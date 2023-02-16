Сын Жириновского напал на полицейского в ресторане
Мужчина решил устроить скандал, а затем стал сопротивляться правоохранителям
16 февраля 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн напал на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает Baza.
По информации источника, Эйдельштейн отмечал 14 февраля в ресторане, но в какой-то момент устроил скандал. Чтобы успокоить дебошира, сотрудники заведения вызвали полицейских.
Сына Жириновского, как пишет телеграм-канал, доставили в полицию, где он ударил лейтенанта в грудь.
За хулиганство на Эйдельштейна завели административное дело, а за то, что ударил полицейского, могут возбудить и уголовное.
Комментарии 7