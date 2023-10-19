Сын Стаса Намина признался в убийстве бабушки и брата

Роман Микоян сказал, что не помнит обстоятельств произошедшего

19 октября 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роман Микоян признался в убийстве своей бабушки и брата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственный комитет опубликовал кадры допроса и обысков. Пасынок музыканта Стаса Намина рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Напомним, тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко обнаружили ночью 19 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

По одной из версий, мужчина поругался с родственниками из-за продажи дома. Точные причины конфликта неизвестны. Намин не комментирует произошедшее.