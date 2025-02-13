Свыше 30 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Алтайском крае
За неделю заболеваемость выросла на 14,2%
13 февраля 2025, 17:40, ИА Амител
С 3 по 9 февраля в Алтайском крае зафиксировали 30,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ – это выше показателей предыдущей недели на 14,2%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди заразившихся преобладают вирусы гриппа B и А(Н1N1)09. Также распространены вирусы негриппозной этиологии – риновирусы и метапневмовирусы.
На 12 февраля в связи с отсутствием более 20% детей из-за заболевания полностью закрыты шесть школ: в Бийске, Калманском, Романовском, Третьяковском, Тюменцевском и Шипуновском районах. Полностью закрыты два детсада, а также 167 групп еще в 105 дошкольных учреждениях.
Жителей Алтайского края в целях сохранения здоровья призвали соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.
21:02:00 13-02-2025
странно, почему именно в сельпо люди больше болеют? родители у детей неграмотные, не прививают, не проводят профилактику?