НОВОСТИПроисшествия

Сын Стаса Намина признался в убийстве бабушки и брата

Роман Микоян сказал, что не помнит обстоятельств произошедшего

19 октября 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Роман Микоян признался в убийстве своей бабушки и брата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственный комитет опубликовал кадры допроса и обысков. Пасынок музыканта Стаса Намина рассказал, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Напомним, тела 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко обнаружили ночью 19 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

По одной из версий, мужчина поругался с родственниками из-за продажи дома. Точные причины конфликта неизвестны. Намин не комментирует произошедшее.

Убийство Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:15:33 19-10-2023

Вот тебе и правнук Анастаса Микояна...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:35 20-10-2023

Гость (21:15:33 19-10-2023) Вот тебе и правнук Анастаса Микояна...... К Анастасу Микояну этот персонаж, убивший своих родных, не имеет никакого отношения. В статьях его называют сыном по одной простой причине- Стас Намин записан у него в свидетельстве как отец, т.к. он усыновил ребенка своей жены от первого брака. Кровного родства там нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:09:40 20-10-2023

То сын С.Намина, то пасынок Микоян...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров