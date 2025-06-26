Сын Боярского рассказал подробности состояния госпитализированного отца
Возникли сложности после операции
26 июня 2025, 20:50, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Последствия недавно проведенного стентирования артерии в ноге стали причиной госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Как сообщает РБК, об этом заявил сын актера Сергей Боярский.
"Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой", — сказал Боярский-младший.
Пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова также подтвердила госпитализацию Боярского.
Комментарии 0