Сын экс-депутата АКЗС насмерть сбил женщину в Новосибирске

Александр Бушков покинул место ДТП, однако после сам сдался полицейским. Выпил он, по его словам, уже после аварии

14 апреля 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Экстренный НСК"

Сын экс-депутата АКЗС Николая Бушкова насмерть сбил 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской в Новосибирске. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что Александр Бушков в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После ДТП он испугался и покинул место, после чего сам позвонил в полицию и сдался.

После задержания в Сети появилось видео, на котором молодой человек запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он заявил, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения.

Напомним, что в Алтайском крае Бушков обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в Тальменском районе Алтайского края в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и обороте заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.