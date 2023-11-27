НОВОСТИПроисшествия

Свыше 800 животных погибли в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления

Восстановить его удастся не раньше апреля

27 ноября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В результате затопления третьего зала в аквариуме Севастополя погибли 800 пресноводных животных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор заведения Юрий Кравцов.

По его словам, в зале находились животные с четырех континентов планеты. В частности, там жили редкие панцирные щуки – 11 особей пробыли в парке в течение 20 лет. Также в аквариуме обитали большие красивые пираньи.

Директор отметил, что зал находился со стороны моря, он попал под удар морских волн. Кравцов добавил, что пресноводные тропические животные погибли из-за термального удара. Также морской водой были затоплены насосы, обогреватели, электрика. Зал был обесточен. Аварийная водоканала ночью откачала воду из помещения, сейчас идет разборка завалов в зале. Восстановить его удастся не раньше апреля.

Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Leya

17:40:02 27-11-2023

нестрашно. щуки редкие...но наверняка сохранились особи подростки. ну уж пираний то вагон хоть у кого

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров