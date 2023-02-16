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Сын Жириновского напал на полицейского в ресторане

Мужчина решил устроить скандал, а затем стал сопротивляться правоохранителям

16 февраля 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн напал на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, Эйдельштейн отмечал 14 февраля в ресторане, но в какой-то момент устроил скандал. Чтобы успокоить дебошира, сотрудники заведения вызвали полицейских.

Сына Жириновского, как пишет телеграм-канал, доставили в полицию, где он ударил лейтенанта в грудь.

За хулиганство на Эйдельштейна завели административное дело, а за то, что ударил полицейского, могут возбудить и уголовное.

Комментарии 7

  • За толчок лампасника в грудь мобилизованный получил 9 лет отсидки. Подозреваю, что в случае с сыном жирика все ограничится извинениями. Полицай просто извинится...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Дак он еврей что ли ?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Полицай просто извинится...--грустно, но похоже на правду
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Меня терзают смутные сомнения, что из русских в госдуме только электрик дядя Вася и уборщица тетя Маша...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Дак он еврей что ли ?---нет, там родство по матери
    16 февраля, Гость   Ответить
  • У него дедушка юристом был
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, из русских в госдуме только электрик дядя Вася ====== Да-да, дядя Вася Гольдтштейн)))
    17 февраля, Гость   Ответить
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