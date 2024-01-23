В беседе с amic.ru они откровенно поразмышляли о любви и разбитых браках

23 января 2024, 07:15, Анастасия Чебакова

Фото: akzs.ru

Количество предложений от депутатов и чиновников, которые бы позволили решить (по крайней мере, они так сами считают) остро стоящую в России демографическую проблему, растет с каждым годом. Одни предлагают помочь молодым семьям деньгами, чтобы те как можно раньше рожали детей, другие хотят запретить аборты (кстати, кое-где уже и начали). А третьи выступают с идеей штрафовать расторгнувших брак людей на 100 тысяч рублей. Именно такое предложение на днях выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов. Что думают об инициативе алтайские депутаты, к чему приведет наказание рублем и нужно ли жить вместе только ради детей, amic.ru узнал у них самих.

Анна Галицкая, депутат Барнаульской гордумы от "Новых людей":

"Штрафовать за разводы – предложение немного несуразное. Мы не можем запретить людям любить, не любить или ненавидеть. Это не подчиняется государственным законам. Зачем вообще государству решать проблему разводов? Люди влюбляются, женятся, разочаровываются, разводятся, потом снова влюбляются. Это жизнь и личное дело каждого – с кем ему жить и дружить. И точно не должно караться никакими штрафными санкциями. Если работник переходит на другое предприятие, то его тоже надо штрафовать, потому что работодатель в него вкладывался? Или детей, которые уезжают от родителей в другой город и не будут жить с ними всю оставшуюся жизнь?

Наши родители жили ради детей. Мышление "пусть муж меня будет бить, но я от него не уйду, потому что общий ребенок" – в прошлом. Люди стали более свободными в принятии решений. Для ребенка развод перестает быть травмой, особенно если он видит, что родители разводятся по-дружески. У него появляется две семьи, где есть мама, мачеха, отец и отчим, с которыми у него хорошие отношения.

Несчастливая мать никогда не сделает счастливым ребенка. Уж лучше развестись, жить в гармонии и воспитывать таких же детей".

Никита Федюнин и Анна Галицкая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР в АКЗС:

"Разбитую чашечку штрафом не склеить. Если люди приняли решение, что они больше не вместе, значит, это окончательно. А если введут штрафы, люди будут жить, как будто ничего не произошло, но каждый своей жизнью. И это еще хуже. Штрафами сердцу не прикажешь: любить или не любить.

Отмечу, что официальный развод дает право на получение алиментов от одного из родителей. Если брак не расторгнут, то и оснований для их получения не будет.

В целом же, если посмотреть мировые тренды, статистика по разводам приблизительно ровная. Раньше крайне сложно было содержать семью в одиночку. Сейчас же женщины стали более независимы. Гендерное неравенство поравнялось как с точки зрения заработных плат, так и с точки зрения ответственности. Другой вопрос – ранние браки в нашей стране. Во многих странах люди принимают решение о создании семьи в более позднем возрасте".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Марина Понкрашева, депутат Барнаульской гордумы от "Единой России":

"Статистика по разводам плачевная, мы все это видим. Я много общаюсь с молодежью. Приведу пример: женился в 18, в 19 развелся. Зачем он это сделал – внятно ответить не может. Это отсутствие ответственности у людей.

Я, может, буду букой или строгой учительницей, но молодым ребятам нужно показывать не успешных блогеров-одиночек, а примеры настоящих счастливых семей. И здесь должна быть комплексная работа всех общественных структур. Мы можем сколько угодно рассказывать ребенку в школе, но это не сработает, если у него дома в семье бардак. Молодых людей нужно готовить к семейной жизни, говорить о нравственности, семейных ценностях. Чтобы они четко понимали: создание семьи – это не прогулка куда-то, и если у вас появляется ребенок, вы ответственны за него. Развод еще ни на кого хорошо не повлиял. Но штрафы в этой ситуации – излишняя мера".

Фото: страница во "Вконтакте" Марины Понкрашевой

Сергей Писарев, депутат АКЗС от "Единой России":

"Проблему любви, верности, семейных ценностей введение штрафов не решит. Оно, во-первых, загонит людей в долги, поскольку выплатить такие деньги смогут не все. А также вызовут негативное отношение общества к власти.

На первом месте должна стоять пропаганда семейных ценностей. А для этого государству нужно пересмотреть свое отношение к допуску информации из интернета, социальных сетей или телевидения. Когда мы видим, что неблагополучие семей возводится в ранг комедии, и порой с издевкой, – это неправильная государственная политика. Депутатам Госдумы следовало бы обратить внимание на составляющую телевизионных программ. Чем больше мы будем видеть отрицательного, тем больше его будет в нашей жизни. Откроем любое издание, читаем: гололед, люди недовольны, в Афганистане упал самолет. Где статьи о счастливых семьях? Я вижу, как к нам в парк приходят целыми семьями: мама и папа с детьми. И таких примеров много. Если бы СМИ говорили о них, то и разводов было бы меньше. А вообще все ценности закладываются в семье, и все зло идет оттуда же".

Фото: АКЗС

Захар Торычев, глава фракции "Справедливой России – За правду" в Барнаульской гордуме:

"Штрафы, скорее, направлены не на сохранение семьи, а на увеличение доходов государства. И точно не помогут решить проблему разводов. Для большинства людей, особенно проживающих в селах, 100 тысяч рублей – неподъемная сумма. Люди, во-первых, станут реже заключать союзы, а во-вторых, находясь в официальном браке, будут жить с другим человеком. Это приведет к снижению статуса института семьи.

Чтобы уменьшить количество разводов, нужно устранять причину. Основная – это финансовые сложности, которые провоцирует остальные. Нужно усилить поддержку семей. Для неработающих мам ввести "родительские зарплаты" – специальные ежемесячные выплаты в размере МРОТ. И выплачивать на каждого ребенка до 18 лет, пока мама не трудоустроится. Так женщина будет уверена: если она не сможет работать после рождения малыша, государство ее поддержит. Родителям, чьи дети не могут попасть в государственный детский сад, также необходимы дополнительные выплаты".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сергей Матасов, глава фракции "Коммунисты России" в АКЗС:



"Чтобы браки были крепкие, а количество разводов меньше, нужно не штрафами пугать. А создавать условия, при которых бы семьи крепли и не нуждались в дополнительных средствах к существованию. Надо учитывать советский опыт, когда квартиры выдавались всем трудящимся, а тем, кто вступал в брак, предоставлялась даже двухкомнатная. Такие люди могли рожать детей и крепить свой брак. У каждого была уверенность в завтрашнем дне. Нужно укреплять экономику, социальные реформы. А такие инициативы, как у Милонова, абсурдны, они не имеют места в нашем обществе. Оно их никогда не поймет и не примет".

Фото: АКЗС

Анна Ведлер, депутат АКЗС от "Единой России":

"Любые запреты в таком формате – возникновение еще большей негативной реакции со стороны населения. Нам нужно сохранять семьи не для статистики, а ради традиций, ценностей, воспитания. А не наказывать рублем.

Люди найдут обходные пути решения: будут жить раздельно, при этом официально находясь в браке. Поэтому штрафы не помогут решить проблему.

Я не углублялась в причины такой тенденции, но среди моего окружения моды на разводы нет. Да, кто-то расходится, но по объективным причинам: изменились цели, приоритеты. Подход к браку нынешней молодежи в корне отличается от поколения 70-х, 80-х годов, когда развод карался обществом, а наличие статуса "женат/не женат" влияло на восприятие тебя в обществе. Мы в этом плане более прогрессивны. Я за то, чтобы люди чувствовали себя счастливыми".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru