Трассу для обхода Бийска начнут строить в 2027 году

Новая дорога не только разгрузит Чуйский тракт, но и создаст комфортные условия для путешествий по Алтайскому краю

19 февраля 2025, 14:03, ИА Амител

Чуйский тракт на Алтае / Фото: amic.ru

С 2027 года в Алтайском крае начнут строить объездную дорогу вокруг Бийска. Об этом на онлайн-конференции сообщил министр экономического развития региона Евгений Дешевых.

Известно, что новая автодорога соединит трассы Р-256 "Чуйский тракт" и К-06 Бийск – Белокуриха.

"Этот проект станет важным шагом в развитии логистической инфраструктуры края. Он не только разгрузит Чуйский тракт, но и даст толчок развитию туризма в Алтайском, Солонешенском и Чарышском районах, создаст условия для формирования кольцевого маршрута по Чуйскому тракту, что сделает путешествия по нашему региону более комфортными и доступными для туристов", – заявил Дешевых.

Реализация проекта пройдет в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Согласно плану, строительство начнут в 2027 году и завершат в 2030-м. Протяженность дороги составит более семи километров, и она будет иметь статус региональной.

Стоимость проекта утвердят заключением госэкспертизы.

Напомним, идея строительства объездной дороги вокруг Бийска появилась во время ремонта коммунального моста в наукограде летом 2023 года, когда город стоял в огромных пробках. Тогда у краевого Минтранса родился план соединить существующий обход Бийска с дорогой до города Белокурихи (начинается сразу после коммунального моста через Бию. – Прим. ред.). Это позволит водителям не заезжать в наукоград.

Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении трассы планируют установить освещение.

Сейчас небольшой отрезок обхода Бийска уже есть, его и предлагают продлить. Он начинается на подъезде к городу со стороны Барнаула. Дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят через наукоград транзитом. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Но, учитывая ремонтные работы, сэкономить время можно в любом случае.