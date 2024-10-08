Сын Рамзана Кадырова призвал всех чеченцев уйти из поп-ММА

В противном случае он пообещал "принять меры", но не уточнил какие

08 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Ахмат Кадыров / Фото: телеграм-канал Baza

18-летний сын Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который является министром спорта Чечни, призвал чеченцев уйти из поп-ММА. Об этом сообщает Baza.

Он заявил, что на пресс-конференциях и публичных выступлениях бойцы нецензурно выражаются и ведут себя непристойно. Это оскорбляет чеченский народ.

Ахмат Кадыров добавил, что бойцов уже неоднократно предупреждали, но это не дало результата.

"Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение", – пригрозил Кадыров.

О каких мерах идет речь, он не уточнил.