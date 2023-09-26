Свыше тысячи жилых домов в Барнауле уже подключили к отоплению

В ближайшие дни тепло появится на всех социальных объектах

26 сентября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле продолжают запуск отопления в жилом фонде. Как сообщает пресс-центр мэрии, на 26 сентября тепло подали в 1035 жилых домов из 2947 – это 35,1% от общего их количества.

Сегодня замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по вопросу запуска в работу систем отопления потребителей тепловой энергии. В ходе него заместитель главного инженера филиала АО "Барнаульская генерация" – "Барнаульская теплосетевая компания рассказал", что вся инфраструктура уже работает в режиме подачи отопления. К концу недели там планируют выйти на расчетные параметры по ТЭЦ и магистралям, а при понижении температур запланирован период на зимний режим.

Комитет по энергоресурсам и газификации рассказал, что на 25 сентября к теплу подключили уже 186 зданий детсадов, 75 зданий школ, 100 зданий учреждений здравоохранения. В ближайшие дни тепло запустят во все социальные объекты.

Напомним, что 2023 год стал для Барнаула рекордным по объему вложений в теплосетевое хозяйство – 3,5 млрд рублей. Что сделали в этом году на эти деньги и когда уже батареи во всех домах станут теплыми – читайте в материале amic.ru.