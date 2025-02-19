Трассу для обхода Бийска начнут строить в 2027 году
Новая дорога не только разгрузит Чуйский тракт, но и создаст комфортные условия для путешествий по Алтайскому краю
19 февраля 2025, 14:03, ИА Амител
С 2027 года в Алтайском крае начнут строить объездную дорогу вокруг Бийска. Об этом на онлайн-конференции сообщил министр экономического развития региона Евгений Дешевых.
Известно, что новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха.
"Этот проект станет важным шагом в развитии логистической инфраструктуры края. Он не только разгрузит Чуйский тракт, но и даст толчок развитию туризма в Алтайском, Солонешенском и Чарышском районах, создаст условия для формирования кольцевого маршрута по Чуйскому тракту, что сделает путешествия по нашему региону более комфортными и доступными для туристов", – заявил Дешевых.
Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.
Согласно плану, строительство начнут в 2027 году и завершат в 2030-м. Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной.
Стоимость проекта утвердят заключением госэкспертизы.
Напомним, идея строительства объездной дороги вокруг Бийска появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.
Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении трассы планируют установить освещение.
Сейчас небольшой отрезок обхода Бийска уже есть, его и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят через наукоград транзитом. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Но, учитывая ремонтные работы, сэкономить время можно в любом случае.
14:50:54 19-02-2025
Сижу думаю, как продление существующего обхода Бийска от Чуйского тракта до трассы на К-06, заведомо маловостребованное, может разгрузить Чуйский тракт и даст толчок развитию туризма в Солонешенском, Алтайском и Чарышском!!! районах? Сколько же нужно было покурить, чтобы до такого додуматься? Весь туристический трафик на Белокуриху идет со стороны Барнаула, кто же будет крутиться лишние 30 километров вокруг Бийска? Ведь обход нужно делать от въезда в Бийск в другую сторону, туда где расположена Белокуриха со строительством моста через Бию. Но Чарышскому району это всё равно не поможет, сколько не кури.
15:04:13 19-02-2025
лучше бы раньше до Бийска трассу доделали и в сторону Новосибирска
18:41:05 19-02-2025
Бийск лишний город, все его хотят объехать стороной, даже если путь будет длиннее. Но зато ленточный бор пустят на дрова.
18:44:25 19-02-2025
Совершенно пустая трата денег. Мало кто поедет по этой трассе. Действительно, только новый мост с выходом сразу на белокурихинскую трассу может разгрузить Бийск.
21:23:55 19-02-2025
Гость (18:44:25 19-02-2025) Совершенно пустая трата денег. Мало кто поедет по этой трасс... Поставят знак движение грузовиков запрещено и вуаля! Сейчас на Белокуриху ника не проедешь минуя город
19:53:53 19-02-2025
опять пролетарии... вот поскольку пролетарии едут через Бийск, в надежде сэкономить 10 рублей на бензине, пробка от Горной страны до светофора. Все нормальные давно через объездную ездят, в том числе и Белокуриху. А вот про другие районы глупость, конечно
23:44:50 19-02-2025
Есть же объезд, но почему его сделали с ДРУГОЙ стороны?