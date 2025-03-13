Свыше 38 гектаров леса изымут для строительства трассы в обход Бийска

Вопросом займется управление автомобильных дорог Алтайского края

13 марта 2025, 16:31, ИА Амител

Алтайский лес / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Алтайском крае часть земельных участков лесного фонда в Бийском районе будет изъята для строительства трассы в обход Бийска. Как сообщает "Банкфакс", для прокладки дороги потребуется более 38 га.

Согласно документу, который 11 марта подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заказчиком по оценке изымаемых территорий, объектов недвижимости, прекращаемых прав и размера убытков поручено выступить управлению автомобильных дорог региона. Кроме того, ведомство проведет переговоры с правообладателями объектов и участков и заключит соглашение об их передаче с возмещением из краевого бюджета.

В частности, власти планируют забрать 1,6 тысячи квадратных метров в селе Лесном, а также участки по 61,5 тысячи квадратных метров, 88 тысяч квадратных метров и 229,6 тысячи квадратных метров севернее населенного пункта.

Напомним, что магистраль начнут строить с 2027 года – завершить ее планируют в 2030 году. Новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха. Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.