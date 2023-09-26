Что-то стало холодать. Готов ли Барнаул к отопительному сезону

Его уже дают. Старт отопительного сезона в Барнауле был 21 сентября (до 25 сентября оно было только по заявкам). Так, в некоторые социальные учреждения тепло пришло раньше. Например, в Краевой онкологический диспансер, детский сад № 23, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Детский туберкулезный санаторий, детскую школу искусств № 4 и другие.

Жилые дома в этот раз заранее отопление не попросили, оно и понятно, минувшая неделя была довольно теплая. Но отопительный сезон стартовал и постепенно ресурс приходит во все дома и учреждения.

По данным на утро 26 сентября, тепло подано в 105 медицинских учреждений, 92 школы и 186 детских садов, 1035 многоквартирных домов.