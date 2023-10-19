Сын Стаса Намина признался в убийстве бабушки и брата
Роман Микоян сказал, что не помнит обстоятельств произошедшего
19 октября 2023, 18:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Роман Микоян признался в убийстве своей бабушки и брата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Следственный комитет опубликовал кадры допроса и обысков. Пасынок музыканта Стаса Намина рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего.
Напомним, тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко обнаружили ночью 19 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".
По одной из версий, мужчина поругался с родственниками из-за продажи дома. Точные причины конфликта неизвестны. Намин не комментирует произошедшее.
21:15:33 19-10-2023
Вот тебе и правнук Анастаса Микояна...
09:50:35 20-10-2023
Гость (21:15:33 19-10-2023) Вот тебе и правнук Анастаса Микояна...... К Анастасу Микояну этот персонаж, убивший своих родных, не имеет никакого отношения. В статьях его называют сыном по одной простой причине- Стас Намин записан у него в свидетельстве как отец, т.к. он усыновил ребенка своей жены от первого брака. Кровного родства там нет.
03:09:40 20-10-2023
То сын С.Намина, то пасынок Микоян...