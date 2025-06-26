Сын Боярского рассказал подробности состояния госпитализированного отца

Возникли сложности после операции

26 июня 2025, 20:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последствия недавно проведенного стентирования артерии в ноге стали причиной госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Как сообщает РБК, об этом заявил сын актера Сергей Боярский.

"Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой", — сказал Боярский-младший.

Пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова также подтвердила госпитализацию Боярского.