Глава Барнаула поручил держать на постоянном контроле вопрос подачи отопления в дома
Вячеслав Франк подчеркнул, что все соответствующие жалобы барнаульцев необходимо отрабатывать оперативно
22 октября 2024, 13:20, ИА Амител
В Барнауле вопрос подачи отопления в жилые дома остается на особом контроле, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на оперативном совещании, прошедшем утром 22 октября.
"Районные администрации совместно с Сибирской генерирующей компанией отрабатывают все поступившие жалобы, ситуация стабилизирована, количество обращений сокращается", – отметили в мэрии.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать этот вопрос на постоянном контроле, оперативно отрабатывать поступившие обращения.
Ранее сообщалось, что с 18 по 20 октября городские власти получили 73 жалобы от барнаульцев на проблемы с отоплением. Большинство обращений было от жителей Индустриального и Ленинского районов.
Напомним, официально отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.
13:31:49 22-10-2024
На С.поляне 21 из изменений только потепление на улице...Но погоды это не делает т.к. батареи как ели теплялись так и остались температуры не выше t°человеческого тела и ниже. В квартире сырость, несмотря на работающие обогреватели! Когда БТСК будет давать нормальные параметры? Ведь недогрев больше 10 градусов сейчас. Почему другие живут в тепле, когда закончатся эти эксперименты над нами?
Мы имеем право за наши огромные деньги жить в нормальных комфортных условиях! Реклама во всех СМИ от СГК о том как важно тепло и уют в доме и что они это нам обеспечат лишь бы не забывали оплачивать за отопление! Где это тепло? Счета мы оплачиваем, только на этом все!
# Мы хотим жить в тепле!
13:51:56 22-10-2024
сложно отмороженными пальцами набирать жалобу на тачпаде...