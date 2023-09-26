Свыше тысячи жилых домов в Барнауле уже подключили к отоплению
В ближайшие дни тепло появится на всех социальных объектах
26 сентября 2023, 21:40, ИА Амител
В Барнауле продолжают запуск отопления в жилом фонде. Как сообщает пресс-центр мэрии, на 26 сентября тепло подали в 1035 жилых домов из 2947 – это 35,1% от общего их количества.
Сегодня замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по вопросу запуска в работу систем отопления потребителей тепловой энергии. В ходе него заместитель главного инженера филиала АО "Барнаульская генерация" – "Барнаульская теплосетевая компания рассказал", что вся инфраструктура уже работает в режиме подачи отопления. К концу недели там планируют выйти на расчетные параметры по ТЭЦ и магистралям, а при понижении температур запланирован период на зимний режим.
Комитет по энергоресурсам и газификации рассказал, что на 25 сентября к теплу подключили уже 186 зданий детсадов, 75 зданий школ, 100 зданий учреждений здравоохранения. В ближайшие дни тепло запустят во все социальные объекты.
Напомним, что 2023 год стал для Барнаула рекордным по объему вложений в теплосетевое хозяйство – 3,5 млрд рублей. Что сделали в этом году на эти деньги и когда уже батареи во всех домах станут теплыми – читайте в материале amic.ru.
21:58:52 26-09-2023
Невзирая на вопли весьма экономных жителей города в дома пришло тепло. Жаль, что не всем. Всем мира и добра, и не только тепла от батарей, а еще и душевного тепла! Может души "снежных королевок" растают от этого.
22:10:12 26-09-2023
И Слава Богу! Хорошая новость. Сейчас в квартире 23,7 градусов без вашего отопления! Даже окно приоткрыто для проветривания.
06:44:05 27-09-2023
Гость (22:10:12 26-09-2023) И Слава Богу! Хорошая новость. Сейчас в квартире 23,7 граду... Ну ведь врёте не стесняясь! У нас еле - еле 19 и это не комфортно. Дом кирпичный, щелей нет
11:37:29 27-09-2023
Гость (22:10:12 26-09-2023) И Слава Богу! Хорошая новость. Сейчас в квартире 23,7 граду... Отопление не дали, дома тепло, окно на проветривании, днем ещё и балкон открою, главное открыть окно чтобы не было сыро, тогда тепло, а наш народ все закупорит в квартире сыро поэтому и холодно.