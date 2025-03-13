Свыше 38 гектаров леса изымут для строительства трассы в обход Бийска
Вопросом займется управление автомобильных дорог Алтайского края
13 марта 2025, 16:31, ИА Амител
В Алтайском крае часть земельных участков лесного фонда в Бийском районе будет изъята для строительства трассы в обход Бийска. Как сообщает "Банкфакс", для прокладки дороги потребуется более 38 га.
Согласно документу, который 11 марта подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заказчиком по оценке изымаемых территорий, объектов недвижимости, прекращаемых прав и размера убытков поручено выступить управлению автомобильных дорог региона. Кроме того, ведомство проведет переговоры с правообладателями объектов и участков и заключит соглашение об их передаче с возмещением из краевого бюджета.
В частности, власти планируют забрать 1,6 тысячи квадратных метров в селе Лесном, а также участки по 61,5 тысячи квадратных метров, 88 тысяч квадратных метров и 229,6 тысячи квадратных метров севернее населенного пункта.
Напомним, что магистраль начнут строить с 2027 года – завершить ее планируют в 2030 году. Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.
17:09:59 13-03-2025
Так и стараются лес уничтожить. То там отпилят то здесь отщипнут
21:26:26 13-03-2025
Думаю ключевое слово здесь не*дорога, а *лес. А дорога эта никому не нужна, кроме тех, что с этого имеют!
20:12:58 14-03-2025
Гость (21:26:26 13-03-2025) Думаю ключевое слово здесь не*дорога, а *лес. А дорога эта н... Если ты ездишь только трамваями, то да, тебе дорога не нужна. Остальным давно хотелось этот объезд.
С лесом вообще задрали, в Соколово сгоняй, погляди сколько его там пилят и всем пофиг. А тут визг как в поросятнике.
21:55:30 13-03-2025
........🤥 (17:09:59 13-03-2025) Так и стараются лес уничтожить. То там отпилят то здесь отщи... Богатеям зачем лес им деньги нужны , ничего святого уже у них не осталось все насытиться не могут
22:44:40 13-03-2025
Хотели бы избавиться от пробок - расширяли бы городские улицы. Обход же нужен не для разгрузки дорог, а для спила леса и последующего вывоза древесины. Задумка властей настолько мерзкая, аж читать противно, но ещё противней становится, когда имитируют благую деятельность в своих же корыстных целях
00:18:41 14-03-2025
А туристы как перли через город, так и дальше будут. Не будет только леса.
07:04:15 14-03-2025
Местные мы (00:18:41 14-03-2025) А туристы как перли через город, так и дальше будут. Не буд... Это варварство. Давайте протест оформим народный, против варварского уничтожения леса. Не власти садили этот лес, а природа для людей. В своей ограде пусть пилят ,а Русь это народная земля ,и леса природные - лёгкие планеты , власти вы забыли об этом что-ли?
07:58:07 14-03-2025
Гость (07:04:15 14-03-2025) Это варварство. Давайте протест оформим народный, против вар... Легко подпишусь под про тестом!!!
11:14:24 14-03-2025
Гость (07:58:07 14-03-2025) Легко подпишусь под про тестом!!! ... Бийск- город с историческими памятниками, надо привлекать туристов, пополнять бюджет города, а не объезд делать!!!!
16:51:48 14-03-2025
Я с Республики, но тоже подпишусь... А чем эта объездная им не подходит?
10:20:36 15-03-2025
Виктор (16:51:48 14-03-2025) Я с Республики, но тоже подпишусь... А чем эта объездная им ... Эта объездная идет на Белокуриху. На горный объездная есть. Белокуриху развивают как туристический регион, видели какие цены там на жилье😳, поэтому и дорогу делаю туда не через Бийск. По идее надо, но лес жалко(
10:33:58 15-03-2025
Виктор (16:51:48 14-03-2025) Я с Республики, но тоже подпишусь... А чем эта объездная им ... А я с. Лесное, эта объездная будет продолжением уже существующей объездной дороги поэтому отпадает необходимость ехать через город собирая светофоры, да и грузовики не будут толкатся на светофоре около моста создавая пробку, особенно летом.
11:28:24 15-03-2025
Объездная дорога через лес это варварство и воровство. Какой смысл делать объезд 7 км если Смоленский тракт да Белокурихи 60 км не расширится. Люди годами ездили через город это удобнее, привычнее, так и будут продолжать, этот маршрут проложен годами .
НЕТ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ.