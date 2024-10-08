Сын Рамзана Кадырова призвал всех чеченцев уйти из поп-ММА
В противном случае он пообещал "принять меры", но не уточнил какие
08 октября 2024, 22:10, ИА Амител
18-летний сын Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который является министром спорта Чечни, призвал чеченцев уйти из поп-ММА. Об этом сообщает Baza.
Он заявил, что на пресс-конференциях и публичных выступлениях бойцы нецензурно выражаются и ведут себя непристойно. Это оскорбляет чеченский народ.
Ахмат Кадыров добавил, что бойцов уже неоднократно предупреждали, но это не дало результата.
"Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение", – пригрозил Кадыров.
О каких мерах идет речь, он не уточнил.
08:14:07 09-10-2024
Ух, какой грозный... На продажу ваше мясо, ибо капитализм.
11:22:57 09-10-2024
Он правильно говорит. Оскотинивание общества шагает семимильными шагами.