого чиновника ничего не добиться - это факт. Сокращать госаппарат надо в разы.
09:37:32 12-01-2024
Гость (22:10:32 11-01-2024) Сокращать госаппарат надо в разы. Приходи поработай сначала, ща как раз куча должностей свободных в мерии, а потом говори. Знатоки диванные.
17:11:27 16-01-2024
Гость (22:10:32 11-01-2024) имел такой же печальный опыт. А то, что от любого чиновника ... Сталин очень хорошо умел это делать, надо его опытом воспользоваться!
18:54:28 11-01-2024
Надо бы проверить перевозчика маршрута №59, почему такой хлам на маршруте, грязные разваливающиеся автобусы.
19:45:26 11-01-2024
Однако, нужна тотальная ЧИСТКА.
19:51:12 11-01-2024
начал свой бизнес с того , что обчистил Тусарбанк, откупился
12:51:40 12-01-2024
БесчЕстный
14:07:21 12-01-2024
По логике это не Бесчастный, нет нужды взятку давать, его маршруты по узким улицам проходят соответственно и автобусы маломерные должны быть там а речь про несоответствие вместимости автобусов маршрутам
18:26:42 12-01-2024
Гость (14:07:21 12-01-2024) По логике это не Бесчастный, нет нужды взятку давать, его ма... нечего его оправдывать, маршрут 75 так обслуживается, что гнать его надо, а жалобы пассажиров не принимаются почему то. Похоже, замазан он на взятке
16:31:03 16-01-2024
а остальные честные?надеюсь