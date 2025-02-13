В Алтайском крае закрыли на карантин шесть школ и два детских сада

За неделю заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 14,2%

13 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В Алтайском крае из-за подъема заболеваемости ОРВИ полностью закрыли на карантин шесть школ и два детских сада. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю с 3 по 9 февраля в регионе зарегистрировали 30,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 14,2%.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А(Н1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы)", – отметили в ведомстве.

По состоянию на 12 февраля, из-за отсутствия в образовательных учреждениях более 20% детей на карантин закрыли школу в Бийске, а также в Калманском, Романовском, Третьяковском, Тюменцевском и Шипуновском районах. Также в связи с карантином не работают два детских сада – в Бийском и Романовском районах. Частично закрыто 432 класса в 121 школе и 167 групп в 105 детских садах.