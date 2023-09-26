Что-то стало холодать. Готов ли Барнаул к отопительному сезону
И когда всем дадут тепло
26 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
2023 год стал для Барнаула рекордным по объему вложений в теплосетевое хозяйство – 3,5 млрд рублей. В последние 10-15 лет такого точно не было. Как это отразится на отопительном сезоне? Хочется верить, что максимально положительно. Во всяком случае, в последние годы количество горожан, попадающих под отключение тепла из-за аварий на сетях, только сокращается. А что сделали в этом году на эти деньги и когда уже батареи во всех домах станут теплыми – читайте в материале amic.ru.
Когда дадут отопление?
Его уже дают. Старт отопительного сезона в Барнауле был 21 сентября (до 25 сентября оно было только по заявкам). Так, в некоторые социальные учреждения тепло пришло раньше. Например, в Краевой онкологический диспансер, детский сад № 23, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Детский туберкулезный санаторий, детскую школу искусств № 4 и другие.
Жилые дома в этот раз заранее отопление не попросили, оно и понятно, минувшая неделя была довольно теплая. Но отопительный сезон стартовал и постепенно ресурс приходит во все дома и учреждения.
По данным на утро 26 сентября, тепло подано в 105 медицинских учреждений, 92 школы и 186 детских садов, 1035 многоквартирных домов.
Что делать, если у нас дома еще нет тепла, а уже хочется?
Нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, именно они отвечают за вхождение тепла в дом. Возможно, у вас просто не проведены все подготовительные работы. Так, по данным на 20 сентября 2023 года, полностью готовы к зиме были 80% домов.
За то, чтобы ресурс дошел до каждого здания, отвечает Сибирская генерирующая компания. Как сообщили amic.ru в СГК, все работы идут в срок и по графику. Некоторое отставание возможно – на запуск всей многокилометровой системы отопления города нужно время.
Также требуется некоторое время на устранение повреждений тепловых сетей, выявленных в процессе запуска потребителей.
"Готовность жилья в этом году выше, чем в прошлом. Работы продолжаются. В любом случае, все потребители тепло получат. Даже если дом пока не имеет паспорта готовности", – заверил директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс.
Почему в последнее время в Барнауле то и дело отключают горячую воду?
Действительно, в сентябре в городе неоднократно отключали воду в разных районах города. Это связано с переключениями в схемах работы тепловых сетей, возвратом от временных ремонтных схем, обеспечивающих потребителей ГВС в периоды перекладок тепловых сетей к штатным, рабочим схемам по окончании перекладок, а также с устранением выявленных повреждений.
Как пример: 22-23 сентября горячей воды не было в 105 многоквартирных домах, запитанных от магистрали М-224. Дело в том, что на этой магистрали ремонтировали аварийный участок трубопровода по проспекту Калинина, 10, с заменой трех сильфонных компенсаторов.
Так, а сети-то все успели доремонтировать? Вроде где-то по городу работы еще идут
Да, работы еще продолжаются. Таких участков пять. Например, сети на улице Молодежной и на Павловском тракте будут ремонтировать до конца сентября. На улице Брестской – до 5 октября. Еще два участка – на улице Попова: в микрорайоне "Дружный" сети будут ремонтировать до 6 октября, в районе перекрестка ул. Взлетная и Попова – до 15 октября. Причем это не повлияет на подачу тепла потребителям, т.к. данные участки зарезервированы.
На 17 участках осталось восстановить благоустройство: вернуть асфальт и плитку, рассказал Александр Гросс.
Всего же в 2023 году СГК провела ремонты на 36 участках (включая уже вышеназванные) – ремонтировали, меняли или модернизировали 32,7 км теплосетей.
При этом 69% труб в Барнауле уже отработали свой ресурс и нуждаются в замене, а это более 1100 км тепловых сетей. Активно их стали менять только в последние несколько лет, когда СГК взяла на себя обслуживание города и развернула инвестиционную программу по обновлению системы теплоснабжения.
А на ТЭЦ все готово? Угля хватит?
Вот чего точно хватит, так это угля. По словам директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова, запас топлива сформирован достаточный.
Например, угля на две барнаульские ТЭЦ уже завезли более 443 тыс. тонн. Это в четыре раза больше существующего норматива. Мазут тоже заготовлен в увеличенных объемах.
В целом готовы и сами ТЭЦ, там уже завершили все необходимые работы.
"На ТЭЦ было отремонтировано 56 единиц котельного, турбинного оборудования, а также генераторов, почти 90 тонн поверхностей нагрева. От надежной работы каждого элемента зависит работа всей станции", – подчеркнул Игорь Лузанов.
Вовремя вступили в отопительный сезон и локальные котельные. В городе на обслуживании СГК находится 32 таких котельных. Пять угольных котельных в этом году перевели на природный газ, часть модернизировали – СГК уже несколько лет проводит работу по обновлению муниципальных котельных. Некоторые настолько устарели, что их пришлось закрыть, потребителей перевели на центральное теплоснабжение, что значительно улучшило экологическую обстановку центральной части города.
А зима будет холодная?
Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на "Метеоновости", зима будет не очень холодной, но снежной. Температура ниже нуля градусов ожидается во второй декаде ноября. Декабрь должен быть теплее нормы на 1-2 градуса, январь – на 3-4 градуса, февраль – на 4-5 градусов.
Впрочем, по словам Александра Гросса, город к морозам готов в любом случае.
"Мы на прогнозы не ориентируемся. Наша главная задача – подготовить оборудование к максимальным нагрузкам, это когда от -25 градусов и ниже. И, поверьте, такой минус зимой точно будет", – подчеркнул Гросс.
18:45:13 26-09-2023
Сейчас в квартире 23 градуса. Вполне комфортно. Зачем включать отопление?
11:00:34 27-09-2023
Гость (18:45:13 26-09-2023) Сейчас в квартире 23 градуса. Вполне комфортно. Зачем включа... Так не весь город в твоей квартире живет. И не у всех + 23 в квартирах. Зачем глупости такие писать?
13:51:12 27-09-2023
Одним людям холодно, другим тепло. Люди разного возраста, состояния здоровья, комплекции. К тому же системы отопления в домах не всегда отрегулированы, тепло подаётся неравномерно. У кого солнечная сторона, тем теплее. Не по суб'ективным ощущениям начинается и заканчивается отопительный сезон. Отопление необходимо и для содержания самого дома, чтобы сырость не появлялась, плесень в стенах. Перед зимой дома нужно просушивать. А содержание общего имущества дома по закону является обязанностью всех собственников. В условиях нашего климата отопление УЖЕ необходимо, чтобы сохранить здоровье людей и сами дома.