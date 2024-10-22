Глава Барнаула поручил держать на постоянном контроле вопрос подачи отопления в дома

Вячеслав Франк подчеркнул, что все соответствующие жалобы барнаульцев необходимо отрабатывать оперативно

22 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

В Барнауле вопрос подачи отопления в жилые дома остается на особом контроле, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на оперативном совещании, прошедшем утром 22 октября.

"Районные администрации совместно с Сибирской генерирующей компанией отрабатывают все поступившие жалобы, ситуация стабилизирована, количество обращений сокращается", – отметили в мэрии.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать этот вопрос на постоянном контроле, оперативно отрабатывать поступившие обращения.

Ранее сообщалось, что с 18 по 20 октября городские власти получили 73 жалобы от барнаульцев на проблемы с отоплением. Большинство обращений было от жителей Индустриального и Ленинского районов.

Напомним, официально отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.