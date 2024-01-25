Свыше 500 должников по алиментам устроили работать на "оборонку" в Алтайском крае

Всего в прошлом году у службы судебных приставов находилось свыше 28,6 тысячи исполнительных производств, возбужденных по факту неоплаты алиментов

25 января 2024, 19:45, ИА Амител

Снимок производства / Фото: unsplash.com

В 2023 году алтайские судебные приставы посодействовали трудоустройству свыше 800 должников по алиментам – 561 из них получил работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю, всего за прошлый год удалось взыскать 1,2 млрд рублей долгов по алиментам.

Всего в прошлом году у службы судебных приставов находилось выше 28,6 тысячи исполнительных производств, возбужденных по факту неоплаты алиментов. Составлено почти 2,5 тысячи актов ареста имущества, а постановления об ограничении права выезда за пределы страны получили 16,8 тысячи должников. Свыше двух тысяч неплательщиков оказались ограничены в праве на управление транспортом.

Также за год к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин привлекли 2082 должника. К уголовной ответственности в два раза меньше – 1082.