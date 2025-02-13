Свыше 30 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Алтайском крае

За неделю заболеваемость выросла на 14,2%

13 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 3 по 9 февраля в Алтайском крае зафиксировали 30,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ – это выше показателей предыдущей недели на 14,2%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заразившихся преобладают вирусы гриппа B и А(Н1N1)09. Также распространены вирусы негриппозной этиологии – риновирусы и метапневмовирусы.

На 12 февраля в связи с отсутствием более 20% детей из-за заболевания полностью закрыты шесть школ: в Бийске, Калманском, Романовском, Третьяковском, Тюменцевском и Шипуновском районах. Полностью закрыты два детсада, а также 167 групп еще в 105 дошкольных учреждениях.

Жителей Алтайского края в целях сохранения здоровья призвали соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.