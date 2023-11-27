Свыше 800 животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления
Восстановить его удастся не раньше апреля
27 ноября 2023, 16:32, ИА Амител
В результате затопления третьего зала в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор заведения Юрий Кравцов.
По его словам, в зале находились животные с четырех континентов планеты. В частности, там жили редкие панцирные щуки – 11 особей пробыли в парке в течение 20 лет. Также в аквариуме обитали большие красивые пираньи.
Директор отметил, что зал находился со стороны моря, он попал под удар морских волн. Кравцов добавил, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара. Также морской водой были затоплены насосы, обогреватели, электрика. Зал был обесточен. Аварийная водоканала ночью откачала воду из помещения, сейчас идет разборка завалов в зале. Восстановить его удастся не раньше апреля.
17:40:02 27-11-2023
нестрашно. щуки редкие...но наверняка сохранились особи подростки. ну уж пираний то вагон хоть у кого