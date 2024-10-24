Свыше 7 млрд направили в Алтайском крае на подготовку к зиме и ремонт объектов ЖКХ

Как отметил глава Минстроя Гилев, власти проводят планомерную работу по увеличению объемов финансирования сферы

24 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Заседание по итогам подготовки объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Более 7 млрд рублей направили на подготовку к зиме и ремонт объектов ЖКХ в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

23 октября в правительстве подвели итоги подготовки объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода. Как отметил глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев, власти проводят планомерную работу по увеличению объемов финансирования этой сферы.

"Объем инвестиций в отрасль за счет краевого бюджета увеличился более чем в два раза – с 1 млрд рублей в 2018 году до 2,2 млрд рублей в 2024-м. Участвуем во всех федеральных мерах поддержки. В этом году в рамках реализуемого правительством России инфраструктурного меню в сферу жилищно-коммунального хозяйства привлечено 3,3 млрд рублей", – заявил Гилев.

Всего в 2024 году на реконструкцию коммунальной инфраструктуры и подготовку к отопительному периоду из всех источников направили свыше 7 млрд рублей. На эти деньги построены четыре котельные, установлены 206 котлов, проложены 153 км водопроводных и канализационных сетей. Пробурены 34 водозаборные скважины и установлены 22 водонапорные башни, а также две станции очистки воды.

Сейчас продолжается строительство еще 11 котельных, замена 10 километров тепловых и водопроводных сетей, бурение 26 скважин, установка 22 водонапорных башен и четырех станций очистки воды.